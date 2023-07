Lo que necesitas saber: Se cumplen 50 años del último concierto de David Bowie bajo el alter ego de Ziggy Stardust & The Spiders From Mars. La cinta de aquel show llega remasterizada a cines.

Sí, se cumplen 50 años del show en el que ‘El camaleón del rock’ retiró a su alter ego más famoso de los escenarios. Por ello, llega a los cines de México la película del último concierto que dio David Bowie como Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.

De entrada, debemos decirlo: los fans del Starman disfrutarán bastante esta entrega remasterizada de una de las presentaciones más icónicas ofrecidas por el ídolo británico. Hay muchas cosas por las que vale a pena echarle ojo y acá, les platicamos por qué.

Ziggy Stardust and The Spiders From Mars

Fue un 3 de julio de 1973 cuando David Bowie finalizaba una de sus giras más grandes, legendarias y al mismo tiempo, exhaustivas. Tan solo un año antes, para su quinto disco de estudio, el inglés adoptó la imagen del Ziggy Stardust.

Ese alienígena de aspecto andrógino inspirado por el glam rock, eventualmente se convertiría en el alter ego más recordado no solo de su creador, sino en uno de los personajes más emblemáticos de la historia de la música. El concepto era vistoso en cuanto a imagen e hipnótico si hablamos de lo musical, haciendo del británico un artista revolucionario en muchos aspectos.

La película del último concierto de David Bowie como Ziggy Stardust, resume todo ese legado. ¿La quieren ver? Pues ahí les va el dato: esta entrega se proyectará el 12 de julio y 15 de julio en salas de Cinemex. Aquí el tráiler para que tengan una probadita y sigan leyendo que les contamos más…

3 razones para ver el último concierto de David Bowie como Ziggy Stardust

David Bowie estaba cansado de Ziggy Stardust, pero sabía lo que era dar un gran show

La película sobre David Bowie en su último concierto como Ziggy Stardust es muy especial por diferentes razones. Bien se sabe que este metraje tiene años circulando por doquier, y que ha recibido sus respectivas reediciones en diferentes oportunidades.

Pero esta nueva entrega, por mucho ofrece una experiencia diferente. Pero con esto, nos referimos a algo más que solo la restauración de la imagen, el sonido y más… En sentido estricto, vemos a un David Bowie en su plenitud, con 26 años, llevando a otro nivel el concepto de lo que es ser un showman.

David Bowie como Ziggy Stardust. Foto: Captura de YouTube.

Y hay un contraste importante en ello: el 3 de julio de 1973 se llevó a cabo el último concierto del Ziggy Stardust Tour en el Hammersmith Odeon (hoy conocido como Eventim Apollo) de Londres. Como dijimos, esta fue en su momento una de las giras más largas y exhaustivas para Bowie, quien se empezaba a cansar un poco de su alter ego alienígena.

Entendible si tenemos en cuenta la camaleónica esencia de David, un artista que buscaba renovarse con cada lanzamiento discográfico; para ese momento, ya había hecho dos discos, Ziggy Stardust y Aladdin Sane, bajo el tinte del glam rock… así que era momento de evolucionar.

La película del último concierto de David Bowie como Ziggy Stardust, revivimos ese icónico discurso en la parte final del show donde, literalmente, Bowie decía: “de todos los conciertos de esta gira, este show en particular se quedará con nosotros. No solo es el último concierto de la gira; es el último concierto que daré“.

Este discurso asustó a todos y se pensó que Bowie se estaba retirando de la música. Pero lo único a lo que se refería es que Ziggy se despedía para siempre. Con lo exhausto de mantener al personaje a flote, el show ofrecido por Bowie y sus músicos es un despliegue vibrante que nos da una idea, para quienes no vivimos esa época, de lo que era el Starman para ese momento.

David Bowie como Ziggy Stardust en 1973. Foto: Getty.

La aparición de Jeff Beck por fin se muestra

Como les decíamos antes, esta película sobre David Bowie y su último concierto como Ziggy Stardust, ha tenido diferente reediciones. En los lanzamientos que tuvo a lo largo de los últimos 50 años, si bien fue una pieza de colección importante, siempre quedó la sensación de que faltaba mucho contenido por ver.

¿Por qué? Bueno, pues porque Jeff Beck fue uno de los invitados a ese show, donde tocó junto a David y su banda las rolas “The Jean Genie”, “Love Me Do” (original de The Beatles) y “Around and Around” (de Chuck Berry). Sin embargo, Beck no permitió que las secuencias donde él aparece se mostraran en los lanzamientos pasados en cine, DVD y más.

Incluso, se dice que Jeff (quien falleció en enero de este 2023) ni siquiera sabía que ese concierto se estaba grabando. Pero bueno, ahora con esta nueva entrega, los fans por fin podrán ver la aparición del legendario guitarrista en aquella presentación…

David Bowie y Jeff Beck en 2010. Foto: Getty

La película del último concierto de David Bowie como Ziggy Stardust y la teatralidad del Starman

Hay muchos motivos por los que David Bowie es ‘El camaleón del rock’. Pero es justo decir que fue en esa época donde reafirmó el por qué de ese apodo. Las miradas al backstage, aunque breves, nos dan un acercamiento más íntimo a Bowie mientras cambia sus atuendos.

Mientras el increíble Mick Ronson y el resto de la banda detonan el escenario con improvisaciones espectaculares y solos de guitarra demoledores, Bowie va tras bambalinas para echarse un trago, un cigarro, platicar un poco y en algún instante, para pasar el rato junto a Ringo Starr (quien aparece solo un ratito, pero es un momento para el recuerdo).

Lo que muestra Bowie en el concierto, ya sea en el backstage o en el escenario donde hasta hace mímica, nos da una idea sobre cómo revolucionó el concepto y lo que significa hacer una presentación en vivo. Hay una teatralidad cautivadora en ello.

Póster de la película. Foto: Especial.

