VOTA: ¿Cuál es el enemigo más peligroso (e icónico) de los ‘Peaky Blinders’?

Peaky Blinders es una de esas series que podemos ver una y otra vez, y no nos cansamos nuca. El drama criminal de la BBC se ha convertido en una de nuestras historias favoritas de los últimos años gracias a todo lo que rodea a la icónica familia Shelby… y eso, claro que incluye a los enemigos de los que se han hecho a lo largo de cada temporada.

Bueeeno, sabemos que Thomas Shelby y sus hermanos no son precisamente lo que se dice buenas personas, pero vaya que en la serie se han enfrentado a todo tipo mafiosos, incluso autoridades, que les complican la vida. Y eso es algo genial que tiene el programa: un amplio catálogo de personajes antagonista que en cada entrega llevan a los protagonista hasta sus propios límites y que por lo mismo, siempre cumplen perfectamente su papel.

Ahora que la temporada seis de la serie se estrenó en el Reino Unido y está a punto de llegar a Netflix para verla en Latinoamérica, repasamos a algunos de los enemigos más peligrosos de Peaky Blinders… y al final, les toca a ustedes votar por el más icónico que hemos visto en pantalla.

El inspector Campbell

Comenzamos la lista con el primer sujeto que le puso las cosas complicadas a Thomas Shelby y a toda su familia. El inspector Chester Campbell (Sam Neill) llega en la primera temporada a Birmingham con la tarea de limpiar la ciudad de las pandillas y la corrupción que la desmoronan, además de recuperar un arsenal de armas que Thomas tiene en su poder y que busca Winston Churchill. Pero al poco tiempo, él mismo se contagia -digámoslo así- de la mala vida del lugar.

Secretamente enamorado de su protegida Grace (eventual esposa de Thomas Shelby), el hombre firma todo tipo de acuerdo con el jefe de la familia Shelby, pero se traicionan mutuamente entre la primera y segunda temporada. El tipo, además, es humillado constantemente debido a que no sirvió en la ‘Gran Guerra’ como otros personajes.

El tipo, por decirlo de alguna manera, es un villano que difícilmente se involucra en conflictos físicos, pero es listo al grado de que hace que se enfrenten las pandillas de los Shelby y Billy Kimber (un enemigo secundario que no tuvo tanta relevancia en realidad en la serie y que no agregaremos a la lista). Y aunque no es un tipo sanguinario, es brutal cuando tortura a Arthur cuando cree que él es el jefe de la familia y despiadado cuando abusa de la tía Polly chantajeándola con su propio hijo. Un maldito en todos los sentidos que hizo de todo en las primeras dos temporadas.

Darby Sabini

Al final de la primera temporada, Thomas Shelby planea expandir el poder de los Peaky Blinders hacia Londres, pero no visualiza lo complicado que eso será tomando en cuenta que la ciudad la controla la mafia del italiano Darby Sabini (Noah Taylor) por un lado, y la pandilla de Alfie Solomons (Tom Hardy) por otro. Incluso, estos últimos dos constantemente se enfrentar y se alían, lo que hace la cosa más complicada.

Si bien Sabini es un enemigo secundario en la segunda temporada, muestra que es un tipo formidable y un desquiciado cuando pierde la cabeza. Tuvo la oportunidad de matar a Thomas prácticamente en uno de sus dominios de Birmingham, de no ser porque el inspector Campbell se apareció (y nadie le iba a quitar el placer de arrebatarle la vida al Blinder mayor).

Desgraciadamente, Darby prácticamente desapareció tras la segunda temporada y tiene una pequeña mención en la cuarta en el arco argumental de Luca Changretta. Este sujeto fue durísimo siendo solo un secundario en la serie; ahora imagínense lo que hubiera sido de él si tuviera una temporada como antagonista principal.

El Padre Hughes

No hay nada más maldito que un tipo disfrazado de sacerdote, pero que es en el fondo un desgraciado total. Por eso es que el Padre Hughes es uno de los enemigos más emblemáticos de Peaky Blinders. Trabajó como agente doble entre la corona británica y los rusos comunistas, aunque es indudablemente un tradicionalista totalmente fiel al anticomunismo.

Tampoco se muestra como un tipo especialmente afín a matar con sus propias manos, pero es más despiadado en otras cosas: casi provoca que maten a Thomas Shelby a golpes, lo envenena, secuestra a su hijo Charles y debido a ello, tiene al jefe de los Blinders prácticamente como una de sus marionetas por un tiempo considerable.

Pero eso no es todo. Lo más repugnante de este hombre es que se insinúa que es un abusador de niños, ya que Michael Gray (el hijo de Polly que fue separado de ella hasta los 18 años) fue una de sus víctimas. Por eso, Michael tiene una obsesión por matarlo él mismo, algo a lo que accede Tommy y pues se le cumple. Como dijimos, un enemigo repugnante, pero que llenó el lugar del antagonista de la serie luego de dos temporadas con Chester Campbell.

Alfie Solomons

Nadie dice nada si consideramos a Alfie Solomons (Tom Hardy) uno de los personajes más traicioneros e inteligentes de todo Peaky Blinders. Un tipo curioso desde luego, pues a primera impresión parece una persona agradable, excéntrica y graciosa siempre con una lección por decirle a todos. Pero cuando ya se le conoce bien, podemos ver que es un tipo desquiciado y frenético que es el mero jefe de una pandilla judía en Camden Town, Londres.

Es lo que llamaríamos un tipo convenenciero y no tiene reparo en admitirlo. y es una característica que constantemente le vemos pues en diferentes ocasiones, hace alianzas con los Blinders para luego traicionarlos. Y lo mismo sucede cuando se alía con su enemigo de toda la vida Darby Sabini o con Luca Changretta, a quien ayuda en su vendetta contra los Shelby.

Ek orden de este listado no tiene nada que ver con la importancia de cada uno de estos personajes, pero si lo tuviera, sin duda pondríamos a Alfie en el top 3. Hardy, de nuevo, mostró con este personaje que es un actorazo.

Luca Changretta (y los miembros de su familia)

El primer enfrentamiento que tiene Thomas Shelby con los Changretta es con el señor Vicente y su hijo Angel. Ellos son una amenaza moderada para los Peaky Blinders y luego de algunos conflictos, ordenan la muerte de Tommy, pero en el intento de homicidio la que muere es su esposa Grace. Luego los Blinders se ocupan tanto de Vincent como de Angel, con Tommy torturando al padre hasta que Arthur de apiada del hombre y le pone una bala en la cabeza.

Aunque el conflicto terminaría ahí en apariencia, lo cierto es que en la cuarta temporada veríamos las consecuencias cuando Luca Changretta (con la magnífica actuación de Adrien Brody), el hijo de Vicente y uno de los jefes de la mafia italiana en Nueva York, llega a Inglaterra para establecer una vendetta contra los Shelby. El asunto altera tanto a Thomas que decide contratar a Aberama Gold y su grupo de gitanos sicarios como protección extra.

Y a partir de ahí, se establece una de las riñas más geniales e intensas de la serie. Luca se muestra como un tipo sumamente peligroso y es quien le arrebata la vida a John Shelby, además de que negocia con la tía Polly mantener a salvo a Michael a cambio de que le entregue a Thomas. Cuando aparentemente logra que maten a Arthur, nos dejó con la boca abierta… aunque al final todo fue un montaje que Tommy se sacó de la manga. Sin duda, un rival de cuidado que casi tumba al imperio Shelby.

Jimmy McCavern y los Billy Boys

Si se trata de enemigos brutales, sin duda Jimmy McCavern y los Billy Boys son los que más nos han perturbado en la serie. Y si nuestra lista tuviera un orden específico respecto a lo violentos que son los enemigos de los Shelby, sin duda McCavern y su pandilla escocesa estaría en el número 1.

Ellos salen en el inicio de la temporada 5 y desde sus primera aparición, muestran su sed de violencia cuando asaltan en un bosque a Aberama Gold y a su hijo Bonnie. No solo los golpean sin escrúpulos; al joven Bonnie lo crucifican y le dan un balazo en la cabeza… y eso lo hacen solo para mandar un mensaje a los Peaky Blinders sobre lo que quieren.

Por si fuera poco, ellos están trabajan de la mano de Oswald Mosley, uno de los rivales de Thomas en la política. Así que esa alianza entre los Billy Boys y Mosley planea acabar con los Peaky Blinders tanto en el terreno político como en el de las pandillas. Como dijimos, brutales.

Oswald Mosley

Eso nos lleva directamente a la mención de Oswald Mosley, quien en la quinta temporada se presenta como un enemigo Thomas Shelby cuando este último se convierte en un miembro destacado del panorama político de Inglaterra. Mosley -inspirado en la persona de la vida real del mismo nombre- se presenta como un fascista abiertamente que está formando un partido político conocido como la Unión Británica de Fascistas.

No es especialmente violento ya que su poderío se desempeña más en el terreno intelectual, algo que reconoce Tommy y que lo hace definir a su rival en turno como el mismísimo diablo. Manipulador, astuto, inteligente y encima de todo, logra escapar de un atentado a manos de los propios Peaky Blinders.

Como no es un tipo que evidentemente guste de matar a la gente, tiene en los Billy Boys a su músculo para imponerse sobre la gente y quienes se les atraviese. Un loco vestido de traje; algo así como un Thomas Shelby pero de otro bando.

