Pitchfork Music Festival CDMX anunció las fechas para la edición 2026 del evento. Será del 23 al 27 de septiembre y tendrá 5 venues para su realización.

Lo que necesitas saber: El festival regresa con 5 días y 5 venues para una nueva edición. Checa todo el dato.

Un festival más a la agenda para este año. Y sí, como ya lo leyeron acá arriba, lo que será el Pitchfork Music Festival CDMX 2026 dio señales de vida porque ya hay fechas oficiales.

Y es curioso porque el festival vuelve con dos detalles importantes: el regreso al formato multiforo, además de un ajuste de fechas.

Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

Las fechas oficiales de Pitchfork Music Festival CDMX 2026

Concretamente, el festival se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre próximo, lo que supone un cambio de temporada a la que estábamos acostumbrados (recordemos que se hacía en mayo regularmente).

También se dio a conocer que Pitchfork CDMX se realizará en diversos venues a lo largo de la CDMX. Serán 5 recintos, una ampliación bastante marcada de los tres venues que hubo en la edición 2025 (esa vez fueron Foro Indie Rocks, Estadio Fray Nano y Casa del Lago).

Las fechas oficiales del Pitchfork CDMX. Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

¿Qué venues serán?

Por el momento, no se han revelado cuáles serán los venues que alberguen los shows del Pitchfork Music Festival CDMX 2026. Pero podemos armar algunas predicciones al momento…

Por supuesto, el Foro Indie Rocks estaría contemplado como una de las opciones más seguras. En el flyer oficial de las fechas, también aparece el logo de Orbe, que es un nuevo recinto de conciertos que abrirá pronto en la Ciudad de México con un show de Black Country, New Road.

Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

Pensando en otros venues que se han utilizado en ocasiones anteriores para Pitchfork CDMX, podríamos pensar en el Estadio Fray Nano, Casa del Lago, Frontón México…

Pero bueno, como dijimos, son solo predicciones al momento. Seguro que pronto se anunciará la lista de recintos oficiales donde se realizará el festival, junto con el lineup.