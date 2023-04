PJ Harvey vuelve luego de 7 años con la rola "A Child's Question, August" y nuevo disco

No cabe duda que este año ha sido grandioso para la industria musical, pues muchos artistas y bandas se han rifado sacando canciones y álbumes espectaculares. Sin embargo, este 2023 también tendremos regresos muy esperados, como el de PJ Harvey, que vuelve luego de 7 años con la rola “A Child’s Question, August” y el anuncio de un nuevo disco.

Como recordarán, fue en 2016 cuando la cantante y compositora británica estrenó su más reciente material discográfico, The Hope Six Demolition Project. Desde entonces, PJ Harvey se dedicó a dar algunas presentaciones por todo el mundo –incluido el Corona Capital de 2017– y también lanzó el documental A Dog Called Money, pero nada de música nueva.

PJ Harvey está de vuelta con un nuevo disco/Foto: Steve Gullick

Sin embargo, desde hace algunos días y de manera sorpresiva, nos enteramos que PJ Harvey que regresaría con una nueva rola. Y luego de siete años de espera, esta gran artista nos presenta “A Child’s Question, August”, el primer sencillo de su siguiente álbum de estudio, el cual llevará por título I Inside the Old Year Dying.

Para que se den una idea, esta canción de casi tres minutos de duración, es una bella balada con leves toques industriales donde brilla por completo la espectacular voz de PJ Harvey, la cual nos habla del abandono y el deseo de ser amada. Y sin duda, la rola nos dejó con un gran sabor de boca con el regreso de esta gran cantautora.

Esta es la portada de ‘I Inside the Old Year Dying’, el nuevo disco de PJ Harvey/Foto: Partisan Records

PJ Harvey contó un poco de la inspiración y el proceso de grabación de ‘I Inside the Old Year Dying’

Hablando un poco sobre I Inside the Old Year Dying y de acuerdo con Consequence of Sound, PJ Harvey juntó todas las canciones del disco alrededor de tres semanas. Pero lo que llama la atención es que las grabó en vivo en el Battery Studio de Londres con su antiguo colaborador John Parish y el productor Flood.

“Creo que el álbum trata sobre buscar, mirar: la intensidad del primer amor y la búsqueda de significado. No es que tenga que haber un mensaje, pero el sentimiento que obtengo del disco es de amor, está lleno de tristeza y pérdida, pero es amoroso. Creo que eso es lo que lo hace sentir tan acogedor: tan abierto”. Dijo PJ Harvey sobre la inspiración y los sentimientos que le transmite el álbum

PJ Harvey tocando en el festival Rock en Seine de 2017/Foto: Getty Images

Aunque eso sí, el proceso de composición y grabación de este disco no fueron nada sencillos para PJ Harvey. ¿La razón? Bueno, pues la cantante británica cuenta que , después de The Hope Six Demolition Project, perdió su conexión con la música, debido al ciclo interminable al que se enfrentan todas las bandas y artistas: componer un álbum y salir de gira.

Sin embargo, PJ Harvey finalmente pudo salir de la rutina gracias al consejo del cineasta Steve McQueen, quien la motivó a “recordar lo que ama de las palabras, las imágenes y la música y dejar de lado el concepto de escribir ‘un disco’ para concentrarse y jugar con estas tres pasiones”. También dijo que el hecho de tocar sus canciones favoritas de Nina Simone y Bob Dylan “reconfirmó su pasión por el arte”.

Esta es la fecha de estreno del nuevo disco de PJ Harvey

Por si esto no fuera suficiente, PJ Harvey también estrenó el videoclip oficial de “A Child’s Question, August”, el cual contó con la dirección de la propia artista británica junto al fotógrafo y cineasta, Steve Gullick (quien ha trabajado con artistas como Nirvana, Patti Smith, Lou Reed, The Cure, Damon Albarn, Foals y muchos más).

En este visual, aparece PJ Harvey cantando la canción mientras de fondo, van saliendo distintas imágenes de poemas, letras y mujeres que la inspiraron, así como de paisajes un tanto desoladores que sin duda, transmiten por completo la vibra de la rola. Acá abajo les dejamos el video de “A Child’s Question, August”:

Anoten muy bien la fecha en sus calendarios, porque I Inside the Old Year Dying, el nuevo y décimo disco de PJ Harvey estará disponible el próximo 7 de julio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito, a continuación pueden checar el tracklist del álbum.

“Prayer at the Gate” “Autumn Term” “Lwonesome Tonight” “Seem an I” “The Nether-edge” “I Inside the Old Year Dying” “All Souls” “A Child’s Question, August” “I Inside the Old I Dying” “August” “A Child’s Question, July” “A Noiseless Noise”