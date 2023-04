Qué rara combinación esa de ir a un concierto y disfrutarlo al máximo, pero también sentir que faltó un poquito más. Es decir, Placebo realmente dio un show espectacular en el Palacio de los Deportes la noche del lunes 17 de abril y se disfrutó al máximo, de eso no hay la menor duda. Pero quienes esperaban una avalancha de clásicos, a lo mejor se llevaron la sorpresa.

La banda comandada por Brian Molko y Stefan Olsdal por fin regresó a la Ciudad de México, esto luego de que debió posponer su visita el año pasado. Y lo hicieron para presentar acá este grandioso disco titulado Never Let Me Go, con el que rompieron una racha de casi 10 años sin lanzamientos.

Brian Molko de Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Quienes los vieron un día antes en el Lunario del Auditorio, ya sabían por dónde iba el asunto. Pero quienes no, seguro tenían la incertidumbre sobre qué veríamos en escena, el repertorio y todas esas ondas de cuando vas a ver a una banda que llevaba rato sin venir. Aún con eso y con uno que otro detallito, lo de Placebo en el Palacio de los Deportes fue emocionante.

Placebo presentó en el Palacio de los Deportes el disco ‘Never Let Me Go’

Poquitos minutos antes de las 9:00 PM, se vio en el escenario una proyección acompañada de un mensaje de voz pedía a los asistentes no grabar con el celular. La banda se toma bien en serio esa parte de la conexión y el vínculo entre artista y público. “Es un momento que no se va a repetir… respeto y amor” decía el mensaje de Placebo en el Palacio de los Deportes.

Claro que no todos hicieron caso a la orden, pero una buena mayoría sí se guardó el teléfono (al menos en la pista frente al escenario). Momento extraño, pues hoy uno está más acostumbrado a ver los celulares grabando desde el inicio de cualquier show. Si está bien o mal, eso ya es a consideración de ustedes, pero bueno…

Stefan Olsdal de Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

El set de Placebo en el Palacio de los Deportes arrancó con “Forever Chemicals” y “Beautiful James”, ambas del nuevo disco, seguidas de un aplauso que se convirtió en “Scene of the Crime” y luego “Hugz”. Después, Brian Molko se dirigió al público y mostró lo bien que domina el español.

“Vean a toda la gente esta noche. Gracias, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Brian y el nombre de mi banda de rock es Placebo. Es una noche muy especial para nosotros y queremos que sea lo mismo para ustedes“, dijo el vocalista. Es de reconocerse que un artista de ese calibre se tome la molestia de dirigirse al público en el idioma de acá. Detallazo.

Brian Molko tocando con Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Brian Molko, una dedicatoria especial y un poquito del pasado

Siguiendo bajo la línea de las canciones de Never Let Me Go, llegó el momento de escuchar en vivo una de las canciones más emotivas del disco con “Happy Birthday in the Sky”. Una verdadera muestra de cómo Placebo son capaces de envolverte en una nostalgia intensa.

Y no es para menos… “Estamos en familia, esta canción es para mi hermano”, dijo Brian Molko antes de tocar esa canción. Pero la nostalgia no paró, pues Stefan Olsdal advirtió enseguida que haríamos un breve viaje al pasado. Así llegó “Bionic”, esa rola del disco debut homónimo del 1996 que fue una verdadera sorpresa.

Stefan Olsdal con Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Algunos hits del pasado y un problema técnico de Placebo en el Palacio de los Deportes

Luego de tocar “Try Better Next Time”, Placebo se preparaba para tocar algunos temazos del pasado. Unos más clásicos que otros si ustedes quieren, pero de que son de antaño, lo son… Eso sí, hubo antes un ligero inconveniente pues les pasaron un piano al escenario, y un problema técnico retrasó el show durante algunos minutos.

Stefan tocó apenas unas notas en el piano y paró. “Tenemos un problemita”, dijo Brian. Momento random, pero el dúo lo sobrellevó bromeando un poco, diciendo que quemarían el instrumento. Y de paso, revelaron que el show estaba siendo grabado. A ver para cuándo se nos hace ver ese video, en el que evidentemente prometieron no agregar el blooper del piano.

Mientras esperábamos a que Placebo reanudara el show en el Palacio de los Deportes, la gente en gradas hizo la ola. Alguien por ahí quiso iniciar el “Cielito Lindo”, pero no sucedió. Y finalmente, Stefan Olsdal dijo que continuarían el show sin la parte del piano (que ya en el tramo final del concierto siempre sí agregaron).

Stefan Olsdal con Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Lo que vino fue una ráfaga de rolitas antañas que levantaron el ánimo tras la pausa. “For What It’s Worth”, “Slave to the Wage”, “Song to Say Goodbye”, “Come Undone”, “The Bitter End” e “Infra Red” aparecieron en el repertorio para traer un poco de esa dosis del pasado que muchos fans esperaban de Placebo en el Palacio de los Deportes.

Placebo se rifó un gran concierto en el Palacio de los Deportes. Así sonó “The Bitter End” y sí, aunque faltaron muchos hits de antaño, se entiende que la banda quisiera darle espacio a su nuevo disco. ?



¿Se lanzaron? Platíquenos qué les pareció el concierto. ?#Placebo pic.twitter.com/KmU24Ei9tv — SopitasFM (@sopitasfm) April 18, 2023

Placebo en el Palacio de los Deportes: un concierto extraño pero emocionante

Finalmente, Placebo decidió que sí se armaría la canción con el piano que, ahora sí, ya estaba arreglado. La rola que vino fue “Too Many Friends”, que levantó el grito de la gente para dar paso al espectacular cover de “Shout” de Tears For Fears que fue otra sorpresa muy agradable.

El cierre se armó con “Fix Yourself” y para completar el rollo de los covers chidos, “Running Up That Hill” original de Kate Bush. Brian Molko y Stefan Olsdal hicieron reverencia al público y se abrazaron tirando sonrisa viendo al público para terminar el concierto.

Brian Molko tocando con Placebo en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Sí, para algunos habrá sido un show extraño porque, quizá, venían con la idea de escuchar canciones como “This Picture”, “Special Needs” o “Every You Every Me”, rolas clásicas que podrían parecer infaltables.

Y sí, es una decisión aventurada de la banda prescindir de esas canciones para lo que ha sido este tour en general. Pero Placebo le está dando el lugar que merece a su nuevo disco, Never Let Me Go, en los setlists.

Con todo y eso, el concierto de Placebo en el Palacio de los Deportes fue emocionante. Se notaba que el público mexicano los extrañaba, y ellos correspondieron al cariño. Por eso son una bandota.

Setlist de Placebo en el Palacio de los Deportes

Forever Chemicals Beautiful James Scene of the Crime Hugz Happy Birthday in the Sky Bionic Twin Demons Surrounded by Spies Chemtrails Sad White Reggae Try Better Next Time For What It’s Worth Slave to the Wage Song to Say Goodbye Come Undone The Bitter End Infra-red Too Many Friends Went Missing Shout (cover de Tears For Fears) Fix Yourself Running Up That Hill (cover de Kate Bush)