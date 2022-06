Si de algo no nos podemos quejar este año es de la música, pues a lo largo de estos casi seis meses hemos escuchado discos y rolas espectaculares. Sin embargo, parece que en lo que resta de este 2022 también llegarán melodías espectaculares y álbumes, de bandas y artistas que de plano no veíamos venir, como lo que está pasando con los Pixies.

Como recordarán, fue en 2019 cuando la banda estadounidense estrenó su más reciente material discográfico, Beneath the Eyrie. Pero después de la gira de promoción de este álbum y con la llegada de la pandemia a todo el mundo, la legendaria agrupación se perdió por completo entre las sombras, esperando a que alguien los rescatara con un nuevo tour o el anuncio de su siguiente disco.

Foto: Stephania Carmona

Pixies regresan este 2022 con un nuevo álbum de estudio

Afortunadamente pasaron nuevas cosas, pues los Pixies están dando una serie de conciertos este año (donde incluso tuvimos chance de verlos en el Vive Latino) y como cereza en el pastel, luego de tanto tiempo, por fin confirmaron los detalles de su nuevo disco… sí, esta bandota regresará con música recién salida del horno.

De acuerdo con NME, el nombre de su nuevo material será Doggerel. Al respecto y según la misma fuente, el propio Black Francis comentó lo siguiente: “Intentamos hacer cosas muy grandes, atrevidas y orquestadas. El material punky, me gusta mucho tocarlo, pero no se puede crear artificialmente esa mierda. Hay otra manera de hacerlo, hay otras cosas que podemos hacer con esta energía extra especial que estamos encontrando”. Así que como verán, nos espera un álbum rápido y movido.

Foto: Getty Images

Por su parte, el guitarrista Joey Santiago agregó lo siguiente: “Esta vez hemos crecido. Ya no tenemos canciones de menos de dos minutos. Tenemos pequeños descansos, arreglos más convencionales, pero seguimos con nuestros giros”. Por último pero no menos importante, los Pixies revelaron que el nuevo disco lo lanzarán en formato físico y en plataformas digitales el próximo 30 de septiembre junto a la rola “There’s A Moon On”.

Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar por completo el siguiente álbum de estudio de esta bandota, a continuación les dejamos el tracklist completo:

01. ‘Nomatterday’

02. ‘Vault of Heaven’

03. ‘Dregs of the Wine’

04. ‘Haunted House’

05. ‘Get Simulated’

06. ‘The Lord Has Come Back Today’

07. ‘Thunder & Lightning’

08. ‘There’s A Moon On’

09. ‘Pagan Man’

10. ‘Who’s More Sorry Now?’

11. ‘You’re Such A Sadducee’

12. ‘Doggerel‘