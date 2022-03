Papa Roach nos cuenta sobre su regreso a México y la vez que conocieron a Simple Plan

Si pensamos en las bandas cuyas canciones fueron el soundtrack de los primeros años de los 2000, seguramente tendríamos que incluir a Papa Roach. Gracias a su sonido crudo, directo y rolas con las que cualquier joven en la adolescencia se podía identificar, la rompieron a inicios de la década. Sin embargo, como sucedió con muchas otras agrupaciones de su generación, conforme pasaron los años era necesario madurar y evolucionar su sonido o de plano esperar a que las nuevas tendencias en la industria hicieran que desaparecieran por completo.

Afortunadamente para los miles de fans que tienen Jacoby Shaddix, Jerry Horton y Tobin Esperance, tomaron la primera opción y desde entonces, nos han presentado un montón de discos en donde demuestran que si bien ya no son los mismos chavitos que tocaban “Last Resort”, “She Loves Me Not” y más temas que escuchábamos en plena pubertad, no dejan de divertirse a la hora de entrar al estudio y sobre todo, no han perdido esa curiosidad musical y ganas de reinventarse con cada uno de sus proyectos.

Papa Roach regresará a México con un nuevo disco

El ejemplo perfecto de esto es Ego Trip, el decimoprimer material discográfico de Papa Roach que estará disponible en todos lados el próximo 8 de abril y del cual ya hemos escuchado varios sencillos. Con este álbum, la banda no solo regresa después de casi tres años sin publicar música recién salido del horno, también será el pretexto perfecto para estrenarlo en vivo y a todo color en una serie de conciertos y presentaciones en festivales a lo largo del 2022. Porque eso sí, los shows como los conocíamos regresaron.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de este disco y que gracias a él volverán a nuestro país, tuvimos chance de platicar con todos los integrantes de esta bandota. Entre otras cosas, nos contaron cómo fue el encierro para ellos, el proceso creativo de su nuevo álbum, el camino musical que han decidido tomar en este punto de sus carreras, su visión sobre la industria en la actualidad e incluso se rifaron platicándonos de la vez que conocieron a Simple Plan. Sin duda, una charla que tuvo de todo.

“La música te puede sacar de lugares muy oscuros”

Para todos, el coronavirus y la pandemia que trajo consigo no fue nada sencillo. Durante meses tuvimos que estar encerrados en casa y sin temor a equivocarnos, estamos seguros que en ocasiones no les daban ganas de hacer absolutamente nada. Papa Roach pasó por un proceso similar, pues cada quien se encontraba en cuarentena y la idea de grabar un nuevo material discográfico se veía muy lejana. Pero gracias a que las cosas se calmaron un poco, encontraron el momento ideal para regresar al estudio.

“Creo que al igual que todo el mundo, pasamos por la misma situación. Los primeros meses estuvieron llenos de incertidumbre, era muy extraño y preocupante lo que sucedía en el planeta y para ser honestos, no teníamos idea de qué iba a pasar con nosotros. Sin embargo, las cosas poco a poco fueron cambiando y permitieron que se hiciera un concierto, luego otro y otro, y eso nos motivó a seguir adelante. La música fue muy importante en ese tiempo, pienso que en ocasiones eso nos sacó de lugares muy oscuros y escuchar lo que hacen otros artistas que nos encantan hizo que nos dieran ganas de volver a componer. Después de lo que hemos vivido, recordamos por qué nos encanta este trabajo y no planeamos parar por un buen rato”.

Volver al estudio para crear un nuevo disco

Como ya lo comentábamos antes, este 2022 y tras casi tres años sin presentar algo nuevo mas que la segunda parte de su álbum de grandes hits (que por cierto, dicen que todavía no saben cómo escribir un éxito), Papa Roach nos sorprende con Ego Trip, un álbum que es el reflejo de toda las cosas que tanto los integrantes de la banda han pasado en los últimos años como todos nosotros. Y sin duda, los primeros sencillos confirman que el sonido con el que conquistaron a una generación sigue ahí, pero también demuestra que buscan reinventarse incorporando otros ritmos.

“El proceso creativo detrás de este disco fue un tanto sencillo, ¿sabes? Luego de todo el caos con el COVID tuvimos pláticas sobre qué haríamos cuando las cosas volvieran a la normalidad. Al final, llegamos a la conclusión era regresar al estudio y componer un nuevo disco. La verdad es que nos sentimos muy cómodos y contentos de reunirnos físicamente, porque tenía mucho tiempo que no lo hacíamos. Los primeros días simplemente nos pusimos de acuerdo y lentamente empezaron a surgir las ideas para las canciones, que creo que hablan mucho de lo que pasamos en la cuarentena y demás. Estamos muy contentos con el resultado final y no podemos esperar a que llegue el día para que lo escuchen completo. El sonido del álbum fue algo que no planeamos, simplemente fue tomando forma conforme avanzaban las canciones, nos dejamos llevar y creemos que fue lo mejor, dejar que todo fluyera entre nosotros”.

Un mensaje importante para estos tiempos

A lo largo de los últimos casi dos años, muchas bandas y artistas han estrenado discos que grabaron antes de la situación caótica en el mundo y otros que tomaron como inspiración lo que sucedió alrededor del COVID. Si bien Papa Roach no grabó un material discográfico “pandémico”, en su caso buscan que sus fans y todos los que escuchen sus nuevas rolas se sientan liberados, comprendidos y recuerden que no están solos, sobre todo en medio de todo lo que hemos pasado en todo este tiempo extraño.

“No sé si este sea como tal el mensaje que queremos dar con este disco, pero nos gustaría que nuestros fans o quien sea que escuche ‘Ego Trip’ simplemente disfrute de la música y se desconecte un rato de todo lo que sucede en todo el mundo. Sabemos que es complicado, porque lamentablemente todos sufrimos al menos una pérdida en este tiempo, pero queremos transmitir un poco de esperanza y libertad con el álbum. Creo que esa es la meta, hacer que con el álbum y también en los conciertos en vivo, quien escuche nuestras canciones deje de lado todas las penas que llevan encima y entren a nuestro moshpit. Estamos seguros de que todos la pasarán muy bien con esta nueva etapa de Papa Roach y les prometemos que que no los defraudaremos”.

Su regreso a México para tocar en versión acústica y todo su poderío

Cuando se anunció el cartel de Tecate Pa’l Norte 2022, nos quedamos con el ojo cuadrado. No solo porque armaron un lineup espectacular, nos sorprendieron anunciando no solo que Papa Roach tocará en este festival, también porque se presentarán ambos días en distintos formatos: el primero en acústico y el segundo con todo el power eléctrico. Y por supuesto que a la banda le encanta tocar en un ambiente íntimo, pero prefieren la energía de su show “normal”.

“Por supuesto que nos encanta tocar acústicos, hemos hecho shows en ese formato que sin duda están entre nuestros favoritos. Pero sin pensarlo, nos gusta más tocar tradicionalmente, sentir la energía del público cuando tocamos un riff distorsionado acompañado del poder de la batería. De verdad, no hay un sentimiento con ese y lo extrañamos como no tienes idea, y afortunadamente en unas cuantas semanas podremos revivirlo con todos nuestros fans mexicanos. Tenemos planeado un set muy especial y estamos seguros que tanto ellos como nosotros disfrutaremos reencontrarnos en Monterrey y la CDMX”.

La curiosa historia de cuando Papa Roach conoció a Simple Plan

Además de este par de shows en Tecate Pa’l Norte 2022, Papa Roach no se podía olvidar de sus fans chilangos. Es por eso que abrieron una fecha muy especial en el Pepsi Center WTC en la que compartirán escenario con Simple Plan (que por cierto, también estarán en el festival de la tierra de la carnita asada). Y no podíamos dejar pasar la oportunidad con la banda para preguntarles sobre la primera vez que supieron de los canadienses o el primer encuentro que tuvieron con ellos. Ahí les va:

“No recuerdo muy bien el país, pero estábamos haciendo una gira europea junto a otras bandas y sabíamos que ellos (Simple Plan) estaban incluidos en el cartel. Hasta ese momento no nos habíamos topado, pero una vez comimos en un restaurante de comida thai y entraron Pierre Bouvier, Chuck Comeau y los demás chicos. Llegaron, nos saludaron y recuerdo que fueron muy amables, incluso los invitamos a sentarse con nosotros en la mesa y además de una gran comida, disfrutamos de una buena charla junto a ellos. No teníamos idea que más tarde se convertirían en una banda tan grande y estamos contentos de compartir este concierto en México con ellos después de tantos años”.

Reinventarse dentro de la industria musical

Desde hace ya un buen rato, existe el debate si el rock y el metal están muriendo. Hay quienes consideran que estos géneros solamente están dormidos y están esperando a que las nuevas tendencias en la industria musical cambien para retomar el lugar que desde los 60 ha tenido, pero otros piensan que es momento de dejarlo donde se encuentra y pensar en otros géneros. Sin embargo, Papa Roach está en un punto medio, pues consideran que como todo en esta vida, los guitarrazos simplemente se transforman.

“Creo que ni el metal ni el rock morirán como tal, porque son géneros que significan mucho para millones de personas y que incluso han formado parte de movimientos sociales importantes en todo el mundo. La cosa es que en estos momentos, los jóvenes ven en otros géneros el sentimiento que el rock nos transmitía a nosotros a su edad y eso está bien, no podemos obligarlos a que se cuelguen una guitarra y con eso se expresen. Simplemente las cosas se transforman y eso nosotros lo entendemos, seguimos haciendo rock pero integramos sonidos como el dubstep o algunos ritmos más modernos no para intentar conectar con la juventud, sino para reinventarnos y seguir evolucionando como músicos. Es increíble que ahora los artistas nuevos puedan compartir su música y ganar miles de fans subiendo sus canciones a TikTok u otras plataformas, de donde han surgido artistas increíbles. Los tiempos están cambiando y nos toca a nosotros, los de la vieja escuela, entender que las cosas ya no son ni siquiera como hace 10 años, hay que crecer, madurar y dar el siguiente paso”.

Lo más valioso de estar en una banda como esta

Papa Roach es una de las pocas bandas de su generación que siguen tocando y presentándonos materiales discográficos inéditos, muchas de ellas desaparecieron con el paso del tiempo y es increíble todo lo que han logrado a lo largo de casi 23 años de carrera. Por supuesto que las giras, grabaciones en estudios y más experiencias propias de esta carrera les ha dejado un montón de enseñanzas y satisfacciones, pero la más grande es recorrer el planeta, tocando en un montón de países y disfrutando de conocer estos lugares.