El año nos ha traído algunos regresos musicales emocionantes y uno de ellos es este. Falta poco para que llegue su nuevo disco, pero antes PJ Harvey lanza la canción “I Inside the Old I Dying”.

Se trata del tema que le da nombre al próximo material discográfico de la compositora británica, el cual está programado para lanzarse en este próximo mes de julio. Y bueno, para irlo calando, acá tenemos una probadita recién salida del horno.

PJ Harvey regresa con su nuevo disco ‘I Inside the Old I Dying’ en julio próximo. Foto: Prensa/Steven Gullick

PJ Harvey lanza canción “I Inside the Old I Dying”

A finales dr abril pasado, PJ ya nos había mostrado un poco de su nueva música. Como recordarán (y si no, acá refresquen la memoria), la artista compartió en abril pasado su canción “A Child’s Question, August”, que marcó su vuelta a la escena musical tras siete años de ausencia (su último disco fue el The Hope Six Demolition Project del 2016).

Ese reciente tema fue el primer adelanto del nuevo disco, y ahora tenemos un avance más pues PJ Harvey lanza canción “I Inside the Old I Dying” este miércoles 7 de junio. Se trata de un tema muy atmosférico impulsado principalmente por una guitarra acústica junto a la penumbrosa voz de Harvey que le dan un toque muy melancólico y siniestro al track.

“Esta delicada y hermosa canción nos eludió hasta el último día en el estudio… En la letra, todos esperan que el salvador reaparezca: todos y todo anticipan la llegada de esta figura de amor y transformación. Hay una sensación de anhelo sexual y despertar y de pasar de un reino a otro, de niño a adulto, de vida a muerte y lo eterno“, dijo Harvey sobre su rola en un comunicado.

¿Cuándo llega el nuevo disco de PJ Harvey?

PJ Harvey lanza canción “I Inside the Old I Dying” justo a un mes exactamente de que salga su nuevo disco, mismo que trae le título de esta rola. El material discográfico saldrá el próximo 7 de julio a través de Partisan Records.

Ahí tienen el dato, fans de PJ, para que lo vayan guardando en su agenda de lanzamientos musicales. Aquí abajito les dejamos el tracklist junto con la portada del álbum. ¿Ya listos para este estreno?

“Prayer at the Gate” “Autumn Term” “Lwonesome Tonight” “Seem an I” “The Nether-edge” “I Inside the Old Year Dying” “All Souls” “A Child’s Question, August” “I Inside the Old I Dying” “August” “A Child’s Question, July” “A Noiseless Noise”

Esta es la portada de ‘I Inside the Old Year Dying’, el nuevo disco de PJ Harvey/Foto: Partisan Records