¡Icónicos! Aquí 5 conciertos de Pixies para recordar lo geniales que son en vivo

Hablar de Pixies es referirse a una de esas bandas legendarias, de repente catalogadas como de culto, que marcaron la escena del rock alternativo de manera significativa. No por nada, David Bowie los catálogo como los ‘Beatles psicóticos’ en su momento… y para comprobarlo, hay un montón de detalles como sus extrañamente fabulosas líricas, su música capaz de ir de lo suave a lo sumamente estruendoso, entre otras cosas.

Si han visto a la banda en vivo, ya tendrán un idea de la mística que manejan arriba de la tarima. Un performance que por momentos puede parecer tranquilo, pero se siente lleno de pasión innegablemente. Y si no han tenido chance de verlos, entonces por acá les traemos un listado con algunas presentaciones icónicas de la banda para que se animen a caerle a algún concierto suyo (ahora que vienen al Vive Latino 2022, la oportunidad se mira bien, eh).

Pixies en la Brixton Academy en 1991

Para comienzos de los 90, Pixies comenzaban a despegar más allá de la escena que los vio emerger. La banda ya contaba con un estatus como un proyecto innovador dentro de la corriente del rock alternativo, sobre todo con su disco Surfer Rosa de 1988, con Doolittle de 1989 y Bossanova de 1990 la cosa seguía su rumbo. Pero en ese momento, en los inicios de esa década con la escena rockera alternativa impulsada por el grunge, el grupo experimentó otro nivel de popularidad.

Así llegó el disco Trompe le Monde, quizá su disco menos popular, pero que sirvió para salir de gira y llegar a la icónica Academia de Brixton de Londres en 1991. A la fecha, ese show sigue siendo recordado por los fans como uno de los más emblemáticos que han dado siempre. Ese lugar se hizo tan del cariño de la banda que en 2004, cuando se reunieron luego de 10 años separados, grabaron otro concierto en el mismo venue londinense.

La reunión de 2004 en Coachella

Y ya que andamos tocando el tema de cuando Pixies se reunieron en 2004, a la lista agregamos la icónica presentación que dieron en la edición de Coachella de ese año. ¿Se imaginan el tremendo momento que debió ser ese? Una de las bandas más legendarias del rock alternativo regresando luego de más de 10 años separados para tocar en uno de los festivales más importantes del mundo… un instante para el recuerdo.

Además de los Pixies como headliners, aquella edición de Coachella traía a más bandotas como Radiohead, Kraftwerk, Wilco, The Cure, The Flaming Lips, The Rapture… puro nombre pesado la verdad. Qué afortunados los que pudieron asistir a ese festival aquel año.

Pixies en el Zócalo de la Ciudad de México

Les venimos a desbloquear un recuerdo, aunque seguro algunos todavía lo tienen bien fresco en la memoria. Sí, ahora hablamos de la vez que Pixies vino a la Ciudad de México para tocar en el Zócalo capitalino, esto como parte de las actividades de la Semana de las Juventudes en 2018.

Este concierto adquiere otra dimensión cuando nos damos cuenta que más de 100 mil personas estuvieron esa noche para ver a Frank Black y compañía hacer lo suyo con más de 30 temas en el repertorio. Y no solo eso; también hay que resaltar que haber visto a la banda en el escenario del corazón de la capital mexicana, fue un show de tremendo calibre.

En ese instante, los Pixies se convirtieron en otro de los grandes actos musicales que han tocado en la plancha del Zócalo mexa, como en su momento lo han hecho Roger Waters o Paul McCartney. Acá encontramos un video para que revivan la presentación.

Un frenético show en Bélgica

En 1989, Pixies anduvo de gira por Europa como promoción de su disco Doolittle y debemos decir una cosa: se ve que el público del ‘Viejo Continente’ ya estaba emocionado por verlos en vivo. En internet, se pueden encontrar videos de sus presentaciones en diferentes países, desde Inglaterra hasta Grecia, Holanda, Alemania, etc… pero ninguno como el show en el festival de Rock Werchter de Bélgica.

Los videos que uno puede hallar de ese show, sirven para darse cuenta cuánta fanaticada tiene la banda por esos lares. Dato curioso: aquella gira, dicen algunos, es en la que ya se comenzaba a ver fricciones importantes en la banda, especialmente con Kim Deal y Frank Black.

De acuerdo con El País, en su paso por Alemania, la bajista Kim Deal estuvo a punto de ser despedida de la banda por negarse a tocar en Frankfurt. Luego en Stuttgart, el vocalista mostró su enojo de manera álgida cuando, supuestamente, ella llegó una hora tarde al show que ya había registrado entradas agotadas. Se dice que Frank estaba tan cabreado que pateó una guitarra.

Un acústico en Newport

Otro de esos shows que todo fan de Pixies seguro a disfrutado más de una vez, es la mítica presentación de la banda en el festival de folk de Newport en 2005. La banda se acondicionó a la temática del festival y se apegó a la ejecución con instrumentos acústicos, dando una muestra genial de que se la rifan sea el tipo de concierto que sea.

Todo sucedió un año después de su reunión y de ahí en adelante, se dedicaron a tocar en un montón de lados, giras, festivales, presentaciones individuales y más. Sin embargo, en los inicios de la década del 2010 y justo cuando la banda empezaba a pensar en un nuevo disco, Kim Deal dijo adiós de nuevo. Ella quería tocar, sí, pero quizá no estaba segura de regresar a esa tensión de la parte creativa con Frank Black, dado su historial en el pasado.

Como sea, nos dejaron un buen setlist acústico para disfrutar.