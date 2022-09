Existen relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y la farándula que se quedan plasmadas en la historia debido a lo maravillosas o inusuales que llegaron a ser para el ojo de los fans. Una de ellas, sin lugar a dudas, fue la que Pete Doherty tuvo con la fallecida Amy Winehouse.

El líder de The Libertines actualmente se encuentra felizmente casado y más recuperado que nunca: ha dejado las fiestas y los excesos atrás para enfocarse en su carrera en la música. Ahora con el apoyo y acompañamiento de su esposa Katia de Vida, con quien contrajo matrimonio en octubre del 2021.

Hace más de una década los excesos unieron los caminos de Pete Doherty y Amy Winehouse

Al ver las fotos de Pete y Katia es increíble pensar que el vocalista es el mismo que hace unos años era acosado por los paparazzis y a quien se le veía en cualquier evento social o bar de Londres, lugares donde el alcohol y las drogas estaban a la orden del día para decenas de artistas como él.

De hecho fue en ese ambiente donde el también líder de Babyshambles conoció a la fallecida Amy Winehouse, cantante británica que falleció en julio de 2011 a los 27 años de edad y después de una corta pero muy sonada trayectoria musical que nos mostró las dos caras de la moneda en cuanto a la fama.

Se rumoró que ambos tenían una relación y Pete le era infiel a Kate Moss

La amistad de Pete y Amy comenzó a hacer eco en el 2008 cuando el cantante publicó en YouTube varios videos donde podíamos ver a ambos pasados de copas. Desde entonces la prensa británica les siguió el paso y el mundo pudo ver cómo ambos peleaban, se abrazaban o besaban con varias sustancias encima.

Los rumores de un noviazgo comenzaban a correr, aunque nadie los creía ya que en ese entonces Pete Doherty estaba en una relación con la modelo Kate Moss, quien también se dejaba llevar por los excesos en compañía de su entonces novio. O al menos así fue hasta el 2012 luego de un escandaloso video, donde a ella se le veía consumiendo cocaína, acabara con el amor.

Pete Doherty confirmó su infidelidad un año después de la muerte de Amy Winehouse

Sin embargo, en el 2012 y durante una entrevista con The Daily Mail, Pete Doherty confesó que él y Amy habían sido amantes. Una relación que según sus palabras fue “explosiva” y que al final no terminó muy bien para él, ya que la cantante se portó mal con él por ser un idiota.

“Es difícil de admitir, pero sí, es la verdad… Amy y yo éramos amantes. La amaba entonces y, bueno, la sigo amando ahora”, dijo en ese entonces el cantante británico. “Pero cerca del final, ella se volvió mala y cruel conmigo, como sólo los amantes pueden hacerlo. No soportaba a los idiotas. Y, créanme, tenía un tremendo gancho de derecha”, aseguró.

Y también contó cómo la partida de la cantante lo ayudó a retomar su carrera musical

Pete contó que Amy tenía un gran corazón pero físicamente era frágil. La cantante tenía desórdenes alimenticios y el acoso que recibía por parte de la prensa sólo ayudaban a que su paranoia y adicciones se volvieran más intensas. Algo que eventualmente abonaron a que su vida acabara repentinamente en el 2011 y por una ingesta de alcohol.

“Cuando Amy murió estaba sentado en una habitación del tamaño de una caja de cerillas en Camden Town . No podía salir, básicamente me revolcaba en mi propia suciedad”, contó Pete Doherty en una entrevista con la revista NME sobre cómo la partida de la cantante lo ayudó a salir del agujero donde estaba.

Una que hoy está mejor que nunca

“No podía hablar, no podía ver a nadie, no podía agarrar la guitarra y cuando la agarraba era para escribir baladas tristes sobre que Amy no iba a aparecer ya esa noche. Fue un momento de inspiración”, declaró Pete quien compuso la canción “Flags Of The Old Regime” como un tributo a su amante y amiga.

Al final la relación de Amy y Pete quedó como una aventura para el mundo, sin embargo, para ambos músicos fue algo más que una historia con un final trágico y que, quizá, pudo ser mejor o peor que lo ocurrido.