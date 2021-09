Por: Jimena Palacios

Y pues sí, se sabe. El Corona Capital, sin duda alguna, se ha coronado como uno de los eventos más importantes de nuestro país. Pues en él han desfilado bandas consolidadas y aclamadas por la crítica, pero también ha sido el nicho donde promesas de la música han debutado y que con el paso de los años regresan para ser los actos estelares del festival.

¿Quién no tiene recuerdos eternos de alguna banda o artista que vio acá? ¿Se acuerdan de lo que sintieron en su primer CC? Muchos de nosotros, lo vivimos como un “wow que ya hay festivales de este tamaño en México!” y con justa razón, pues sigue posicionado –y ganando premios a nivel mundial– como uno de los mejores festivales al o largo del planeta.

Hace 10 años se realizó el primer Corona Capital

Pero bueno, como les comentamos anteriormente este 2020 la emergencia sanitaria del COVID-19 obligó a los organizadores del festival a posponer el evento hasta el año entrante. Una noticia que entristeció a muchas personas, pues hasta hace unos meses nadie se imaginó que nos quedaríamos sin rumores del lineup, boletizas y todo lo que conllevaba el esperar el Corona Capital.

Y sin duda, la noticia pega más este 16 de octubre de 2020, pues hace 10 años fue cuando se realizó la primera edición del Corona Capital. Esa que nos dio la oportunidad de ver a bandas como Pixies, Interpol, Regina Spektor, White Lies, Two Door Cinema Club entre otros más, ofreciendo un espacio para ver a bandas que en su momento era inimaginable ver sobre un escenario mexicano.

Recordemos los mejores lineups que ha tenido el festival en su historia

Ya entrados en el tema, podemos decir que lo mejor que nos ha dejado el Corona Capital es la posibilidad de ver a innumerable cantidad de bandas y artistas. Aunque también debemos aceptar que algunos de sus carteles han tenido más éxito que otros.

Por eso y para emocionaros con el regreso de la fiesta a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, quisimos hacer un repaso por todos los lineup del festival hasta el momento para que nos digas cuál ha sido tu favorito. ¿Cuáles de estos cartelazos ya no recordaban?

2010

Y queriendo marcar un inicio poderoso, en 2010 el Corona Capital nos regaló un cartel épico que incluía como headliners a Pixies, Interpol, Regina Spektor, James, White Lies, entre otros. Además, en aquella ocasión pudimos ver nombres de artistas latinos como Adanowsky, She’s A Tease, Chikita Violenta, Rey Pila y 60 Tigres.

Era claro que recién empezaban y no iban a volarse la barda con dos días, pero nadie puede negar que empezaron con el pie derecho con este cartel.

2011

Para su segunda edición, el Corona Capital se voló la barda y trajo consigo quizá a uno de los mejores carteles hasta ahora. The Strokes y Portishead fueron punta de lanza en el line up, arropados por bandas como The Rapture, Editors, Santigold, Moby, Mogwai, M83, así como por exponentes latinos como Austin TV, Ximena Sariñana, Javiera Mena y Bengala.

2012

En 2012 el Corona Capital ya se había logrado posicionar como uno de los eventos más importantes del año. Por eso, queriendo seguir a la delantera, optaron por un cartel con aun más exponentes que los dos años anteriores y los dividieron por primera vez en dos días. Este line up estuvo liderado por bandas como New Order, The Black Keys, Franz Ferdinand, The Hives, y Suede.

El Corona Capital de ese año fue el último en el que los curadores incluyeron a artistas de Latinoamérica.

2013

La cuarta edición del CC fue la primera en la que ya no aparecieron más bandas latinas. Quizá fue un tanto decepcionante pero al mismo tiempo logró consolidar la identidad del festival, que aseguraba la oportunidad de ver a bandas de talla internacional.

Ese año, sus fuertes fueron Deadmau5, Phoenix, The xx, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Sigúr Ros, Blondie, Wu Tang Clan y muchos más. ¿Cuántos puntos para este cartel?

2014

Quizá este sea el Corona Capital más recordado por todos… y no precisamente por su line up. ¡Ojo! No estamos diciendo que haya sido malo, de hecho, este también fue uno de los más chonchos que vimos: Kings of Leon, Jack White, Massive Attack, Beck, Damon Albarn... ¿podíamos pedir más? Sin embargo, nadie contó con que una tormenta que duró dos días convertiría al Autódromo en un campo minado.

Aun así, ni el lodazal fue impedimento para pasarla increíble. ¿Cómo vivieron esa edición?

2015

Hasta este momento, el Corona Capital había apostado por una gran cantidad de géneros musicales para poder dar gusto a todos sus asistentes, pero la edición de 2015 tal vez se vio más inclinada por la música electrónica. ¿Alguien imaginó ver al frente a Calvin Harris? Aunque evidentemente eso no fue todo, también estuvieron clásicos como The Libertines, Muse y Pixies; mientras que en las letras pequeñas se podía leer a bandas como Mew, Ratatat y Father John Misty.

2016

Era obvio que no a todos les gustaba la música electrónica, por eso para su séptima edición, el Corona le bajó un poco a su emoción y optó en aquella ocasión por hacer de su line up algo más ad hoc al gusto de todos.

The Killers, LCD Soundsystem, Lana del Rey y Air fueron sus cartas fuertes mientras que más abajo en su cartel incluyeron a Kraftwerk, los Pet Shop Boys, Haim, Grimes, entre otros.

2017

En este año, los organizadores del Corona Capital se pusieron nostálgicos y colocaron en letras grandes a dos bandas en específico, los Foo Fighters y Green Day, quienes junto a PJ Harvey, Alt J, Grizzly Bear, Metronomy y 43 bandas más, hicieron vibrar a la Ciudad de México por dos noches seguidas.

2018

En la novena edición del Corona Capital el line up nos puso a bailar y cantar por todo un fin de semana completo con Robbie Williams, Imagine Dragons, New Order, Nine Inch Niles, Khalid. Algunas regresaron a nuestro país en menos de un año como lo fue el caso de Chemical Brothers, otras anunciaron conciertos de manera separada. Lo que sí es que el festival definitivamente fue un golpe a la nostalgia pues, reunió a agrupaciones legendarias de los 90.

2019

Con 10 ediciones, el Corona Capital celebró echando la casa por la ventana pues, más allá de seguir las tendencias de nuevas bandas o artistas como Billie Eilish, también fue un golpe a la nostalgia al tener entre sus filas a Travis -que se presenta por segunda ocasión en la historia del festival-, The Raconteurs, que definitivamente marcaron su regreso desde 2018, The B-52’s, Cat Power, Broken Social Scene -que ya tenían bastante que no hacían nada y que ahora están de regreso-, Weezer, Franz Ferdinand y Keane, que desde 2012 se había mantenido inactivo hasta ahora.

2021

En 2020 y luego de cancelar la edición de ese año, el Corona Capital anunció el lineup completo para el 2021. Por supuesto que Tame Impala, The Whitest Boy Alive, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent y The Kooks fueron los nombres que destacaron en el cartel, aunque no podemos dejar de lado que Royal Blood por fin se animó a venir a México y que hay nombres que son grandes promesas como Dayglow, Alfie Templeman y más.

Y habiendo visto todos… ¡A VOTAR! Queremos saber cuál de todos estos carteles ha sido su favorito. ¡VAAAAN!