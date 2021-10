Puro rifado: 10 bandas y artistas imperdibles del festival Pa’l Norte 2021

Ahora sí, ya se armó la carnita asada…. Este 2021 se ha convertido en el año de los regresos dentro de la industria musical y con ello, no solo nos referimos a la gran cantidad de músicos que han vuelto a la escena con nuevas rolitas o discos; también hablamos de festivales como Tecate Pa’l Norte que tienen la mesa puesta para hacernos gozar con la música en vivo.

La sufrimos, aguantamos e imploramos por los eventos presenciales de este tipo… y aquí estamos, justo a la vuelta de la esquina de la fiesta que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre próximos. En este punto, seguramente ya tienen planeado a qué artistas quieren ver, ¿o todavía no?

Si aún andan en ese dilema, entonces les echamos la mano tantito… A continuación, repasaremos 10 actos imperdibles del festival, de esos a los que hay que hacerles un campito en nuestro recorrido festivalero norteño.

Foo Fighters

Tecate Pa’l Norte siempre se ha caracterizado por traer talento internacional no solo de primer nivel, sino también nombres legendarios de la industria. En la edición 2021 del festival, el turno para cubrir ese lugar es de Foo Fighters, quienes vienen con un arsenal de clásicos y nuevas rolas para ponernos en el mejor mood dentro del evento.

Como recordarán, Dave Grohl y compañía regresaron a escena en este 2021 con su álbum Medicine At Midnight, con el que además le pusieron un alto a cuatro años sin lanzamientos discográficos. Y no solo eso pues hace poquito, lanzaron un material bien curioso con covers de canciones de música disco bajo el nombre de The Dee Gees.

Así que, en resumidas cuentas, los Foos vienen con un montón de música y sorpresas listas para reencontrarse con el público mexicano. Imperdibles, sin duda. POR ACÁ nuestra entrevista con la banda.

Foster The People

Como mencionamos, el 2021 es el año de los regresos y si ponemos esa idea en el contexto de Tecate Pa’l Norte, entonces vale la pena emocionarse por el tremendo show que seguro nos tiene preparado Foster The People. ¿Y por qué nos tiene esta presentación con las ansias por los cielos?

El asunto es que el año pasado, Mark Foster y su combo estaban listos para pasar por nuestro país con el objetivo de dar varias presentaciones, pero tema de la pandemia frenó todo. Por eso, no cabe la menor duda de que esas ganas de ver a la banda en vivo se han acumulado.

Y ya que andamos en esas, ¿qué rolita de Foster The People tienen ganas de escuchar a la de ya en Pa’l Norte?

Chet Faker

La escena musical australiana tiene en Chet Faker a uno de sus compositores y productores más versátiles de al menos los últimos 10 años. La fanaticada del buen Nick Murphy -su nombre real- ha crecido en México gracias a geniales materiales discográficos como el Thinking In Textures, Built On Glass, Run Fast Sleep Naked y más.

Con su llegada a Pa’l Norte, ahora los fans mexas -y uno que otro asistente que le entre al festival desde otro país- podrán disfrutar de su más reciente producción titulada Hotel Surrender, lanzada el pasado mes de julio. Si han visto antes a Chet Faker, ya saben de lo que es capaz de hacer sobre la tarima con ese estilo fresco y buena onda. Y si no, esta es la oportunidad para que vean el potencial de un músico de otro nivel.

CRAY

Pocos artistas pueden presumir de ser cantantes excepcionales y al mismo tiempo, desempeñarse como productores de primer nivel… Y luego está Cheney Ray, quien no solo reúne esas características, sino que las lleva a otro nivel combinando sonidos de la música electrónica con R&B contemporáneo y voces profundas.

De esta manera, la canadiense ha delineado este gran proyecto al que llama CRAY, contracción de su nombre real que ella misma define también como una referencia de ‘locura’ (crazy). Sin duda, los fans disfrutarán verla detonando la tarima y quienes la descubran, conocerán a una artista que no se cansa de crear música genial.

The Kooks

No lo podemos negar: The Kooks es una de las bandas más queridas por el público mexicano y cada vez que andan por acá, se siente la conexión entre el grupo y sus fanáticos. La agrupación comandada por Luke Pritchard siempre entrega shows muy animados y llenos de energía.

Ya nos ha tocado verlos en ocasiones anteriores y podemos asegurar que pocas bandas tienen esa capacidad de comunión con sus fans, al grado de que todo el mundo -absolutamente todos- corean sus canciones. Además, el reencuentro del grupo con la gente de nuestro país será muy especial ya que los británicos andan celebrando los 15 años de su disco debut, Inside In/Inside Out.

Qué detallazo que quieran celebrarlo con nosotros, ¿no lo creen? AQUÍ nuestra entrevista con Luke y Hugh Harris.

También puedes leer: ¿POR QUÉ EL PA’L NORTE ES UN EJEMPLO A SEGUIR ENTRE LOS FESTIVALES EN MÉXICO?

Claptone

Una de las cosas que más amamos de Tecate Pa’l Norte es la gran cantidad de estilos musicales que uno puede escuchar en los diferentes escenarios. Si eres un rockero empedernido, ahí tienes varias bandas al alcance. Si te late la música regional, también uno que otro artista que pone el ambiente. Y si eres un poquito más electrónico, no faltará quien ponga los beats.

En este último rubro, la edición 2021 del festival nos traerá al afamado DJ alemán Claptone, que seguro nos pondrá brincar y a disfrutar con su techno house sin medida. La escena alemana siempre le da al mundo grandes productores de EDM y él es uno de los grandes nombres del momento. Sus apariciones en EDC Las Vegas y Tomorrowland lo avalan como uno de los que segurito prenderá la fiesta.

Pa’l Norte, además, será el escenario donde seguro presentará algunos de sus nuevos temas del disco Closer, que lanzará el 12 de noviembre, justo un día antes de que el alemán se presente en el evento. De lujo.

Sita Abellán

De España para todo el mundo, tenemos a Sita Abellán llegando a Pa’l Norte para unirse al frente de los exponentes de la música electrónica que elevarán la fiesta en el festival. Y es que será un verdadero placer escuchar sus beats retumbando en el evento, ya que ella es una de las DJ’s más sobresalientes de la escena actual.

Si uno se da un la vuelta por YouTube para ver sus sets, se darán cuenta que la española sabe capturar al público con sus ensambles y ritmos, además de la propuesta visual que le agrega a su show. Y es que mucho de ello tiene que ver con que además de artista musical, ella también es diseñadora de estilo y moda, lo que la ha llevado a colaborar con artistas de talla internacional como J Balvin, Kim Kardashian, Rosalía, Billie Eilish, Jorja Smith y más.

Aquí una probadita de lo que podríamos esperar de Sita en Pa’l Norte.

Octavio The Dweeb

Monterrey es tierra de grandes artistas musicales y en ese sentido, hay que mencionar al rifado de Octavio The Dweeb. Este chico pertenece a la nueva camada de artistas de corte indie que está ganando notoriedad a través de esta vertiente conocida como ‘bedroom pop’. Y la verdad, es que ya podemos verlo encabezando festivales en el futuro.

Pero la aparición de Octavio en Pa’l Norte será bastante especial porque, en caso de que no lo sepan, él nació en la mera Sultana del Norte. Luego, su familia se trasladó a Estados Unidos cuando él era apenas un niño y allá ha aprendido de música y más… ahora, con 20 años, el joven músico regresa a su tierra para armar la fiesta.

POR ACÁ te contamos más sobre su carrera.

Tame Impala

Uno de los regresos que más hemos esperado y que por fin se nos va a hacer por acá en tierras mexicanas. Luego de aguantarnos las ganas por mucho tiempo, Tame Impala tiene todo preparado por reventar el escenario de Tecate Pa’l Norte con su neo-psicodelia de parte de una de las mentes musicales creativas más importantes de los últimos años: Kevin Parker.

El proyecto originario de Perth, Australia sufrió los estragos que la pandemia provocó en la industria de los conciertos en vivo pues, como recordarán -con un nudo en la garganta-, canceló sus shows en solitario de la gira del disco The Slow Rush. Pero como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años y es momento del regreso de Parker a uno de los festivales mexicanos más grandes de la actualidad.

¡Qué emoción!

Kills Birds

Las buenas épocas del garage-rock y el punk-rock de energía noventera renacen en Kills Birds, un enérgico trío de Los Ángeles comandado por la vocalista Nina Ljeti, a la que varios medios de la ciudad antes mencionada han llamado “la cantante más electrizante del momento” dentro de la escena del rock local.

Y esto no se dice de a gratis… el propio Dave Grohl de alguna manera ha arropado a la banda al grado de invitarlos a tocar como teloneros en los conciertos de Foo Fighters. De hecho, Nina y compañía están contemplados para el show que los Foo darán en la CDMX en marzo de 2022.

La banda hará su arribo a suelo azteca en el Pa’l Norte para demostrar de que están hechos y por qué son una de las agrupaciones de rock a seguir en la actualidad. Lo genial del asunto: Kills Birds toca el sábado 13, un día después de que se lance su nuevo disco Married del que les dejamos una probadita a continuación.