Entrevista con Mike McCready de Pearl Jam Entre guitarras legendarias y encendedores mexicanos: Una entrevista con Mike McCready de Pearl Jam April 8th, 3:58pm Fátima Espino

La Generación X ya no quería glam, ni maquillaje, ni poses. Los riffs imponentes, las voces desgarradoras y las letras llenas de ira se convirtieron en el soundtrack de una generación que no sabía qué rumbo tomar. Parte de ese soundtrack surgió de las guitarras de Mike McCready de Pearl Jam, una de las pocas bandas que ha sobrevivido los trágicos desenlaces del grunge, y probablemente, la única de este movimiento que sigue llenando estadios alrededor del mundo.

Tuvimos la oportunidad de platicar con el guitarrista sobre el sonido característico de Pearl Jam, sus letras, su inspiración, pero sobre todo, acerca de una protagonista que es muy querida por los fans de la banda: su Stratocaster de 1960, la cual ha sido recientemente recreada hasta el más mínimo detalle por Fender (échale un ojo acá).

Foto: Getty

Mike McCready nos lleva por el sonido de Pearl Jam

La atmósfera de Ten, el legendario álbum debut de Pearl Jam, está llena de tintes del rock clásico y eso no hubiera sido posible sin esta icónica guitarra vintage que le dio vida a solos potentes como el de “Why Go” y algunos muy emotivos como el de “Black” o “Yellow Ledbetter”, canción que si bien no estuvo en el corte final de Ten, es uno de los lados B más reconocidos por los fans.

“La he tocado en todos lados, la toqué en Ciudad de México, la toqué alrededor del mundo, todo eso significa algo, trae emociones, le da un sonido a la banda y a mí mismo que solo ella puede darle, esa Fender Stratocaster . Ella es su propio ser, creo, de cierta manera, no sé cómo expresarlo”.

Y ese sonido se volvió tan característico que siguió estando presente durante toda su trayectoria, desde “Daughter” de su segundo disco Vs., recorriendo todo el nuevo milenio hasta “Dance of the Clairvoyants” de su más reciente álbum Gigaton, y en el camino haciendo espectaculares cameos como el del video de “I Am Mine” del disco Riot Act.

Foto: Cortesía

Su inspiración viene de Steve Ray Vaughan, Van Halen y ¿Jack White?

McCready reconoce que se quedó estancado en los setentas y ochentas. Sus influencias directas van desde Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan hasta Eddie Van Halen, a quien rindió tributo en la cuenta oficial de Pearl Jam tras su fallecimiento. Sin embargo, eso no indica que no preste atención a lo que sucede en el rock actualmente.

“Jack White. Siempre me ha gustado cómo toca la guitarra, es un guitarrista y cantautor fantástico, no sé cómo hace todo eso. Hay una nueva banda que se llama The Black Tones de Seattle, Washington, esta mujer llamada Eva Walker es la cantante y guitarrista, me encantan, son inspiradores”, señaló McCready afirmando que escucha muchas cosas pero debería “anotarlas”.

Foto: Tim Durkan

Los últimos riffs junto a Chris Cornell

Mike ha tocado alrededor de 900 conciertos con esta Strat, cada rayón, cada rasguño cuenta una historia. ¡Uff!… si esta guitarra hablara… y si bien Mike ha de tener anécdotas increíbles con ella, hay una que guarda con especial importancia: la última vez que tocó con Chris Cornell en 2016.

“Mi momento favorito con esa guitarra recientemente fue cuando hicimos la gira de Temple of the Dog con el gran Chris Cornell y pude tocar esa guitarra en “Reach Down” en vivo, el inicio de “Hunger Strike” en vivo cuando hicimos esa gira. Creo que esa es la que significa más para mí ahora, fue esa última gira, porque él ya no está y pude tocar esa guitarra en esas canciones porque es grandiosa y perfecta para esas”.

Y hablando de giras, esperanzas y encendedores…

Sí, sí, aún no es tiempo de comprar boletos y echarnos la cantada a todo pulmón en conciertos masivos, pero tanto Pearl Jam como los fans estamos buscando esa pequeña luz al final del túnel que nos indique que, en un futuro no muy lejano, podremos tenerlos de nuevo en nuestro país.

“Ojalá podamos volver a la gira en algún momento del próximo año, y eso para apoyar el álbum Gigaton , y tal vez hacer nueva música, no lo sé, eso también estaría genial, pero principalmente me gustaría volver a la gira, tocar música, volver a México de nuevo e ir al Museo de Frida Kahlo otra vez y hacer todas las cosas que me gusta hacer cuando ando paseando y luego ir a tocar un concierto… tenemos los dedos cruzados”.

Foto: Getty Images

Y es que Mike está “impaciente” por vivir de nuevo la vibra del público mexicano y sus peculiaridades: “Queremos ver los encendedores… esas cosas que no pasan en otros lados del mundo mas que en México, el parpadeo de los encendedores lo he visto principalmente en México, así que quiero ver eso de nuevo, en cualquier canción”.

Hace unos días, la banda informó que la gira europea que se llevaría a cabo durante este verano cambiará fechas para el 2022.

Aquí la entrevista completa con Mike McCready

La plática con McCready se puso tan buena que nos confesó que le dio nervio cantar enfrente de Eddie Vedder cuando le mostró la letra de “Inside Job”, justo durante una visita a México; además nos compartió sus 3 riffs favoritos de Pearl Jam y si realmente conoce el significado de las canciones de la banda. Échale un ojo a la charla completa: