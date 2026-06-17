Lo que necesitas saber: Phish es una más de las bandas que ofrecen shows exclusivos en la Riviera Maya. Igual que My Morning Jacket y Wilco, la de la banda de Vermont será una mini estancia.

Quizás en México no haya una gran base de fans de Phish, pero la banda sabe que alrededor del mundo tiene una buena base de seguidores… los cuales pueden darse el lujo de viajar para asistir a sus shows.

Por ello, por décima ocasión, convoca a una gran escapada vacacional. Ahora, en las playas de México… en la Riviera Maya.

Phish en La Esfera de Las Vegas / Foto: facebook.com/phish (René Huemer)

También habrá DJ set de James Murphy y Questlove

Para la décima edición de sus vacaciones en destinos paradisíacos, Phish eligió a la Riviera Maya como punto en el que reunirá a sus fans para ofrecer cuatro noches de shows… y algo de comedia.

Será del 27 al 30 de enero de 2027, cuando Phish se presente en las playas de México… en el Moon Palace de Cancún, Quintana Roo. No en solitario: la banda de Burlington, Vermont estará acompañada de James Murphy de LCD Soundsystem y Questlove, quienes ofrecerán DJ sets para el selecto público.

Phish en La Riviera Maya / Imagen: facebook.com/phish

Además, como cada vez se hace más común, la comedia y la música se unen. Los shows de Phish serán aderezados por algo llamado “Here Comes The Jokers”… comediantes que echarán la buena cábula para los asistentes a la mini residencia de la banda liderada por Trey Anastasio.

Y la comedia no está de relleno. Con Phish si tiene su buen lugar. De hecho, habrá más comediantes que músicos en las cuatro noches: Ali Macofsky, Rory Scovel, Phil Hanley, Beth Stelling y Fred Armisen.

Phish en La Esfera de Las Vegas / Foto: facebook.com/phish (René Huemer)

¿Y mi Jojo Jorge Falcón? Pues, aunque será en territorio mexicano, por el momento no hay anunciado talento nacional. Y quizás no lo habrá, pero lo que más importa es la música… así que si son fans de Phish, esto pinta muy bien.

Los boletos para este evento locochón ya están a la venta en la página oficial, donde se ofrecen variedad de habitaciones, suites y hasta villas disponibles para los asistentes… además de experiencias y gastronomía muy de la playita .