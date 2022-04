Papa Roach y Simple Plan trajeron la nostalgia dosmilera al Pepsi Center WTC

Tanto el happy-punk (o pop-punk para los puristas) como el nü-metal eran dos de los estilos musicales más populares en el inicio de los 2000. Así que el nuevo milenio, en sus inicios, vio a bandas como Simple Plan y Papa Roach encumbrarse como dos enormes representantes de cada estilo… y por eso, ver a ambas bandas armar un concierto juntas en la Ciudad de México es algo tan nostálgico como emocionante.

Ambas bandas ya se habían rifado tocando en el Pa’l Norte hace unos días, pero había que traer toda la fiesta a la capital, precisamente al Pepsi Center WTC. Se los decimos así: la vibra, el ambiente, los coros pegajosos, los riffs detonadores y los recuerdos de aquella época afloraron (si es que crecieron musicalmente en esos años o cerca).

Pero con todo y eso, la música de los dos grupos ha trascendido para pasar a otras generaciones, que por una u otra razón se han encontrado con todas estas canciones que para unos, significan los mejores momentos de la vida hace más de dos décadas.

Simple Plan encendió todo

No se siente como que Simple Plan tenga 20 años de trayectoria… y no lo decimos en el mal sentido de la frase. Sus canciones suenan tan claritas como en aquellos primeros discos de los 2000 y la prueba está en “Shut Up!” o “I’d Do Anything”, que tienen esa vibra innegablemente ‘punky-alegre’ que si bien ya no está en auge, ha envejecido bien. O sea, no se siente que tengan tanto tiempo de haber salido.

El grupo echó a andar esas canciones y aunque ellos ya no utilizan las playeras de estampados al pecho o muñequeras a cuadros, se ve que le imprimen la misma pasión que en sus veintitantos. Lo mismo pasa con otra de sus rolas enormes como “Welcome To My Life” que ya pertenecen a ese cancionero magnífico del pop-punk dosmilero.

Los canadienses vienen en plan grande, con un disco que saldrá en mayo y que promete ser un regreso a sus raíces. Así que la banda nos muestra en vivo “The Antidote” para demostrar que sí vienen con un disco cargadito de nostalgia. Pero la vibra cambia cuando sacan “Take My Hand”, de aquel disco homónimo del 2008 que los acercó de lleno al pop-rock. Eso sí, la pieza es demoledora en vivo.

Mucho amor para México y más temazos

Pierre Bouvier recorre el escenario de lado a lado, hace que los fans le sigan con ademanes de manos y es un tipo bastante animado mientras tocan. Cuando paran entre canciones, el vocalista es bastante gentil y cada que puede, aprovecha para mencionar cuánto ama a México. Que ama los tacos, el tequila, la margaritas y el mezcal, dice (además de que nos antoja de paso).

La buena vibra continuó con rolas como “Where I Belong” (esa mera que lanzaron junto a We The Kings y State Champs) y “Can’t Keep My Hands Off You” (su colaboración con Rivers Cuomo de Weezer), siempre llenas de energía. Y en parte, toda este gran despliegue de intensidad de la banda lo explica el vocalista diciendo que es bueno tener un break después de un par de años complicados sobre todo por la pandemia. “No saben lo importante que son para nosotros. Los amamos, Ciudad de México”, dice Pierre luego de tocar “Crazy”, seguida después por “Summer Paradise”.

Y por si se lo preguntaban, sí: Simple Plan tocó su famosa canción para la serie de “What’s New Scooby-Doo”. Muy breve el tema, pero divertido como uno no se imagina. Como dijimos, la banda celebra más de 20 años de carrera, lo dejan en claro y ya no son los mismos chicos evidentemente. Tampoco los que crecimos con ellos, pero eso no evita que le hallemos buena onda -nostalgia también- a “I’m Just a Kid”.

¿El mejor cierre? No podía ser otro que “Perfect”, para la que Bouvier se echa primero un intro acústico acompañado por la gente. Todo revienta de nuevo cuando la banda se incorpora. De nuevo, el vocalista menciona lo mucho que ama a México antes de irse y bueno, queda esperar su disco en mayo -el primero en seis años- si queremos otra dosis de happy-punk y recuerdos.

Así cerró Simple Plan (@simpleplan ) su show en el Pepsi Center WTC, con la siempre recordada “Perfect”. 🙌#SimplePlan pic.twitter.com/xuDAiVYNjr — SopitasFM (@sopitasfm) April 5, 2022

Papa Roach fue una locura

Vamos a ponerlo así: Papa Roach viene con nuevo material pesado y furioso para volarnos la cabeza. El disco Ego Trip se lanzará el 8 de abril y la rola “Kill The Noise” en el Pepsi Center es la probadita que nos dieron para comprobar que su regreso viene potente. El ambiente se encendió a lo grande y las pulsaciones continuaron con Jacoby Shaddix pidiendo que se armara el mosh pit. Así llegó “Getting Away with Murder”.

“¿Se sienten bien esta noche?”, dijo el vocalista y el primer clásico se dejó caer con “Between Angels & Insects”. No se equivocan, lectores: esa fue una de las canciones más coreadas por el público. Puro headbanging, manos al aire y una que otra cerveza volando. Vino después “Help”, de su repertorio más nuevo y un tanto más relajada.

Y no se imaginan la sorpresa que nos llevamos enseguida cuando Shaddix dijo “vamos a prender esta [email protected]” (como si la cosa no estuviera ya bastante prendida en realidad) para echarse un cover muy chido de “Song 2” de Blur. Pura locura, en verdad. ¿Querían más nostalgia? Nomás se escuchó cómo Jacoby dijo “es hora de traer el [más] mosh pit… ahí les va una que recordarán del Tony Hawk Pro Skater 2” y se arrancaron con “Blood Brothers”. Neta, qué vozarrón tiene el líder de Papa Roach aún después de tantos años, eh.

Real, las palabras ‘euforia’ e ‘intensidad’ se quedan cortas para explicar lo que Papa Roach hace en el escenario. Bonito detalle cuando dedicaron a Simple Plan “Born with Nothing, Die with Everything”, seguida luego por “Forever”. Por ahí en alguna canción, el vocalista pidió que por un momento la gente no sacara sus teléfonos y solo se dedicaran a gozar el momento. La gente entendió y tanto en la parte trasera del lugar como en la zona más cercana al escenario, los slams se armaban con todo. La cerveza volaba, pero la gente estaba tan alegre que ignoraban cuanto podían la situación.

También puedes leer: PAPA ROACH NOS CUENTA SOBRE SU REGRESO A MÉXICO Y LA VEZ QUE CONOCIERON A SIMPLE PLAN

“Love you, Mexico…”

Era un hervidero de impresionante, eufórico y toda la cosa… pero también había mensajes importantes para la gente. “Es grandioso estar con gente tan jodidamente maravillosa. Los amo”, dijo Jacoby para traer al Pepsi Center una emotiva “Scars” que al menos enamoradizo lo pone el mood de nostalgia romántica.

“Se tienen que mantener de pie por lo que creen”, nos dice el vocalista y nos dan una probadita más del nuevo disco con la rola “Stand Up” (mucho más emocionante en la versión en vivo), en la que Shaddix nos recuerda que tiene cualidades geniales como rapero. Luego las sensación punk aparecieron con “… To Be Loved” que de por sí ya es un tema muy emocionante y aquí, le agregaron algunas referencias musicales de “Blitzkrieg Bop” de the Ramones que la gente cachó a la primera para corear.

Claro que no podía faltar “Last Resort”, para la que Jacoby se puso la bandera mexicana de capa. Épico momento (con todo y que el guitarrista se tropezó con la bandera jaja) que todos esperábamos sin duda. El cierre fue con “Born to Greatness” y nos queda claro todo: Papa Roach está de regreso con dinamita pura. “Los amamos. Te amamos, Ciudad de México…. fueron increíbles”... no hay más que agregar. Fue un show espectacular por parte de Papa Roach y Simple Plan, quienes lanzarán discos pronto y en una de esas, hasta podremos verlos tocando de nuevo por acá más pronto que tarde.

Aquí les dejamos un hilo con varios de los mejores momentos de Papa:

Setlist

Simple Plan:

I’d Do Anything

Shut Up!

Jump

Addicted

Jet Lag

Boom!

Your Love is a Lie

Welcome To My Life

The Antidote

Take My Hand

Where I Belong

Can’t Keep My Hands Off You

Crazy

Summer Paradise

What’s New, Scooby-Doo

I’m Just a Kid

Perfect

Papa Roach:

Kill The Noise

Getting Away with Murder

Between Angels & Insects

Help

Song 2 (cover de Blur)

Blood Brothers

Born with Nothing, Die with Everything

Fear

Forever

Scars

Stand Up

Dead Cell

…To Be Loved

Last Resort

Swerve

Born for Greatness