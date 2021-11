Ojo acá: Estos son los precios de las chelas y merch en Tecate Pa’l Norte 2021

Después de una larga espera –cerca de año y medio–, regresó Tecate Pa’l Norte este 2021 y por supuesto que andamos emocionados. No solo porque está de vuelta uno de los festivales más grandes e importantes de nuestro país, también porque armaron un cartel de ensueño conformado por grandes actos como Foo Fighters, Tame Impala, The Whitest Boy Alive, The Kooks, Chet Faker y más. Para pronto, se pronostica una enorme fiestota acompañada de gran música en la tierra de la carnita asada.

Y sin duda, es probable que en estos momentos estén pensando en juntarse con sus amigos y echarse una chela o alguna otra bebida para ir calentando garganta para cantar como si no hubiera un mañana durante todo el festival. Aunque también sabemos que muchos todavía andan con el pendiente de los precios de todo lo que venden dentro del festival. Pero no se preocupen, que el tío Sopitas viene a salvarlos porque acá les traemos la información para que vayan juntando la morralla que necesiten.

Acá les traemos los precios de las bebidas en Pa’l Norte 2021

Desde hace un buen rato llegamos hasta el Parque Fundidora para la edición 2021 de Pa’l Norte y claro que nos llamó la atención ver que toda la raza regia y de otras partes del país (y hasta de mundo) le cayeron desde temprano a ver a las primeras bandas de la jornada. Pero de igual manera, le echamos un ojo todas las bebidas y demás que hay disponibles para matar la calor –como dirían por ahí–, porque el clima está siendo un poco cruel y el sol está a todo lo que da.

Y si ustedes traen sed de la peligrosa, es momento de tomar nota porque aquí les traemos los precios oficiales de la cerveza, refresco, agua y hasta otras bebidas que hay disponibles en el festival. Por ejemplo, si ustedes quieren entrarle a la chela, les contamos que la andan vendiendo entre los 120 y 140 pesitos, ahora que si ustedes son de los que prefieren los seltzers, también tendrán chance de echarse algunos por 130 y 140 morlacos mexas.

Acá les dejamos la lista de los precios de chelas y merch en Pal Norte 2021

– Tecate Original: $120

– Tecate Light: $120

– Michelada Especial MICHE MIX: $130

– Heineken Original: $140

– Heineken 0.0 Sin Alcohol: $130

– Ladrón de manzanas: $120

– Strongbow: $130

– Amstel Ultra Seltzer: $140

– Pura Piraña: $130

BEBIDAS SIN ALCOHOL

– Heineken 0.0 Sin Alcohol: $65 (Vaso sencillo)

– E pura: $40

– Pepsi Black: $40

¿Y la merch de Pal Norte qué onda?

Para que te lleves laplayera laplayera laplayera, o el recuerdito que tú quieras de Pal Norte, acá te traemos la lista completa de precios. Acá podrás encontrar gorras, playeras, sudaderas, morrales, stickers, pósters, parches, libretas, de toooooodo. Y los precios están súper variados, hay stickers desde $20 pesotes, hasta toallas de $420 y chamarras de $2000.