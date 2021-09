¿Por qué es importante que Royal Blood (por fin) venga a México?

Después de muchos rumores y artistas confirmando su participación, el Corona Capital anunció con bombo y platillo el cartel que se presentará en la edición 2021 del festival (por cierto, ACÁ pueden checar el lineup completo, precios de boletos y más). Sin embargo, dentro de la enorme lista de artistas y bandas que estarán el 20 y 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, nos emocionó un nombre en particular, Royal Blood.

Mike Kerr y Ben Thatcher son una verdadera bomba cuando pisan el escenario y que han conquistado a la gene que ha tenido chance de verlos en vivo y a todo color, ya sea en festivales o en sus propios. Pero como sucedía en el pasado, por acá tuvimos que aguantar un buen rato (que la verdad, se sintió como una eternidad) para que este dúo por sin se dignara a anunciar una fecha en nuestro país. Y aquí les contaremos por qué es importante su primera visita a México.

Royal Blood es una de las bandas más emocionantes de los últimos años

Corría el ahora lejano 2014, después de emocionar a la crítica especializada y a quienes pudieron verlos en los primeros shows que dieron en venues muy pequeños del Reino Unido, Royal Blood lanzó su álbum debut homónimo. Este disco emocionó al público y a los medios británicos –que incluso le dieron una nominación al Mercury Prize de ese año–, porque para ser honestos, no había nada ni nadie como ellos sonando en ese momento.

Además de tener rolas que fácilmente se convirtieron en himnos que la gente podía cantar sin problemas, lo más espectacular de este grupazo es que logran armar el sonido de una banda completa, considerando que solamente son bajo y batería. Sin embargo, junto con su enorme talento musical, también habría que mencionar que les dio un gran empujón que Matt Helders, baterista de Arctic Monkeys, usara una camiseta de la banda en Glastonbury 2014.

El hype por Royal Blood no paró, porque se empezaron a presentar con éxito en los festivales más importantes del Reino Unido y gran parte de Estados Unidos y Europa. Durante casi tres años, Mike y Ben tocaron por todos lados, pero finalmente en 2017 presentaron su segundo material discográfico, How Did We Get So Dark?, un álbum que también tuvo gran aceptación y con el que ampliaron el espectro de lugares en donde pretendías presentarse.

Los rumores sobre su visita a México

Desde que sacaron su primer disco, comenzaron a circular los rumores de que Royal Blood podría venir a México. Cada año y como ya es tradición, en los carteles falsos de festivales como Corona Capital, Pa’l Norte y Vive Latino aparecía la banda, pero vaya decepción que nos llevábamos cuando aparecía el lineup oficial y no veíamos su nombre por ningún lado y la verdad es que solamente jugaban con nuestros sentimientos.

Así estuvimos un buen rato y para ser honestos, ellos tampoco ayudaban mucho. En distintas entrevistas para algunos medios le preguntaron a Ben Thatcher y Mike Kerr si tenían pensado visitar nuestro país para por fin tocar para todos los fans que tienen por acá. Y a pesar de que ellos decían que sí tenían entre sus planes venir a dar un show de este lado del charco, nomás no se confirmaba nada, aunque no perdíamos la esperanza de verlos en vivo.

Nomás no se nos hacía ver a la banda de este lado del charco

La veladora se volvió a encender en 2018, cuando Royal Blood tocó en algunos países de Sudamérica, como Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, dentro de festivales importantes como Lollapalooza, Estéreo Picnic y más; fue en ese momento donde creímos que ahora sí, nos tocaría uno de sus shows. Sin embargo, una vez más nos quedamos vestidos y alborotados, como novia de pueblo pues, porque la banda no se dio una vuelta por tierras aztecas.

Para terminar de rematar nuestras ilusiones, llegó el COVID-19 en 2020 y con este virus, se fueron las esperanzas de verlos en México. Pero en 2021, el dúo británico estrenó su tercer material discográfico, Typhoons, por el que incluso tuvimos chance de platicar con el mismísimo Mike Kerr. En esa entrevista no perdimos la oportunidad de preguntarle por qué no habían venido y a pesar de no tener una respuesta clara, dijo que sí querían venir.

¿Por qué es importante que vengan por primera vez a nuestro país?

Finalmente y casi como un milagro del cielo, se anunció el cartel del Corona Capital 2021 y junto a él, la primera visita oficial de Royal Blood a México el próximo 21 de noviembre. Y sin duda estamos sumamente [email protected] por muchas razones, la primera es porque estamos hablando de una de las bandas británicas más emocionantes de los últimos años, que han sigo elogiados por la crítica, muchos incluso los nombraron como ‘los salvadores del rock’.

La segunda, porque tienen canciones increíbles que morimos de ganas de escuchar en vivo. “Little Monster”, “Figure It Out”, “I Only Lie When I Love You” y más, son rolas que segurito que tocarán en su presentación dentro del festival, además de presentar su nuevo disco. Por si esto no fuera suficiente, sus conciertos siempre son espectaculares, pues nos regalan momentos para armar el moshpit y otros para simplemente bailar al ritmo de su música.

Pero probablemente lo más importante de la presentación de Royal Blood en el Corona Capital 2021 es que después de mucha espera, de ilusionarnos y rompernos el corazón, los miles de fans que tienen en México por fin tendrán la oportunidad de ver en vivo y a todo color a Mike Kerr y Ben Thatcher haciendo lo que mejor saben, prendiendo al público con sus rolones ponchados y distorsionados, y de una vez les aseguramos que serán uno de los actos memorables del festival.