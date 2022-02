Una gran serie siempre tiene un plus cuando incorpora un soundtrack cool y Peaky Blinders puede presumir tener uno de los más geniales. El show británico protagonizado por Cillian Murphy nos ha mantenido al filo del sillón desde 2013 y aquellos que andan atentos a cada detalle, se habrán dado cuenta del tremendo compilado de canciones que nos han acompañando desde entonces.

Nick Cave, IDLES, Royal Blood, PJ Harvey, Radiohead, Arctic Monkeys, Jack White… ufff, la lista de músicos que hemos escuchado en el programa creado por Steven Knight es de primerísimo nivel y sirve para armar una muy buena playlist. Así que por acá, recopilamos algunas de las mejores rolas que aparecen en la serie.

“Red Right Hand” de Nick Cave & The Bad Seeds

No podíamos empezar este conteo de rolas sin esa que se ha convertido en uno de los sellos característicos de la serie. “Red Right Hand” de Nick Cave & The Bad Seeds se escucha como una canción siniestra, tensa, un temazo que evoca en todos los sentidos la personalidad de los protagonistas encabezados por el ambiciosamente atormentado pero genial Thomas Shelby.

Dato curioso: la canción está inspirada en un poema de John Milton y según cuentan, se desarrolló en un momento en el que Nick Cave estaba harto de componer canciones usando la misma secuencia de acordes. Así que dio un giro junto con su banda y comenzaron a crear esta joya.

“Broken Boy Soldier” de The Raconteurs

Si son fans de todos los proyectos musicales de Jack White y de Peaky Blinders, se habrán dado cuenta que hay un montón de rolas de The Raconteurs, The White Stripes y del guitarrista de Michigan en el soundtrack de la serie. En el episodio 4 de la primera temporada, precisamente aparece “Broken Boy Soldier” de los ya citados Raconteurs.

Según recoge el portal SongFacts en palabras del propio White, esta fue la segunda canción que la banda compuso y fue con la que se dio cuenta que el grupo pintaba para cosas interesantes. Bueno, nos es como que la carrera de los Raconteurs sea muy constante, pero de que tienen temazos al por mayor.

“The Prowl” de Dan Auerbach

Pasamos de Jack White a otro ídolo del blues-rock moderno como lo es Dan Auerbach de The Black Keys… aunque la canción que aparece en Peaky Blinders es de su proyecto como solista y no de la banda. Aún así, es una canción genial que habla sobre sentirse hipnotizado y desenfrenadamente atraído por una persona, lo que también deriva en un dolor punzante.

En la serie, vemos a Thomas teniendo muchos amoríos y podríamos decir que él es ese amor complicado que muchas mujeres en la serie tienen. El buen Tommy Shelby no es un sujeto fácil de enamorar (al menos para Grace, que sí lo dejó bien clavado).

“Arabella” de Arctic Monkeys

El Reino Unido disfrutaba de dos fenómenos increíbles en 2014 con la segunda temporada de Peaky Blinders y con los Arctic Monkeys rompiéndola en grande alrededor del mundo con su disco AM. “Arabella” fue una de las canciones de la banda que se agregaron al soundtrack y sin duda quedó perfecta. Honestamente, cualquiera de las canciones de ese disco pudo servir para la serie, ¿no lo creen?

Bueno, dicho sea de paso, hay una buena cantidad de canciones de Alex Turner y compañía en el soundtrack de la segunda temporada.

“Pull a U ” de The Kills

Algo genial del soundtrack de Peaky Blinders es que tiene muchas rolas de corte blues garage y en ese sentido, una banda que no podía faltar en el compilado debía ser The Kills. Alison Mosshart y Jamie Hince saben ponerle sabor siniestro y poderoso a su música, y es justo el frenético riff de guitarra de “Pull a U” el que juega perfecto con lo que vemos de la serie en pantalla. Una pasada de canción.

“Come On Over” de Royal Blood

Corría el año 2014 y con su segunda temporada, Peaky Blinders ya era una de las series más increíbles del Reino Unido. En ese mismo año pero en lo musical, Royal Blood hacia su debut con su disco homónimo y una canción frenética llamada “Come On Over”, que sonó en la secuencia después de que Thomas pelea con un soldado en medio de una carrera de caballos. La rola y la escena encajan magistralmente y de paso, la serie ayudó a impulsar la carrera de una banda que hoy es lo mejor que encontramos en la escena del rock moderno.

“Lazarus” de David Bowie

Para muchos, la aparición de esta canción de David Bowie y la escena de Peaky Blinders que musicaliza, es de las mejores secuencias de la serie. “Lazarus” de David Bowie suena en la entrada del capítulo 5 de la tercera temporada mientras vemos a un Thomas Shelby recuperándose en el hospital y experimentando un poco de adicción a la morfina. Si bien Tommy es un antihéroe como tal, en esta parte del show es difícil no empatizar con él por todo lo que el maldito Padre Hughes le hace.

“War Pigs” de Black Sabbath

Por muchas razones, la aparición de Black Sabbath en el soundtrack de Peaky Blinders es muy emotiva y épica. Primero que nada, porque la legendaria banda de metal es oriunda de Birmingham, al igual que la familia Shelby; y segundo, porque la guerra de los Blinders con los Billy Boys no podía podía musicalizarse con otro temazo que no fuera “War Pigs”. Como dijimos, es algo sumamente épico en todos los sentidos.

“Atmosphere” de Joy Division

No hay mejor manera de musicalizar una de las escenas más tristes de Peaky Blinders que con Joy Division y una de sus rolas más melancólicas de siempre. Ver pasar el carruaje con el nombre de ‘Peter’ escrito con flores pasando en medio de la multitud desencajada, todo en un funeral, es para erizar la piel. Y el ingrediente extra lo pone la expresión de Thomas, quien luce incómodo, triste, atónito. Qué momento.

“Snake Oil” de Foals

Si algo podemos destacar del soundtrack de Peaky Blinders, es el genial balance entre ídolos de antaño y bandas más nuevas. Y como Foals es una de las bandas modernas más importantes del Reino Unido, era imposible que no tuvieran su lugar en la banda sonora de la que es una de las mejores series británicas de todos los tiempos.