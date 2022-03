¡Espectaculares! Estos fueron los mejores actos que vimos en el Vive Latino 2022

No cabe duda de que nos hacía mucha falta el Vive Latino. Después de casi dos años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical regresó y por la puerta grande, pues durante dos días no solo festejamos que este espacio tan importante para la música en nuestro país volvió, también celebramos que luego de tantas cosas que han pasado en el mundo, estamos vivos y eso se notó entre toda la gente que asistió al Foro Sol y no se podía perder esta edición.

Y sí, por supuesto que el plato fuerte dentro de un festival siempre son las bandas y artistas que se presentarán. En esta ocasión, los organizadores del Vive armaron un lineup espectacular, que tenía algo para todos los gustos, desde el rock, ska y metal hasta pop e incluso banda. Literal, en sus escenarios podías encontrar una enorme variedad de ritmos y sonidos, y como era de esperarse, los actos nos regalaron momentos increíbles.

Desde Limp Bizkit subiendo un fan al escenario, la espectacular presentación de C. Tangana, el homenaje a Sax por parte de la Maldita Vecindad y el enorme recorrido musical que hizo Julieta Venegas. Durante los dos días del Vive Latino nos tocó ver a todos estos musicazos rifándose como los grandes. Y por si ustedes no tuvieron chance de lanzarse al Foro Sol o quieren recordarlo, acá les contamos de los mejores actos que checamos en el festival.

Gepe

Sin duda, la presentación de Gepe en el Vive Latino 2022 fue sensacional. El chileno se subió al escenario Escena Indio y dio un repaso por lo mejor de lo mejor de su discografía, desde rolas old school hasta su más reciente sencillo “4:40”. Pero lo más increíble de su show fue que tuvo varios invitados especiales. Para que se den una idea, tocó “Por la ventana” con Alex Ferreira, “Timidez” junto a Daniela Spallla y “Hambre” con Esteman.

Javier Blake

Caía la tarde y justo en ese momento llegó Javier Blake al escenario Escena Indio. El frontman de División Minúscula se subió a presentar frente al público de Vive Latino su proyecto solista y para ser honestos, nos dejó con un gran sabor de boca. Acompañado de una gran banda y hasta coristas, Javier tocó rolas como “Estúpido adiós”, “De esos besos” y “Girasol”, pero todos se volvieron locos cuando sonó “Cuenta hasta diez”, que el público coreó como si no hubiera un mañana.

Camilo Séptimo

Después de verlos en distintos escenarios del Vive Latino y luego de mucho trabajo, Camilo Séptimo por fin tuvo chance de subirse al escenario Indio del festival. Ante un Foro Sol más o menos lleno, la banda mexicana salió y demostró por qué están en ese lugar. Durante su show se aventaron puros hits como “Eres”, “Te veo en el 27”, “Miénteme”, “No confíes en mí” y “Vicio”, y sin duda, sus fans salieron bastante contentos luego de ver hasta dónde han llegado.

Julieta Venegas

El escenario Escena Indio se abarrotó para ver la presentación de Julieta Venegas en el Vive Latino. En una hora, la artista tijuanense hizo un enorme recorrido por su enorme trayectoria, tocando clásicos que hasta el más metalero se sabe. “Bien o mal”, “Está cambiando”, “Eres para mí”, “Lento”, “Limón y sal”, “Andar conmigo” y “Me voy” fueron algunas de las rolas que sonaron durante su set y que nos hizo recordar con un poco de melancolía el pasado.

The Marías

Con un set magistral lleno de vibra psicodélica sensual y R&B de calidad, The Marias llegó a la Carpa VL del Vive Latino y nos voló la cabeza por completo. La banda encabezada por María Zardoya nos trajo puro trancazo con rolas como “Calling U Back”, “Un Millón”, “Clueless”, “Basta Ya”, “All I Really Want Is You” y “Hush”, que retumbaron macizo la tarde del sábado en el festival.

Si pudiéramos describir en una sola palabra el set del grupo, sin duda el término ideal sería hipnótico, deslumbrante, atmosférico… el que ustedes escojan. Pura rola ideal para dedicar, enamorarse y dejarse llevar por el romance con The Marias. Sin duda, esperamos verlos pronto de vuelta para otro festival o incluso en una presentación individual. Tremendos.

Santa Fe Klan

En el escenario Claro Música, Santa Fe Klan mostró que es muy bueno en lo que hace y por qué es uno de los exponentes más populares de su género en México. El rapero de Guanajuato tiró un repertorio con mucho hip-hop ‘del barrio’, cumbia y algunas rolas para entrarle a la melancolía.

Su show, además, tuvo una serie de invitados que incluyeron a MC Davo y Gera MX, tirando rimas y barras por todos lados sin parar. Y es justo decirlo: trae una gran producción ambiciosa, con bailarines de break-dance en todo momento y muy buenos músicos de acompañamiento.

Por su parte, Ángel Quezada -nombre real del rapero- también hizo gala de su talento como músico ya que tomó el acordeón en diversas ocasiones y aventó versos en doble tempo para emocionar a la gente. “Si yo pude, ustedes también pueden” dijo en algún momento el buen Santa Fe Klan. Una de las grandes sorpresas, sin duda, en el Vive Latino.

Moenia

Sí, quizá a muchos les pareció bastante raro ver a Moenia en el cartel del Vive Latino 2022, porque no tocan precisamente rock o algunos de los géneros que tradicionalmente suenan en el festival. Sin embargo, ese pensamiento se le fue a la gran mayoría cuando este grupazo se subió a la Carpa Vive Latino, porque además de prender como pocos actos en todo el fin de semana, nos hicieron bailar y corear esas rolas que a algunos les dan pena decir que se saben.

“¿En qué momento?”, “Déjame entrar”, “No dices más”, “Morir tres veces”, “Manto estelar” y “No puedo estar sin ti” fueron algunas de las canciones que se aventaron. Pero aprovechando la ocasión, también coverearon algunos clásicos del rock como “Maldito duende” de los Héroes del Silencio y por supuesto, “Ni tú ni nadie” de Alaska. No nos queda la menor duda de que Moenia se rifó como los grandes en el Vive.

Daniel Quién

Daniel Quién salió el primer día del Vive a la Carpa Intolerante con su Magic Experience Band para dar un showsazo en el que improvisó en temas como “Aroma A Nostalgia” y “Poetas En Las Cuevas” y hasta tocó su guitarra con el arco del violín como si fuera homenaje al mismísimo Jimmy Page. Daniel invitó a Bratty y a Ed Maverick para “Nos Queda Mucho Dolor Por Recorrer”, lo que enloqueció al público y fue el momento más nostálgico de una asombrosa presentación en su primer Vive Latino.

Milky Chance

Los alemanes de Milky Chance regresaron a nuestro país después de cuatro años de ausencia para poner a la Carpa Vive Latino a bailar con rolas que fueron coreadas por todos los asistentes, como “Ego”, “Coccoon” y por supuesto que “Stolen Dance”. Sorprendidos por la respuesta de un público al otro lado del mundo de su país de origen, ellos no pararon de reír y brincar contagiados de un público entregado que llenó el escenario para esta presentación en la primera noche del Vive.

Maldita Vecindad

Lo de la Maldita Vecindad al cierre del escenario principal el primer día del Vive fue una experiencia hasta espiritual. Rocco guió a los presentes a un show de paz y agradecimiento, con un conmovedor homenaje a Sax, fallecido hace apenas un año, y como invitado especial, el sobrino de Sax participó en el escenario. Con el cover a “Lo pasado, pasado” y “Pachuco”, los asistentes no dejaron de bailar al ritmo de la Maldita, quienes invitaron a la Sonora Santanera para un cierre épico con “Pata de Perro” y una versión de “Kumbala” que incluyó una parte de “La Boa”, en una celebración de la vida y el baile con la icónica banda, que está festejando 35 años de existencia.

Limp Bizkit

Uno de los momentos más rifados del Vive Latino 2022 fue la presentación de Limp Bizkit. La banda lanzó hace unos meses su disco Still Sucks y llegaron al festival mexicano para tocar por primera vez algunas de las canciones de ese material como “Out Of Style” y “Dirty Rotten Bizkit”.

Sin embargo, la fiesta detonó por completo cuando llegaron los clásicos de la talla de “Break Stuff”, “Nookie”, “My Generation”, “Livin’ It Up”, entre muchos otros más. Fred Durst incluso vino preparado con su disfraz de señor de avanzada edad, todo como parte de este concepto que manejan en el nuevo álbum sobre las ‘dad vibes’ (o vibras de papá) y más.

En el público, no faltaron las gorras rojas que eran señal de que muchos fanáticos aún recuerdan con cariño la época más memorable de la banda, por allá a finales de los 90 e inicios de los 2000. Y aunque los años han pasado, la banda sigue armando la fiesta en grande con su frenético e intenso arsenal de rolas. ¡Ah! Además, la celebración en México no podía estar completa sin algunos temazos de artistas nacionales, así que DJ Lethal se rifó reproduciendo “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, “Chúntaros Style”de El Gran Silencio y el clásico “Mariachi Loco”.

Eso sí, sin duda el highlight más increíble de la presentación fue cuando Fred Durst hizo que uno fan se subiera al escenario a cantar con ellos “Rollin’”. El buen Miguel fue el afortunado que se subió a la tarima, abrazó al vocalista y se aventó el acompañamiento en la rola hacia el final del show. Una locura total y un momento para el recuerdo, sin duda.

Gran Sur

Tras una larga espera, Gran Sur salió a la Carpa Intolerante pasadas las seis de la tarde, con su característico estandarte y con trajes de gala para la ocasión. Sofi, Cha, Iñaki y Elohim dieron uno de los shows más conmovedores que vimos en el Vive, con un público que se sabía cada palabra de rolas como “Valórame” y “Vamos A Brindar”, con la que aprovecharon para anunciar el nuevo mezcal de la banda. Con músicos de apoyo para la presentación, la verdad es que sus rolas crecieron bastante en vivo y nos encantó verlos en esta edición del Vive Latino.

Bruses

Es impresionante la cantidad de artistas que han surgido de TikTok, pero en México, el fenómeno de Bruses es algo de lo que debemos hablar. En tan solo un año pasó de componer rolas en su cuarto a tocar en el Vive Latino, y vaya que le fue de maravilla porque juntó a mucha gente en el escenario Claro Música. Pero ella también puso de su parte, caminando por el público con toda su banda disfrazada con antifaces y cargando tótems, e invitando a grandes artistas como Elsa y Elmar y Bratty con quienes hasta se aventó un cover de “Wannabe” de las Spice Girls. Vaya que nos sorprendió.

Siddhartha

Sin duda, Siddhartha es uno de los artistas que ya se merecía tocar en el escenario principal del Vive Latino, porque lleva años trabajando y subiendo poco a poco. Este 2022 por fin lo logró y por supuesto que esta ocasión fue muy especial, porque el público lo recibió con un Foro Sol repleto y cantando cada una de las rolas. El tapatío se lució con “Loco”, “Tarde”, “Bacalar”, “Náufrago”, “Ser parte” y “Únicos”, pero lo más espectacular de su presentación fue cuando invitó a un mariachi para tocar “00:00”.

Black Pumas

Después de cancelar su participación en la edición 2020 por el bendito coronavirus, este 2022 los Black Pumas por fin tocaron en el Vive Latino y vaya que la espera valió la pena. Eric Burton y Adrian Quesada tomaron el escenario Claro Música y nos llevaron por una presentación hipnótica llena de buena vibra y tintes retro, que por supuesto que disfrutaron las miles de personas que se juntaron para ver a esta banda en vivo y a todo color.

A los integrantes de este grupazo se les veía sumamente contentos de tocar para el público mexa (porque el vocalista hasta se bajó para saludarlos) rolas como “OCT 33”, “Black Moon Rising”, “Fire” y por supuesto, “Colors” –donde la gran mayoría cantó el coro a todo pulmón–. Luego de una hora, Black Pumas se despidió y nos dejó con ganas de escuchar más, pero nos fuimos contentos porque esta banda se lució en el Vive Latino.

C. Tangana

Si tuviéramos que armar un top 3 de mejores presentaciones del Vive Latino 2022, sin duda la de C. Tangana debe estar en esa lista. El rapero español regresó a México y lo hizo de la mano de un show espectacular en todos los sentidos, con una producción y un concepto de primerísimo nivel, incluso rayando en lo teatral o lo cinematográfico.

El éxito del disco El Madrileño no ha sido casualidad y en esta presentación, se volvieron a sentir todas esas vibraciones que van más allá del género urbano que ha visto al llamado “Pucho” crecer como artista. Y hubo de todo, desde flamenco hasta salsa; desde canciones para tristearle hasta rolas para derrochar estilo.

“Te olvidaste”, “Párteme la cara”, “Me maten”, “Ingobernable”, “Tranquilísimo”, “Llorando en la limo”… esos fueron solo algunos de los temas que el rapero español echó a andar, algunos de la mano de invitados especiales como Adriel Favela, Ed Maverick, El Niño de Elche y todo el equipo de producción del oriundo de Madrid.

El escenario, una locura total con la recreación de la tradicional sobremesa española que pudimos ver en el Tiny Desk que Antón -nombre real del artista- hizo algunos meses atrás. Y al final, para celebrar el tremendo show que dieron, C. Tangana se abrazó con su equipo, destapó una champaña y brindó con todo el público en lo que fue el cierre de una actuación memorable.

Pixies

Estábamos preocupados porque los Pixies cancelaron un concierto antes de su presentación en el Vive Latino. Afortunadamente, esta legendaria banda no canceló su show y cerca de las 11 de la noche, Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Paz Lechantin tomaron el escenario Escena Indio para bombardearnos con puros clásicos de su enorme discografía, de verdad, fueron de los pocos que no tocaron nada de su más reciente álbum.

Para que se den una idea de cómo estuvo su show, en el setlist de 17 rolones incluyeron hitazos como “Hey”, “Here Comes Your Man”, “Where is My Mind?”, “Gigantic”, “Isla de Encanta”, “La La Love You”, “Vamos” y más. Sabemos que la agrupación no interactúa tanto con el público, pero era evidente que ellos estaban muy contentos porque hasta Black Francis traía una sonrisa de oreja a oreja que no quitó mientras tocaba frente a su público mexa. La presentación de Pixies fue la cereza en el pastel para cerrar con broche de oro el Vive Latino 2022.

Los Fabulosos Cadillacs

El regreso de Los Fabulosos Cadillacs al Vive Latino nos dejó sorprendidos, porque está intacta la energía con la que tocan y generan una respuesta fuera de lo común de la gente, que aún cansada en el segundo día de festival, gritó y bailó a tope. “Mal Bicho”, “Vasos Vacíos” y “Matador”, fueron una absoluta locura ante un Foro Sol en el que no cabía un alma más.

Agradeciendo el cariño de México, Vicentico y compañía disfrutaron cada segundo de su show, bailando, brincando y riéndose entre canciones, en uno de los shows más esperados del Vive. “Calaveras y Diablitos” y “Siguiendo la Luna” nos hicieron sacar los pasos de baile ante el lujo de tener a los Cadillacs de vuelta en nuestro país, en un momento icónico del Vive.

Groove Armada

Para cerrar con broche de oro el Vive Latino 2022, nos aventamos una enorme fiesta con Groove Armada. A pesar de que los incluyeron de último minuto en el lineup, entendemos perfectamente por qué metieron a este emblemático dúo británico al festival, pues aunque ya no traíamos fuerzas nos hicieron sacar los pasos prohibidos al ritmo de rolones como “Fogma”, “Look Me in the Eye Sister”, “I See You Baby” y por supuesto, “Superstylin'”.

Lo que no nos latió fue que no hubo mucha gente mientras Andy Cato y Tom Findlay tocaban en el Foro Sol, pero eso no los desanimó, porque pusieron un ambientazo de aquellos y los pocos que se quedaron a verlos se la pasaron bomba. No había una mejor manera de terminar el festival que con Groove Armada, en una edición donde además de celebrar el regreso del Vive Latino, festejamos que estamos vivos y disfrutando de lo que más amamos: la música.