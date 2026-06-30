Lo que necesitas saber:

El festival regresa con 5 días y 5 venues para una nueva edición. Checa todo el dato.

Un festival más a la agenda para este año. Y sí, como ya lo leyeron acá arriba, lo que será el Pitchfork Music Festival CDMX 2026 dio señales de vida porque ya hay fechas oficiales.

Y es curioso porque el festival vuelve con dos detalles importantes: el regreso al formato multiforo, además de un ajuste de fechas.

pitchfork music festival cdmx 2026
Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

Las fechas oficiales de Pitchfork Music Festival CDMX 2026

Concretamente, el festival se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre próximo, lo que supone un cambio de temporada a la que estábamos acostumbrados (recordemos que se hacía en mayo regularmente).

También se dio a conocer que Pitchfork CDMX se realizará en diversos venues a lo largo de la CDMX. Serán 5 recintos, una ampliación bastante marcada de los tres venues que hubo en la edición 2025 (esa vez fueron Foro Indie Rocks, Estadio Fray Nano y Casa del Lago).

pitchfork music festival cdmx 2026
Las fechas oficiales del Pitchfork CDMX. Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

¿Qué venues serán?

Por el momento, no se han revelado cuáles serán los venues que alberguen los shows del Pitchfork Music Festival CDMX 2026. Pero podemos armar algunas predicciones al momento…

Por supuesto, el Foro Indie Rocks estaría contemplado como una de las opciones más seguras. En el flyer oficial de las fechas, también aparece el logo de Orbe, que es un nuevo recinto de conciertos que abrirá pronto en la Ciudad de México con un show de Black Country, New Road.

black country new road mexico 2026
Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

Pensando en otros venues que se han utilizado en ocasiones anteriores para Pitchfork CDMX, podríamos pensar en el Estadio Fray Nano, Casa del Lago, Frontón México

Pero bueno, como dijimos, son solo predicciones al momento. Seguro que pronto se anunciará la lista de recintos oficiales donde se realizará el festival, junto con el lineup.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

clima extremo festivales europa

“Fin de semana de pesadilla”: Clima extremo lleva a cancelar festivales en Europa
julio jaramillo nuestro juramento ecuador

“Nuestro Juramento”: La hermosa y tétrica canción que Ecuador tomó como estandarte
festival electric forest 2

Lamentable hallazgo de cuerpo de bebé en el festival Electric Forest de Míchigan
dua lipa club de lectura

Dua Lipa abre biblioteca contra la censura, el poder y narrativas dominantes

Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook