Paul McCartney alza la voz y exige justicia en el caso de George Floyd

El mundo entero se suma a las protestas que demandan justicia en el caso de George Floyd. Paul McCartney, entre ellos, hoy tomó sus redes sociales para mandar un mensaje contundente en apoyo a Black Lives Matter.

“Todos tenemos que trabajar juntos para superar el racismo de cualquier forma”, escribió. “Necesitamos aprender más, escuchar más, hablar más, educarnos y, sobre todo, tomar medidas”.

En sus palabras, McCartney relató un concierto que los Beatles tenían programado tocar en Jacksonville en 1964, pero cuando se enteraron que sería ante una audiencia segregada se negaron a tocar. “Nunca tocamos con audiencias segregadas y no vamos a comenzar ahora”, dijo John Lennon en ese momento. “Preferiría perder el dinero de nuestro concierto”.

Este concierto terminaría siendo el primero no segmentado por razas en ese estado. A partir de ese día, The Beatles incorporaron una cláusula en sus contratos que garantizaba que el público no sería segregado.

En una entrevista de 1966, McCartney explicó la postura de la banda sobre prejuicios raciales. “No teníamos prejuicios”, dijo. “Siempre estábamos interesados ​​en audiencias de raza mixta. Siendo esa nuestra actitud, compartida por todo el grupo, nunca quisimos tocar en Sudáfrica ni en ningún lugar donde los negros estuvieran separados. No hacía ningún bien; pensamos ‘¿Por qué deberías separar a los negros de los blancos? Eso es estúpido, ¿no es así?‘”.

En su comunicado en apoyo al movimiento que hoy tiene al mundo en revolución, McCartney dijo: “Me siento enfermo y enojado porque aquí estamos casi 60 años después y el mundo está en shock por las horribles escenas del asesinato sin sentido de George Floyd a manos del racismo policial, junto con los innumerables otros que vinieron antes”.

Agregó: “Quiero justicia para la familia de George Floyd, quiero justicia para todos aquellos que murieron y sufrieron. No decir nada no es una opción”.

Paul McCartney siempre ha sido alguien que ha mostrado su apoyo hacia la lucha racial en Estados Unidos y el mundo. En 1968 Paul escribiría “Blackbird” como homenaje al movimiento de derechos civiles que se intensificaban en los Estados Unidos. Esta canción formó parte de su álbum doble The Beatles, también conocido como The White Album y sirve de entrada para “Yesterday”.