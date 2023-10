Lo que necesitas saber: Falta muy poco para el regreso de Phoenix a Mèxico. Pero antes de volver a la capital chilanga, nos presentan una colaboración inesperada pero muy cool.

Puede que se nos esté terminando el año, pero eso no quiere decir que dejaremos de escuchar buena música. A lo largo del 2023 hemos escuchado colaboraciones increíbles, pero ahora sí nos quedamos con la boca abierta porque Phoenix decidió juntarse con Pusha T y Benee para armar un remix muy rifado.

Como recordarán, en 2022 y después de varios años de espera, la banda francesa estrenó su séptimo material discográfico, Alpha Zulu. Con este álbum, Thomas Mars y compañía regresaron a nuestro país y muy pronto volverán como parte del cartel del Corona Capital. Sin embargo, antes de caerle de nuevo a tierras mexicanas, traen para nosotros una sorpresa musical que seguro les gustará.

Phoenix tocando en 2023/Foto: Getty Images

Phoenix está de vuelta con un remix lleno de invitados muy especiales

Resulta que este 11 de octubre y luego de soltar una pista a través de un post en sus redes sociales, Phoenix estrenó el remix de “All Eyes On Me”. Y sí, sabemos que no es una rola nueva –porque aparece en su más reciente disco–, pero nos emociona saber que para esta versión, el grupo unió fuerzas con artistas como Benee y Pusha T.

La canción no suena muy diferente que digamos a la original. Pero en este remix contaron con la producción de Chad Hugo, la mitad de The Neptunes Aunque quizá lo que sobresale de este track son las voces de Thomas Mars, del rapero estadounidense y la artista neozelandesa de pop alternativo, las cuales sorpresivamente suenan muy bien juntas, dando como resultado una rola genial.

Benee tocando en Coachella 2023/Foto: Getty Images

Una colaboración que los franceses planearon desde hace mucho tiempo

De acuerdo con Stereogum, a través de un comunicado de prensa, Phoenix declaró lo siguiente: “Un enorme agradecimiento a le Roi Pusha-T, el artista más escuchado en nuestro backstage; Para Chad Hugo, que siempre aparecía cuando tocábamos en Virginia, ¡ya era hora de que trabajáramos juntos! Y a Benee, que trabajó a la velocidad de la luz para que esto sucediera y agregó algo de magia”.

Aunque esta colaboración podría parecer rara, la relación entre el grupo y el rapero no salió de la noche a la mañana. De hecho, la banda francesa tocó este año en el festival We Love Green en París y subieron a Pusha al escenario. En aquella presentación, tiro varias rimas en diferentes rolas, entre ellas “All Eyes On Me” (y de hecho, conservaron el verso que se aventó en ese show).

Como ya lo mencionábamos antes, Phoenix volverá a México el próximo 17 de noviembre para encabezar el primer día del Corona Capital 2023 junto a Pulp, Arcade Fire, Alanis Morissette, The Hives, Hot Chip, Two Door Cinema Club y muchos más. Pero mientras nos preparamos para el regreso de esta banda a nuestro país, échenle oído a continuación al remix de “All Eyes On Me” que armaron con Pusha T y Benee.

Te puede interesar