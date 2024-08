Lo que necesitas saber: Luego de casi una década tocando con The Libertines, Pete Doherty se reunión con algunos miembros de Babyshambles.

Dicen por ahí que los milagros sí existen, al menos dentro de la industria musical. Lo decimos porque este año hemos visto el regreso de muchas bandas y artistas que llevaban un buen rato en silencio. Sin embargo, nadie esperaba que tras una década sin juntarse, Peter Doherty se reunió ni más ni menos que con los Babyshambles… así como lo leen.

Como recordarán, después de su salida de The Libertines, Pete formó esta agrupación en 2003, con la cual publicó tres materiales discográficos: Down In Albion (2005), Shotter’s Nation (2007) y Sequel To The Prequel (2013). A pesar de que la alineación cambió mucho con el paso del tiempo, parecía que las cosas iban viento en popa para el proyecto.

Babyshambles fue la banda que Pete Doherty armó tras su salid de The Libertines/Foto: Getty Images

Pete Doherty volvió a tocar con Babyshambles luego de casi una década con The Libertines

Sin embargo, para 2014 los Babyshambles dejaron de funcionar. Es por eso que Pete Doherty decidió pausar la banda para hacer las pases con Carl Barât, Gary Powell y John Hassall, y retomar a The Libertines en 2015. Desde entonces, lo hemos visto involucrado con la banda, pero parece que extraña a su segundo grupo.

Lo decimos porque el pasado 28 de agosto, Doherty se presentó como solista en el Roadmender de Northampton, Reino Unido. A la mitad de su presentación, sorprendió a todo el público, pues luego de hacer algunas señas, salieron al escenario Drew McConnell y Adam Ficek (bajista y baterista respectivamente de los Babyshambles) para darle un trancazo de nostalgia al público afortunado.

Pete Doherty sorprendió al reunirse con algunos miembros de Babyshambles/Foto vía X: @davidtjackson

Para que se den una idea de cómo estuvo el asunto, Pete Doherty y compañía tocaron un set de seis canciones que marcó una década desde su última actuación juntos, donde se aventaron rolas de Babyshambles y un par de clásicos de The Libertines. Y sí, por supuesto que fue un momento completamente memorable.

Pete y su banda tocaron una versión de “Don’t Look Back Into The Sun”, antes de tocar éxitos como “Baddie’s Boogie”, “Back From The Dead” o “Albion” y de plano terminar con “Time For Heroes” y “Killamangiro”. De hecho, de acuerdo con NME, en el lugar también estuvo el guitarrista de la banda, Mick Whitnall, pero no pudo quedarse para el concierto.

Doherty habló sobre el posible regreso de este proyecto

Desde junio de 2024, comenzaron a aparecer rumores sobre el regreso de Babyshambles. En particular porque el propio Pete Doherty mencionó que su manager se había reunido con Drew McConnell y más integrantes de la banda para considerar la posibilidad de armar una serie de conciertos, aunque todavía no hay nada oficial.

“Todos parecen ser un poco mayores y más sabios, y básicamente más limpios. Todos han dejado de tocar, de hacer cosas duras, así que creo que podríamos hacerlo. Y creo que también habría algo de dinero en juego, porque todos están sin dinero”, declaró Pete al respecto, pero no dio nada por hecho, pues todavía le quedan varias fechas de la gira de promoción de All Quiet on the Eastern Esplanade, el más reciente disco de The Libertines.

Pete Doherty ha dicho que está dispuesto a regresar para dar algunos shows con Babyshambles/Foto: Getty Images

¿Qué tal? ¿Les emociona que Pete Doherty regrese con los Babyshambles? No cabe duda que este 2024 nos ha dejado regresos impresionantes en la industria musical y la verdad es que sería increíble ver a este musicazo tocando las rolas que nos encantan de este proyecto, ¿no lo creen?

