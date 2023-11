Si algo nos queda muy claro es que nuestro país es uno de los favoritos de varias bandas y artistas internacionales para dar conciertos, pues en sus presentaciones de este lado del charco suceden momentos mágicos. Sin embargo, hay quienes inmortalizan sus presentaciones en México en discos en vivo. Tal es el caso de Placebo, que por fin sacarán un álbum en directo.

Como recordarán, después de posponer todo por un problema con las visas de trabajo de su staff, fue a inicios de este 2023 cuando la banda comandada por Brian Molko y Stefan Olsdal regresó después de casi seis años para dar dos shows, uno más íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional y el otro completo en el Palacio de los Deportes. Acá les dejamos la reseña de ese concierto.

Brian Molko tocando con Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Placebo sacará un álbum en vivo con el show que se aventaron en el Palacio de los Deportes

Ya sabíamos que la presentación que Placebo se aventó el 17 de abril en el ‘Palacio de los Rebotes’ se había grabado para un posible futuro lanzamiento. Sin embargo, después de mucha espera, la agrupación británica por fin confirmó que en efecto, sacarán todo este material (y esperamos que se hayan puesto guapos o al menos bañado para aquel show).

Resulta que este 21 de noviembre, Brian Molko y Stefan Olsdal anunciaron que lanzarán su primer álbum en vivo en 25 años de carrera, el cual llevará simplemente por título Placebo Live. Se trata de un boxset que recopila las presentaciones de la banda en México, España y Reino Unido… así como lo leen, pero vamos por partes.

Esto es todo lo que incluye el boxset en vivo de Placebo/Foto: SO Recordings

Hablando específicamente de nuestro país, el disco se llama This Is What You Wanted – Live in Mexico City e incluye completito el concierto que Placebo se aventó en el Palacio de los Deportes, con las 23 rolas que se echaron donde además de tocar su más reciente disco, Never Let Me Go, también se aventaron rarezas de otros álbumes e incluso coverearon a Kate Bush y Tears for Fears.

Por si esto no fuera suficiente, en el boxset vienen el show de la banda en el Low Festival en España a principios de este año y las sesiones que se aventaron en las salas de grabación Studio One en Twickenham, Londres, lo cuales llevan por título Collapse Into Never – Live In Europe 2023 y Live From The White Room respectivamente.

Fecha de lanzamiento del álbum en directo de Placebo en México

Ahora bien, si ustedes quieren tener este boxset en vivo de Placebo con el concierto que se chutaron en el Palacio de los Deportes, les contamos que estará disponible a partir del 15 de diciembre, pero ya lo pueden preordenar en la página oficial de la banda (por acá les dejamos el link) y costará 122.99 dólares, algo así como 2 mil 105 pesitos mexicanos, pero la inversión valdrá la pena.

Lo decimos porque en la caja viene con un póster y cuatro discos, entre ellos el Blu-Ray donde encontrarán todo el show de la banda en la CDMX. Así que si son fans de hueso colorado, definitivamente esto de plano lo deben de tener en su colección. Pero mientras esperamos a que llegue el día de checar este material, échenle un ojo al teaser que lanzaron con las imágenes de su presentación en la capital chilanga.

