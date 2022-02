¿Por qué Laguna Dream es la banda ideal para los fans del pop y la psicodelia?

Puede que esto suene muy raro, pero así como el coronavirus ha cambiado nuestras vidas para mal, algunos encontraron en este momento de incertidumbre el tiempo perfecto para iniciar proyectos. Hablando específicamente de la industria musical, se dieron cuenta de que si no hubiera sido por esta situación probablemente nunca se hubieran animado a crear algo completamente nuevo. Tal es el caso de Laguna Dream, una banda que les volará la cabeza.

Es probable que todavía no conozcan a este grupo, y la verdad es que lo entendemos porque tienen unos cuantos meses de vida, pero después checarlos estamos seguros que no podrán dejar de escucharlos. Sobre todo, si a ustedes les late el pop con tintes old school y vibras psicodélicas, podemos casi firmarles que se convertirán en su nueva adicción y reproducirán cada una de sus rolas como si no hubiera un mañana.

¿Quiénes son Laguna Dream?

Laguna Dream es un proyecto conformado por tres músicos y amigos, Daniel Undurruga, Fernando Costa y Juan José Covarrubias que actualmente viven en distintas partes del mundo, pero que a raíz de la pandemia y aprovechando que cada uno estaba un tanto desocupado, decidieron emprender una nueva banda. A pesar de que se dividen entre San Francisco, Los Ángeles y Madrid, se las arreglaron para componer canciones a la distancia. Así iniciaron formalmente con este grupo.

El proceso de grabación para ellos fue un tanto curioso. Aunque la mayoría de las maquetas y demos las armaron desde sus propias casas, gracias a la magia del internet de las cosas, al final se juntaron para grabar los temas definitivamente en un estudio de la ciudad angelina. “Fue una época muy rara porque estábamos estancados en nuestros distintos proyectos, pero todo fue fluyendo hasta que creamos estas canciones”, declaró Fernando Costa.

Un proyecto que funcionó a pesar de la distancia

En cuanto al sonido de Laguna Dream y según lo que ellos mismos nos contaron, la idea era hacer rolas más pop con sintetizadores, inspirados en los 80 y que transmitieran una vibra un tanto bailable. Y la verdad es que lo consiguieron, pues más allá de la distancia y el enorme desafío que era trabajar cada quien desde donde se encontraban, fue gracias a su amistad y a la química que tienen como músicos que lograron armar algo especial.

“Formar una banda con gente que uno no conoce tanto desde la nada y hacer toda la música por Zoom puede ser muy difícil. Pero nosotros tenemos una amistad muy larga de más de 25 años y tenemos una confianza total”, dijo Daniel Undurraga sobre el proceso de crear estos temas sin la necesidad de estar juntos en una misma sala para componer. Así fue como el proyecto nació y no tardaron mucho en mostrar los resultados.

A finales de 2021, Laguna Dream estrenó su primer sencillo, el cual lleva por nombre “Amigo virtual”. Esta es una canción que te atrapa desde los primeros segundos gracias a un sintetizador pegajoso combinado con una base rítmica sumamente sólida. En pocas palabras, su carta de presentación es una invitación a bailar y perderte entre las texturas de sus melodías mientras lo acompaña una letra muy acorde a nuestra nueva normalidad.

La influencia de California y sus misteriosas letras

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿por qué le pusieron ese nombre a este proyecto? Bueno, pues aunque no lo crean, todo tiene una explicación. Resulta que es una mezcla de sus raíces californianas, pues este estado tiene influencias latinas y anglosajonas, así como cada uno de los integrantes del grupo, que han vivido por distintas temporadas en este lugar e incluso se consideran una banda chileno-mexicana-californiana.

Pero volviendo a la música, Laguna Dream cerró el 2021 con la rola “Soy Universo”, que define por completo a esta agrupación, sintes intensos y letras ambiguas con un toque misterioso. Y hablando del contenido lírico, nos dejaron muy claro que en ese aspecto se enfocaron en crear versos no tan obvios con cierta psicodelia, fuertemente inspirados por Gustavo Cerati, ideas espaciales pero con la idea de pintar situaciones que puedan pasar en este u otro universo.

Tienen grandes planes para el futuro

Finalmente, para arrancar el 2022 con todo, la banda nos sorprendió presentando un sencillo más, “Rayo Azul”, que por supuesto que no baja de nivel comparada con las demás rolas que han lanzado. Algo importante a mencionar es que todas estas canciones contaron con la mezcla de Kennie Takahashi, un legendario productor que ha trabajado con artistas como Beck, The Black Keys y sobre todo Broken Bells, grupo que admira este proyecto.

Por ahora, los planes de Laguna Dream son continuar lanzando los temas que faltan por mostrar y que grabaron en Los Ángeles. Sin embargo, esta agrupación no se quedará con los brazos cruzados, ya que volverán al estudio para trabajar en su primer material discográfico y por qué no, pensar en dar unos cuantos shows en México para presentar todo lo que han hecho en estos meses. Y definitivamente ustedes son fans del pop y la psicodelia, no pueden dejarlos pasar.