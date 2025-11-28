Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Sleaford Mods, Jumbo, The Lemon Twigs y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Babasónicos – “Tiempo Off”

Algo que nos encanta de Babasónicos es que sus discos son impredecibles. ¿Se acuerdan cuando salió “Microdancing” en Mucho? Estuvo genial esa inesperada entrada en el electropop y la indietronica.

Pues hay un efecto similar con su disco Cuerpos Vol. 1, que sin abandonar el estilo clásico de la banda, agrega unos tintes ahí electrónicos bastante densos, minimalistas y de ambiente entre lo siniestro y lo sensual que suenan de no mam…qué buen disco.

Nomás para que se den una idea escuchen “Tiempo Off”, nueva canción que explora en la letra el deseo y la atracción. Directito a las playlist.

Julieta Venegas – “Tiempos dorados”

Mucho antes de que el regional mexicano llegara al mainstream mundial, Julieta Venegas, con su icónico acordeón, ya experimentaba con referencias sonoras de la ranchera y el mariachi.

Eso es lo que la ha identificado desde siempre una artista diferente. Ahora, con arreglos de requinto de corrido e instrumentación norteña como acompañamiento, nos trae esta nueva canción llamada “Tiempos dorados”.

Julieta le canta a la añoranza por la inocencia y a esa capacidad que tenemos de ir descubriendo el mundo y la vida cuando vives las cosas por primera vez, entre varias cosas. Y la neta, en esta época donde todo se hace viral y pocas cosas ya sorprenden, este tipo de canciones realmente tienen un peso distinto.

Pulp – “The Man Comes Around”

En el 2025, Pulp regresó con disco ––mejor dicho, discazo–– y se ve que su gira ha sido maravillosa. En ese sentido, uno pensaría que no nos pueden sorprender más… al menos hasta que escuchas este cover que le hicieron al legendario Johnny Cash con “The Man Comes Around”.

Así es como se hace un cover. No se trata de reproducirlo en el mismo estilo, sino de darle nueva vida y una identidad diferente que le de sentido a reversionar un tema… y los liderados por Jarvis Cocker lo hacen de maravilla.

Johnny Cash, que también se pintaba solo para hacer covers geniales, estaría orgullos, creemos..

Jumbo – “Voy a quedarme”

Jumbo ha girado constantemente en los años recientes y es una banda a la que vale la pena ver siempre. Son parte del canon del rock mexicano de finales de los 90 e inicios de los 2000, así que ya entran en este concepto de ‘clásicos modernos’, por llamarles de alguna forma.

Pero más allá de las canciones clásicas, hacía falta escucharlos con algo nuevo… y ya se nos hizo con “Voy a quedarme”, una nueva canción a lo indie pop que habla sobre estar perdidamente enamorado de alguien con la convicción de que jamás le dejarás ir.

Rolita precisa para dedicar si andas en ese mood de enamorado absoluto.

The Lemon Twigs – “I’ve Got a Broken Heart”

Es muuuuy probable que no haya una banda en todo el mundo que sea tan buena como The Lemon Twigs si se trata de sonar al pop rock psicodélico de los 60 y 70. Son los mejores en ese rubro por mucho, aunque ciertamente no son una banda super masiva… y no creo que busquen serlo en realidad.

Tal vez, por eso cada disco o canción que lanzan se siente auténtico. Y por eso, llega a la playlist de las Nuevas Canciones de la Semana este temazo titulado “I’ve Got a Broken Heart”.

Un ritmo muy alegre pero con una letra que retrata la desesperación de estar enamorado de alguien que, o no se ha dado cuenta de tus sentimientos… o simplemente no siente lo mismo. Gran rolita.

Beta – “Círculos y espirales”

Tenemos nuevo disco de Beta, se titula A la mitad… y ya podemos decir que es uno de los mejores materiales de rock en la escena mexa de este año. Y para la playlist de Nuevas Canciones de la Semana, aquí nuestra recomendación.

“Círculos y Espirales” de Beta muestra todo el poder de una banda que seguimos sin entender cómo no ha recibido más atención de la que tiene. Con líneas de bajo asombrosas y una capacidad para cambiar la dinámica de las rolas, el track nos mantiene con muchísima energía. La producción de Milo Froideval, una locura.

El ciclo de la vida, las idas y regresos, y la mortalidad son el motivo de este rolón que nosotros ya tenemos en loop.

Cardinals – “Barbed Wire”

Abrimos este espacio para hablar de una banda a la que debes tener en el radar para el año que sigue. Se llaman Cardinals, son de Irlanda y en febrero próximo lanzarán su disco debut Masquerade, que ya empieza a posicionarse en el Reino Unido como uno de los imperdibles del 2026.

Si no los habías escuchado, entonces es un buen momento para adentrarte en su trabajo con su reciente sencillo, “Barbed Wire”. Te gustará bastante si eres fan de Arctic Monkeys y canciones del estilo de “Snap Out Of It” (aunque la de Cardinals tiene un ritmo más acelerado y potente).

Y bueno, esta podría ser su canción más easy listening al momento… te recomendamos escuchar las canciones que han lanzado desde hace poco más de un año. Son como una combinación entre Fontaines D.C. y Catfish and The Bottleman.

Silvestre y La Naranja – “Tan adictiva”

Silvestre y La Naranja forma parte de esta camada de bandas argentinas que la están rompiendo en grande desde hace una década para acá (Bandalos Chinos, Usted Señálemelo, Vita Set, etc) a través del indie pop y el rock alternativo.

Y ahora, Silvestre nos muestra que puede diversificarse más allá de ese estilo con un EP llamado Tres maneras de olvidarte, que además tiene tres rolitas muy diferentes entre sí… y eso es genial.

Personalmente, nos gustó mucho “Tan adictiva” porque tiene un rollo muy dance pop, synth pop y R&B. Suena muy inspirado por The Weeknd en sus épocas con Daft Punk y en los discos Dawn FM y Hurry Up Tomorrow.

Angélica García – “Butterfly”

Angélica García es una artista que también ya tiene rato en la industria y no tiene el reconocimiento que merece. Tiene una onda experimental fascinante y lo vimos hace poco con Gemelo, primer disco en el que se metió de lleno a cantar en español aprovechando sus raíces mexicanas y salvadoreñas.

Y si en ese disco le entraba a la cumbia y el indie rock de corte psicodélico, ahora con su nueva canción “Butterfly” se encamina sobre una electrónica experimental, en formato bilingüe, con la colaboración en producción del mismísimo Dave Sitek.

¿La letra? Parece el relato hedonista de una chica que sale todas las noches a trabajar en sus “hot pink tacones”, sabiendo que “todos los chavos piden su mirada”. Esta vida no parece tenerla del todo contenta, así que el coro dice: “espero que cuando muera, extienda mis alas como cosas hermosas… soy una mariposa”.

Sleaford Mods – “Bad Santa”

Los Sleaford Mods son uno de los proyectos más punk de los últimos años, sin sonar precisamente a punk. De hecho, su nueva canción “Bad Santa” tiene una base más trap/hip-hop minimalista… pero con una letra desafiante.

Aquí, el vocalista Jason Williamson se burla de la cultura del ‘macho alfa’ impulsada por gente como Andrew Tate, además de que crítica el avance de las ideologías conservadoras y la derecha alrededor del mundo, encabezadas por el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

Poniéndolo en el contexto mexicano, es una gran canción para reflexionar por qué se ha permitido que gente tan deleznable y cuestionable como el Temach o Ricardo Salinas Pliego gane adeptos hoy en día. Agh.