¿Realmente es bueno Dark Matter de Pearl Jam o lo dices solo porque eres fan? Es una pregunta que aplica a la perfección no solo al disco 12 de la banda de Seattle, sino en general a las opiniones de todo mundo en cuanto a música.

Sí, lo aceptamos. Esta sopibecaria es fan, pero también hay que reconocer que los últimos tres discos no fueron sus favoritos. En esta ocasión, Eddie Vedder y compañía se apoyaron en Andrew Watt (fan de hueso colorado de la banda) para producir Dark Matter, y quien ha trabajado con los Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Post Malone, Iggy Pop y en el último disco solista de Eddie Vedder.

El guitarrista Mike McCready habló maravillas de Watt, señalando que los enfocó en sacar lo mejor de ellos mismos lo más rápido posible. Y justo, siendo súper fan, les pedía y recordaba cosas que habían hecho en trabajos anteriores, incluso hasta sacó elementos que Matt Cameron había usado con Soundgarden. ¿Se lee prometedor? Lo es. Y acá te contamos lo que descubrimos:

‘Dark Matter’ de Pearl Jam recorre las influencias de la banda

Dark Matter de Pearl Jam abre con “Scared of Fear”, la rola potente y movida de cajón, pero lo destacado es que sutilmente la guitarra de Stone Gossard y la vibra que nos da cuando baja la intensidad nos recuerda a “Alone”, uno de los lados B del Vs, época en la que Gossard y Ament aún tenían la batuta creativa casi por completo. Esa es la primera pista de la tónica del disco.

Se sigue de jalón con “React, Respond”, primera probadita del nivel que está manejando Mike McCready con sus riffs, una rola que sin problema pudo haber estado en el disco homónimo (también muy conocido como el “Avocado”), muy al estilo de “World Wide Suicide”.

Para equilibrar los ánimos continúa “Wreckage”, el tercer sencillo que tiene una marcadísima influencia de Tom Petty, muy alineado a la faceta de Vedder como solista, llena de sonidos nostálgicos. No es la típica canción de la banda que el fan casual espera, pero es de las mejores del disco, muy al estilo trovador que seguro los fans más metidos reconocerán a lo largo de la discografía.

Aparece “Dark Matter”, el primer sencillo que en definitiva no es la canción estrella, pero es la representante de este disco de la influencia punk que ha estado siempre presente en mayor o menor medida a lo largo de los años. Luego llega “Won’t Tell”, otra canción de contraste después del golpe de guitarrazos, una rola con mucha vibra rock pop, una fórmula infalible que hasta nos recuerda la guitarra de The Edge por allá en los tiempos de The Joshua Tree de U2.

Pearl Jam recorre momentos memorables de discos pasados en Dark Matter

Y si hablamos de momentazos en la carrera de Pearl Jam, es imposible no comparar el inicio de la canción “Upper Hand” con “Nothing as It Seems”, un clásico del Binaural con el sello de Jeff Ament, pero tal vez lo que predomina más es la influencia de Pink Floyd y lo que la hace más reconocible al oído del rock clásico.

Por otro lado, cuenta la leyenda que Eddie Vedder escribió “Waiting For Stevie”, justamente esperando a Stevie Wonder, y la letra no decepciona en lo absoluto: “Puedes ser amado por todos, pero aún así sentir nada de amor”. El riff principal te atrapa, pero sin duda, esta canción es de Matt Cameron quien le da la intensidad que necesita para no ser una balada, sino una canción de Pearl Jam. Puntos extras para el solo del final de Mike McCready que nos recordó algunos muy memorables del Avocado.

“Something Special” va por el camino de los últimos discos, sobre todo Lightning Bolt, tanto en sonido como en letra más enfocada en la dinámica familiar de Eddie Vedder quien en esta canción da un claro mensaje a sus hijas: “Cuando las cosas se pongan muy j*d*das y necesites ayuda, hazlo por ti misma, no eres del tipo que necesita a un hombre”.

¿Fans de Yield o No Code? “Got To Give” tiene toda esa vibra, justo cuando ellos mismos empezaban a experimentar con su identidad hacia mediados y finales de los noventa. Un sonido criticado en su tiempo, pero que con los años es de los discos más queridos por los fans. Esta canción es para aquellos clavados en su cuarto y quinto disco.

Después de Dark Matter, ¿aún queda Pearl Jam para rato?

El disco termina con “Setting Sun”, un cierre natural bajando revoluciones, pero eso no indica que sea menos potente. Es una belleza de canción, tanto en música como en letra. Vedder está viendo el ocaso, y para los fans del grunge sabemos todo lo que eso conlleva: “¿Soy el único que queda? Podemos convertirnos en la última puesta de sol”.

Eddie Vedder está consciente de que el curso natural de la banda puede estar terminando: “Te das cuenta que tienes que estar sano. Quieres estar ahí para tus hijos. Quieres hacer buenos discos, y tal vez solo nos queden uno o dos”, señaló para MOJO Magazine.

Dark Matter es un regalo para los fans

En resumen: El disco número 12 de Pearl Jam es un recorrido de grandes recuerdos sónicos de la banda y sus influencias. Musicalmente, es una joya teniendo a Mike McCready y Matt Cameron como los protagonistas; las letras de Vedder son reflejos de sus momentos, como lo ha sido desde el inicio de su carrera, mientras que Jeff Ament y Stone Gossard siguen siendo la base sólida y brillante en la que todo se forma.

Un disco para el disfrute del fan de toda la vida, tal vez una reconciliación para los que se perdieron en el camino. ¿Es algo totalmente innovador que cambiará el curso del rock? No, y es poco probable que se ganen a nuevas generaciones, pero sin duda es un gran apapacho para la base de fans de todas las edades y un gran disco del género hard rock.

