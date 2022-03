La historia detrás de ‘Surfer Rosa’ de Pixies y cómo influenció a Nirvana

El gran despertar del rock alternativo en el panorama internacional se dio a mediados/casi finales de los 80. Luego, durante la primera mitad de los 90, este estilo musical dio un giro para encumbrarse como la nueva sensación de la industria, sobre todo de la mano de la movida grunge y la banda que lo llevó a otro nivel: Nirvana… pero en el gran orden de las cosas, una buena parte de ese mérito se le debe dar a Pixies.

Cada que se habla del grupo liderado por Kurt Cobain, es inevitable remontarse a las influencias que definieron al legendario vocalista y el rumbo que le quería dar a su proyecto. Ahí, el combo de Boston liderado por el emblemático Frank Black tiene un lugar especial , entre otras cosas, gracias a su disco Sufer Rosa.

Pero ese mítico disco de Pixies, que es una joya invaluable de culto de la mencionada música alternativa, tiene muchos más detalles interesantes en su haber. En esta ocasión, repasaremos un poco de la historia de aquel material y su influencia eventual en el éxito de Nirvana.

La magnífica suciedad en ‘Surfer Rosa’

Gran parte del éxito de Pixies que los convierte en una de las bandas más importantes de la escena alternativa, se relaciona directamente el ya citado Surfer Rosa. Y en este punto, incluso quienes no se digan fans de la banda, los deben tener en el radar por el que es su hit más popular: “Where Is My Mind?”. Pero quienes conozcan el álbum a detalle, saben que hay mucha más valía de lo que en realidad algunos recuerdan.

Lanzado en marzo de 1988, este disco es considerado -o podríamos encasillarlo- como uno de los trabajos del rock más sucios y fascinantes jamás hechos. Y con ‘suciedad’, nos referimos más que nada al tema de la producción y algunas líricas llenas de irreverencia que destacaron en el tracklist…. pero que quede claro: cuando decimos que es una obra ‘sucia’, no lo hacemos en el sentido despectivo ni negativo del término. Todo lo contrario.

Quizá, la prueba de todo lo que estamos diciendo la tiene Steve Albini, el encargado de producir el álbum. Se sabe que este creativo no es un fan total del trabajo o el sonido del Sufer Rosa. Pero él mismo es quien destaca que es ese aspecto ‘medio rancio’ (por decirlo de alguna manera) lo que le da un toque extravagante, único y especial a dicho material.

De entrada, porque el propio Albini sabía que Frank Black (de nombre real Charles Thompson), Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering no eran los mejores músicos ni mucho menos… o al menos él y otras agrupaciones cercanas a Pixies los veían como artistas que no tenían mucha teoría musical o un conocimiento avanzado de ello. Solo eran cuatro personas que querían tocar y listo.

“Las personas que aprendieron a tocar por sí mismas tenían una ventaja porque no estarían imitando… Estaban haciendo música a lo largo de líneas no convencionales en parte por ignorancia, pero me refiero a ‘ignorancia’ en un sentido halagador“, dijo Steve en declaraciones recogidas por Spin en 2013. Y si todavía no creen eso, estas declaraciones son más certeras:

“Realmente nunca me gustó la música [de los Pixies] de la forma en que me gustaba la música de mis bandas favoritas como Jesus Lizard, Television, Public Image, Sex Pistols, Ramones, Suicide, Kraftwerk… Realmente nunca llegué a ese nivel de interés con los Pixies“, reiteró Albini en declaraciones para el libro Fool the World.

En su caso, él como productor simplemente se limitó a los aspectos técnicos de la grabación, digámoslo así. Y aunque no era un entusiasta de lo que hacía la banda en su ejecución o composición, sabía que había algo especial en ese disco… claro que no se equivocó.

El viaje a Puerto Rico que dio pasó a Pixies y su disco

Poco se habla de lo que hay detrás de Surfer Rosa, sus breves letras cantadas en español y otros aspectos ligados a ello. Pero lo cierto es que una buena parte de la temática de disco, al igual que la formación de la banda, tiene origen en un curioso viaje que Frank Black hizo a Puerto Rico cuando era un estudiante universitario.

Tal como lo rescata Billboard, el vocalista de Pixies viajo al país centroamericano en 1986 y se estableció ahí durante seis meses como parte de un programa de intercambio. Para su viaje, el joven Frank había preparado algunos cassettes con toda la música que pudiera llevarse ya que en PR no era tan fácil tener acceso a tiendas de discos de rock, ni había una escena rockera rebosante.

El estudiante creyó que en sus cassettes había puesto la música necesaria para la travesía y según cuenta él mismo, le había dado prioridad a los discos Lust For Life y The Idiot, ambos de Iggy Pop, los cuales eran sus favoritos… pero ¡oh, sorpresa! Cuando intentó reproducirlos en su walkman, las cintas estaban en blanco pues no grabó correctamente lo que quería. Lo único que logró llevarse consigo fue el Little Creatures de Talking Heads y un disco de The Ramones que no recuerda bien cuál era.

Con poco música de su gusto disponible y luego de tener bastante tiempo para conocer la isla de Puerto Rico, Frank a su regreso a EE.UU se enfrentó a otro dilema. ¿Viajar a Nueva Zelanda para ver el paso del cometa Halley o volver a Boston para concluir sus estudios? Esas parecían sus únicas dos opciones al momento, pero se sacó una tercera de la manga: mandar todo al demonio y conformar una banda. Mandó entonces una carta a su amigo Joey Santiago para convencerlo del proyecto y tomó poco tiempo hasta que los Pixies se juntaron.

Aquel viaje a PR ya lo había hecho reflexionar y ahora, esa experiencia iba a formar parte sustancial de sus canciones venideras. En el EP Come On Pilgrim hay varios guiños a la estancia puertorriqueña del vocalista, pero es en Sufer Rosa donde todo toma mayor sentido. De entrada, la mujer de la portada que aparece semidesnuda es Rosa.

“Ella es una surfista… Es una chica surfera, pasea por la Playa de Piñones, tiene una tabla de surf, muy bonita”, dijo Frank a la periodista Joy Press en una vieja entrevista de 1988. Esa mujer es la misma a quien se menciona en la canción “Oh my Golly!”, donde Frank incluso hace gala (bueno, tampoco tanta) del español que aprendió en la isla.

La propia “Where Is My Mind?” habla sobre nadar en el océano caribeño y en el disco, hay más canciones como “Vamos” que no es necesario desmenuzar para entender el punto. Y la tendencia de hablar sobre su viaje a Puerto Rico, incluso siguió en otros discos de Pixies como Doolittle y la canción “Crackity Jones” inspirada en el extraño compañero de cuarto del vocalista en aquella estadía.

La influencia de ‘Surfer Rosa’ en Nirvana

Como dijimos al inicio de este artículo, el rock alternativo que se popularizó a inicios de los 90 con la movida grunge y sobre todo Nirvana, tiene una deuda grande con Pixies. Y no es algo que nos estemos sacando solo porque sí; dicha idea la han confirmado anteriormente Dave Grohl y el mismo Kurt Cobain, dos piedras angulares de la banda más emblemática del ‘Seattle Sound’.

La mayor influencia de Pixies en Nirvana especialmente en la fórmula de composición ‘silencio-ruido-silencio’, es decir, que la progresión del verso sea tranquila para luego hacerse estruendosa en el coro y luego regresar a la pasividad. Muchas canciones de Kurt Cobain, la mayoría en el icónico Nevermind, reproducen esa fórmula y es “Smells Like Teen Spirit” el ejemplo.

En el documental Seven Ages Of Rock de la BBC, Dave Grohl comenta que pensó que “Teen Spirit” era un robo descarado a Pixies cuando la escuchó completa por primera vez. Y en cierta medida, si somos honestos, eso es tan real que el propio Cobain lo recalcó en una entrevista con David Fricke de Rolling Stone de enero de 1994:

“Estaba tratando de escribir la canción pop definitiva. Básicamente estaba tratando de estafar el Pixies. Tengo que admitirlo. Cuando escuché a los Pixies por primera vez, conecté tanto con ellos que debería haber estado en esa banda, o al menos en una banda de versiones de Pixies. Usamos su sentido de la dinámica, siendo suave y silencioso y luego fuerte “.

Cobain no tenía tapujos ni problema con admitir esa parte. Incluso, por ahí circula su famosa lista con 50 discos que marcaron a Kurt y Surfer Rosa de los Pixies es el segundo lugar ahí. Vaya, incluso el disco In Utero de Nirvana tiene a Steve Albini -el ya mencionado antiguo colaborador de Pixies- como productor.

¿’Surfer Rosa’ fue el principio del fin para Pixies?

Si bien Surfer Rosa es el primer disco de estudio de larga duración de Pixies, algunos incluso lo consideran el principio del fin para la banda en el sentido de que ya se veía venir un conflicto creativo. Frank Black siempre se mantuvo como el compositor principal de la banda, pero en este disco hay una canción que él no escribió por si solo y tampoco cantó. Así es, hablamos de “Gigantic”.

Este tema lo coescribió junto a la bajista Kim Deal y ella comentó en algún momento que se inspiró en la película Crimes of the Heart protagonizada por Sissy Spacek donde una mujer casada se enamora de un adolescente afroestadounidense. Y la canción, como tal, parece tocar el tema del voyeurismo en ese sentido. Como dijimos, el disco de la banda es un tanto explícito en cuanto las letras y temáticas.

Como sea, más allá de “Gigantic”, Kim Deal no volvió a tener el mismo peso creativo en posteriores discos de Pixies. Algunos coros tal vez, pero no más. Se dice que Frank era bastante meticuloso con el proceso creativo y como Kim no podía explotar al máximo sus cualidades en el terreno de la composición, toda su inspiración terminó por dedicarla a su otro proyecto: The Breeders.

La banda eventualmente se apartó y se separaron en 1993. Diez años después se reunieron, tocaron un poco por el mundo y hasta ahí. Cuando era tiempo de hacer un nuevo disco en la década del 2010, Kim simplemente dijo adiós ya que no quería volver, posiblemente, a ese estrés. Se dice que todo fue muy cordial cuando ella se despidió y que no había asperezas con Frank…. pero desde 2012 más o menos no mantienen contacto (hasta donde se sabe).

Pixies sigue haciendo lo suyo y continúa abarrotando venues a donde quiera que vayan. Quizá ya no son aquellos tiempos, pero la banda de ha ganado un estatus de leyenda y de culto. No hay más qué decir; solo disfrutar.