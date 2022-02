Conoce a Petite Amie y el pop rock lleno de psicodelia que te atrapará por completo

La psicodelia tiene muchas texturas, lenguajes y formas de llegar a nuestros oídos. El viaje musical es interminable a través de ese terreno, tiene formas infinitas y la prueba de ello es Petite Amie. Si a ustedes les late el rollo musical psicodélico, suave, de corte experimental y atmosférico, entonces deben tener en el radar a esta banda de la Ciudad de México.

El combo de cinco integrantes es relativamente nuevo, pero en poco más de dos años de haber comenzado a tocar, ya se han posicionado como uno de los grupos de la escena alternativa nacional a seguir de cara al futuro. ¿Quienes son, pa’ dónde van y por qué debes escucharlos? Acá les contamos de este prometedor proyecto musical.

¿Quienes son Petite Amie?

Petite Amie es una banda de cinco miembros que se formó en la Ciudad de México entre 2019 y 2020. Los integrantes son Carlos Medina, Aline Terrein, Isabel Dosal, Santiago Fernández y Jacobo Velázquez, quienes se juntaron para darle forma al proyecto y empezar a explorar la música desde diferentes perspectivas.

El nombre de Carlos ya lo tendrán en el radar pues es conocido por su trabajo como bajista en Little Jesus. Y ahí no para la cosa pues él mismo y Santiago, también son reconocidos por tocar con The Plastics Revolution. Así que de entrada, ahí ya hay una muy buena conexión en lo que respecta a la creatividad en el ámbito musical.

Una de las grandes características de la banda es el sonido hipnótico de sus composiciones, siempre destacando el uso de sintetizadores y efectos de corte psicodélico. Las voces de Aline e Isabel le dan ese toque hipnótico a las instrumentales y juegan bastante con el idioma francés en la lírica, lo que sin duda hace todavía más llamativo a este proyecto.

Aunque es un tema complicado de hacer dada la versatilidad de lo que tocan, por ahí se ha definido a Petite Amie como una banda de pop rock psicodélico que se vale de una influencia importante de The Beatles hasta Pink Floyd actualizados, solo por poner ejemplo. Lo mejor de dos mundos innegablemente, aunque en sus rolas seguro les traerán por ahí muchas más texturas musicales.

Baile, nostalgia, emotividad a flor de piel, sonidos que también se sienten coquetos… en el trabajo del grupo hay material para cada sensación; hay una rola para cada momento que no dudarán en meter a sus playlists.

El inicio de un proyecto interesante y los primero sencillos

Como mencionamos, el proyecto de Petite Amie comenzó a tomar forma por ahí de 2019 con miras al 2020. Según cuentan en diversas entrevistas, Carlos tenía guardadas algunas rolillas incompletas y fue a raíz de eso que se juntó con los demás integrantes para comenzar a componer. Muchas de sus primeras grabaciones, de hecho, comenzaron a tomar forma en los Estudios Chimychanga en Coyoacán, CDMX.

La cosa se puso medio complicada cuando llegó el 2020 y sí, también la pandemia. Pero eso no detuvo el proceso de composición como tal pues aunque fuera a la distancia, seguían mandándose maquetas, ideas, letras y todos los elementos para poner a flote lo que ya tenían en mente.

Fue a mediados de 2020 (échenle ahí entre mayo y junio) cuando empezaron a soltar sus sencillos debut. El primero fue “Vraiment”, para luego compartir la acústica y nostálgica “Adiós”. A lo largo de lo que quedaba del 2020, siguieron lanzando más tracks como “El Delirio” como probadita de lo que vendría para el año siguiente.

Llegó el 2021 y también el disco debut de Petite Amie

La idea concreta de Petite Amie era sacar su primer álbum de larga duración en el 2021…. Para ello, nos siguieron mostrando un montón de sencillos que mantenían la línea de psicodelia de corte rock pop en las que predominaba la emotividad al máximo. Como ellos mencionan en su perfil de artista de Spotify, “sus canciones se caracterizan por la expresión de la angustia existencial generada por la búsqueda del ‘yo’ en un mundo cada vez más impersonal…“.

Y bueno, más música llegó con las canciones “Refugio”, “C’est Past Moi”,”Desastre” (esta última ideal para echar la tristeada a gusto si traen el corazón dolido) y “Elektro”. Luego de mucha espera y con la expectativa a tope por los lanzamientos mostrados previamente, en octubre del 2021 llegó su disco debut homónimo lanzado a través del sello Devil in the Woods.

Armando el show en SXSW y alistándose para otros grandes escenarios

Con una trayectoria relativamente corta para este momento, Petite Amie ya se rifó y llegó al circuito del emblemático South By Southwest (SXSW) en marzo del 2021 en su versión online. La banda se presentó en el showcase de Devil In The Woods con temas como “Sumérgete”,”Delirio” y “Elektro”, dando prueba de su potencial para la sesiones en vivo.

Pero las tarimas de la banda no se limitan a eso… también ya le entraron a sesiones para la radiodifusora KEXP de Seattle y estuvieron en el festival Freakout de la misma ciudad en noviembre pasado. Para cerrar el 2021 con todo, también hicieron de acto telonero de Hello Seahorse! en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en CDMX.

Y ahora entrados ya en el 2022, se viene otro show bastante cool para ellos: el carnaval de Bahidorá en Las Estacas, Morelos. Con estas cartas ya en su trayectoria, no cabe duda que los veremos entrándole a más eventos enormes de cara al futuro.

¿Por qué debes escuchar a Petite Amie?

La escena alternativa en México tiene en realidad a pocas bandas que apuesten por las texturas psicodélicas en su música. Claro que proyectos musicales así no faltan, pero no reciben mucho foco de repente. Por ello, ver que Petite Amie en poco tiempo está llegando a más sitios es una señal de que ellos como proyecto emergente, abrirán una puerta importante para otros artistas del estilo.

Pero más allá de eso, Petite Amie es un combo que pinta para seguir entregando material de calidad y para llegar a ser una de las bandas más sobresalientes de la escena mexicana. Como dijimos más arriba, su rock pop psicodélico es capaz de atraparte entre sus sintetizadores e instrumentales hipnóticos y las voces tanto de Isa como de Aline.

Ahora, hay que mantenernos al tanto de lo que sacarán próximamente y lo que sigue para este proyecto que pinta para cosas geniales. Échenle oído y si conectan, seguro agregarán sus rolas a sus listas de reproducción favoritas.