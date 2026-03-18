Lo que necesitas saber: Además del tour de 30 Aniversario (el cual, por ahora, sólo tiene fechas en Europa y Reino Unido), Placebo lanzará una versión "recreada" de su disco debut.

Una de las cosas que más se le critica a los más últimos shows de Placebo es que “pichicatea” los hits. “Es que son shows sólo para verdaderos fans”, dicen los que no aceptan que no está tan chido que en los setlists se olvidan de las canciones de los primeros (y más exitosos) discos.

Foto: OCESA.

Placebo tocará en nuevo tour canciones de sus dos primeros discos

Pero eso no pasará ahora que la banda de Brian Molko celebrará sus 30 años. De acuerdo con el anuncio que Placebo venía cocinando desde hace semanas, la nueva gira será para tocar puros trancazos… y cuando son trancazos es porque de a de veras. Los setlists de sus próximos shows serán conformados por canciones de sus dos primeros discos: el homónimo y el Without You I’m Nothing. Qué tal.

Desde hace semanas, Placebo dio señales de que estaba por dar a conocer “algo”. Y, además de anunciar fechas del tour de 30 aniversario (las cuales, por ahora, sólo abarcan Europa y Reino Unido), también hay aviso de nueva música… reversión de música ya conocida, mejor dicho.

Foto: David Barajas.

Habrá “director’s cut” del disco debut de la banda

Como parte de las celebraciones de tres décadas de carrera, Placebo volverá a sacar su disco debut, Placebo, sólo que las canciones se volvieron a grabar: Placebo RE:CREATED, lleva por título la nueva versión del primer álbum de la banda, el cual saldrá el próximo 16 de junio.

“Consideramos este disco como una versión del director. No lo hemos recreado desde cero. Recurrimos a las cintas maestras originales y recuperamos 30 años de tocar estas canciones en directo para plasmarlas en el disco.”

Placebo RE:CREATED / Foto: placeboworld.co.uk

De acuerdo con el comunicado de Placebo, las canciones han sido “modernizadas” sonoramente con los recursos del s.XXI. “No se trata de mejorarlo, pues no tiene nada de malo, sino completarlo”.

Placebo RE:CREATED ya puede pre-ordenarse… y quienes lo hagan antes del 22 de marzo, obtendrán un código que les dará acceso a la preventa de los shows del 30 aniversario de la banda.