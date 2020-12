¡Checa el primer trailer del documental de Paul McCartney contado por Rick Rubin!

A pesar de la pandemia y el turbulento 2020 tuvimos, diversos artistas de la industria musical administraron sus esfuerzos para no parar de trabajar. Uno de ellos fue el legendario Paul McCartney, quien está por lanzar nuevo disco y ahora tiene otra sorpresa entre manos con miras al futuro.

El mítico músico ex-Beatle se prepara para darle a sus seguidores un recorrido sobre su extensa carrera y lo hará con una nueva serie documental de la que acaba de mostrar un breve adelanto. Este material, que por el momento no tiene un nombre definido, contará con la participación de otra gran figura de la música como lo es Rick Rubin.

El nuevo documental de Paul McCartney

Cuando hablamos de la carrera de Paul McCartney, resulta complicado recapitular más de 60 años de trayectoria. Ya sea con The Beatles, los Wings o con su proyecto solista, Sir Paul es sin duda uno de los artistas más emblemáticos de la historia.

Y es precisamente su historia la que merece ser revisitada en una nueva oportunidad. El músico británico recientemente compartió el tráiler de una próxima serie documental que trabajara en conjunto con Rick Rubin, uno de los productores más importantes de la industria discográfica.

De acuerdo con Deadline, esta entrega constará de seis episodios en los que Rubin hará una exploración a través de la carrera, composiciones y diferentes etapas creativas de McCartney, desde su primer acercamiento con la música en sus años de juventud hasta el momento de su prolífero éxito con el cuarteto de Liverpool.

Lo que se sabe hasta hora

Por el momento, esta serie documental no tiene un nombre definido y el avance compartido solo lleva el título Paul McCartney x Rick Rubin – A Forthcoming Documentary Event. En este tráiler vemos al bajista y al productor interactuando en un estudio al tiempo aparecen algunas imágenes de The Beatles.

Al fondo, se escuchan clásicos como “Come Togheter” del cuarteto o la misma “Live And Let Die” que escribió McCartney para interpretar con Wings. “Se siente casi como si el bajo hiciera lo que una orquesta debería” dice Rubin en una breve secuencia mientras el legendario inglés le responde “en realidad, puedes controlar a una banda con el bajo”.

La compañía Endeavour Content será la encargada de financiar el proyecto, mientras que Film 54 y Frank Marshall (quien recientemente produjo el documental The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart) y Jeff Pollack harán de productores.

La fecha de estreno no se ha revelado aún, pero las fuentes indican que los productores ya están en pláticas para ofrecer proyecto a alguna plataforma de streaming que la distribuya. Ahora, solo queda esperar esta tremenda serie documental sobre el gran Paul McCartney. Checa el tráiler a continuación.