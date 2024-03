Patti Smith es consciente del estatus que tiene ante el mundo: para la mayoría, es una de las artistas más importantes en el movimiento del punk en la década de los años 70; para otros, la fotógrafa y también, la talentosa poeta que encuentra la belleza y reflexión en todo lo que le rodea.

Pero cuando se trata de ‘Correspondences’, la exhibición que creó junto a Stephan Crasneanscki, fundador del colectivo sonoro, Soundwalk Collective, Patti sabe que es parte de un todo: Igual de importante e indispensable que todos los involucrados detrás de este proyecto.

Smith y Crasneanscki llegaron a la Feria Internacional de la Música en Guadalajara (FIM GDL), para presentar esta experiencia inmersiva donde ambos mezclaron poesía, sonidos, filmografía inédita de algunos cineastas y videos que se captaron en varias partes del mundo.

‘Correspondences’ es un proyecto en el que tanto Patti como Stephan invirtieron 10 años de su vida. Un lapso de tiempo donde Crasneanscki se dedicó a documentar varias cosas en sus viajes por el mundo y en el cual, Patti Smith ofreció su poesía para esas imágenes y sonidos que su amigo y colega captó en el camino.

“A los dos nos encanta la historia del arte; ambos estamos preocupados por nuestro medio ambiente, estamos en contra de la guerra, ambos estamos preocupados por nuestros inmigrantes en todo el mundo. Tenemos tantas cosas que nos preocupan a los dos”, nos platicó Smith en una entrevista exclusiva que tuvimos con ella en Guadalajara.

“Hemos desarrollado un gran vocabulario y una gran cantidad de trabajo; esto es sólo una parte de nuestro trabajo, pero son piezas que funcionan juntas”, aseguró la artista de 77 años que también se presentó con Soundwalk Collective en un performance inmersivo junto a todos los elementos mencionados.

Patti Smith y Stephan Crasneanscki se inspiraron en temas importantes que aquejan al mundo hoy en día: “Tarde o temprano, todo ser humano se verá afectado por algo que esté sucediendo. Y créanme, prefiero hablar de otros temas que de los incendios, la pérdida de especies y las perforaciones submarinas, pero estas cosas con el tiempo me afectarán”, afirmó.

Pero además, en la exposición ‘Correspondences’, ambos plasmaron otras cuestiones como el dilema del artista “Para mí la raíz es la poesía, para Stephan, es el sonido. Y luego tenemos, por supuesto, la instalación, la película y la colaboración. Pero si se elimina todo, la forma en que comienza todo es: Poesía y sonido”.

‘Corrrespondences’ es un proyecto pensado inicialmente por Patti y Stephan, aunque obviamente hay muchas personas involucradas que ponen su granito de arena y con las cuales la poeta está muy agradecida para la realización de esta exposición:

Siempre es una lección de humildad ver a la gente trabajando. Ya sabes, porque soy muy conocida, soy un artista con la que la gente… son muy elogiosos y me tratan muy bien. Pero créanme, no soy yo quien hace todo el trabajo duro. Hago lo que mejor hago, pero todos los que me rodean están trabajando muy duro y haciendo un trabajo hermoso.

Patti Smith en entrevista exclusiva para Sopitas.com