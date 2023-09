Got Back X2! Paul McCartney anuncia segundo concierto en el Foro Sol

Lo que necesitas saber: Paul McCartney tendrá dos conciertos en México este 2023 con su 'Got Back Tour'.

Se sabía, pero se esperaba el anuncio oficial. Y es que para una leyenda de la música del tamaño de Paul McCartney, un concierto en el Foro Sol no es suficiente, por lo que el músico británico anunció este 4 de septiembre su segunda fecha en México.

Fue a través de sus redes sociales donde Sir Paul dio a conocer que además de su concierto ya anunciado para el 14 de noviembre, también se presentará el día 16 del mismo mes en el Foro Sol, recinto masivo en la CDMX que tenemos gracias a él (acá les contamos la historia).

Paul McCartney en Glastonbury 2023. Foto: Getty Images

Paul McCartney dará dos conciertos en el Foro Sol

Regresando al tema de los conciertos de Paul McCartney en México, la preventa para fans que quieran ir a esta segunda fecha comenzará el próximo martes 5 de septiembre en punto de las 9 de la mañana (así que atentos a sus correos en caso de que les llegue el código para ingresar a la fila).

Por otro lado, la venta general dará inicio el próximo viernes 8 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Así que si no alcanzaron boletos para la primera fecha agárrense fuerte para poder ver a Macca en su esperado regreso a México.

Les recordamos los precios para los boletos de Paul McCartney en México

Si ya tienen la cartera lista, acá les recordamos los precios para los conciertos de Paul McCartney en el Foro Sol (sin cargos por servicio) que se podrán adquirir a través del sistema de Ticketmaster:

Diamante – $12,080.00

Platino – $6,580.00

Oro – $5,580.00

Rosa – $5,080.00

Morado – $4,480.00

Azul – $3,880.00

General B – $1,180.00

Verde A – $3,080.00

Naranja A – $2,480.00

Verde B – $1,980.00

Naranja B – $1,580.00

Verde C – $980.00

Naranja C – $680.00

Paul McCartney. Foto: Getty Images

El músico británico regresará a México luego de seis años de ausencia

Y es que la última vez que el ex-beatle vino a nuestro país fue en el año 2017, cuando el músico británico ofreció un conciertazo en el Estadio Azteca con su entonces gira mundial One on One, y donde se aventó un setlist de 39 canciones y un espectáculo con bastante producción.

Este año no sería la excepción, pues con su actual gira ‘Got Back Tour’, Sir Paul McCartney regresó a los escenarios luego de un año de descanso y seguirá con su costumbre de rifarse tres horas de concierto e interpretará rolas que han forjado su carrera musical, como las que tiene con The Beatles y Wings.

