¿Por qué “In The Air Tonight” de Phil Collins es todo un hit casi 40 años después?

Sin duda, Phil Collins es uno de los músicos más legendarios de toda la historia. Ya sea como baterista de Genesis o en la enorme carrera que tiene como solista, logró influenciar a miles de personas alrededor del mundo. Puede que te haya tocado escucharlo tocando con Peter Gabriel y compañía, o quizá fuiste de los que creció escuchando el soundtrack de Tarzán de Disney, no hay manera de que no sepas quién es.

Pero en los últimos días, uno de sus más grandes clásicos, “In The Air Tonight” recobró relevancia por todos lados por un hecho bastante peculiar, pues casi 40 años después de lanzarla en su disco debut en solitario, Face Value, volvió a las listas de popularidad. La cuarentena nos ha servido para redescubrir y valorar algunas joyas musicales, y eso fue lo que pasó con este épico rolón del músico inglés.

También puedes leer: EL DÍA QUE PHIL COLLINS SE OFRECIÓ PARA REMPLAZAR A KEITH MOON EN THE WHO

Los jóvenes que volvieron viral a Phil Collins

Resulta que el pasado 27 de julio dos hermanos gemelos, Fred y Tim Williams subieron a su canal de YouTube llamado Twinsthenewtrend un video donde reaccionaban a “In The Air Tonight” de Phil Collins. Estos jóvenes han hecho este contenido desde hace muchos tiempo, pero están aprovechando estos días de encierro para reaccionar a artistas de la vieja escuela.

Desde que comenzó la cuarentena, los hemos visto emocionarse con canciones de leyendas como Frank Sinatra, Dolly Parton, Bob Marley, Queen, Whitney Houston o Stevie Wonder, aunque también se han dado el tiempo de escuchar a artistas un poco más actuales como Nelly Furtado, Amy Winehouse, Foo Fighters, Rage Against The Machine y muchos más.

Nadie esperaba su reacción

Sin embargo, su reacción a la rola de Phil Collins fue única, pues desde que sonaron los tamborileos del inicio y la canción en general se volvieron completamente locos, literal no podían creer lo que estaban escuchando. Por si esto no fuera suficiente, ambos nos regalaron un par de caras de sorpresa y emoción (los entendemos) que por supuesto no pasaron desapercibidas dentro del video.

Muchas personas comenzaron a compartir el video en internet, y por supuesto que se volvieron virales pues nadie podía creer que nunca hubieran escuchado este hitazo. En una entrevista para CNN los hermanos Williams dijeron que la gente no esperaba que personas como ellos, jóvenes y afroamericanos escucharan ese tipo de música: “Es raro ver a la gente abierta en estos días, no salen de su zona de confort y no reacciona a la música que no conoce”.

Gracias a ellos “In The Air Tonight” volvió a las listas de popularidad

El video no solamente llegó a un montón de usuarios de redes sociales, personalidades del mundo del entretenimiento como Ava DuVernay y Mindy Kaling compartieron la reacción de este par de jóvenes, reconociendo que a pesar de todo y de las nuevas tendencias que hay en la industria musical, los jóvenes siguen encontrando esas canciones que emocionaron a muchos hace años.

Lo más impactante de todo esto fue que los hermanos Williams lograron lo que nadie había podido, regresar “In The Air Tonight” a las listas de popularidad. Como recordarán, esta canción sale en The Hangover (en una escena muy recordada donde Mike Tyson hace airdrum y golpea a Zach Galifianakis) y apareció en el primer episodio de Miami Vice en 1984 –donde Phil Collins hace un cameo–.

Pero ninguno de ellos consiguió que la canción entrara al top chart de sencillos de iTunes, colocándose en el tercer puesto solo debajo de artistas que la están rompiendo en estos momentos como Megan Thee Stallion y Cardi B. Así que cuando piensen que la música ‘de antaño’ ya pasó de moda, piénselo dos veces porque en una de esas, un par de chavitos pueden conseguir que todo el mundo vuelva a hablar de ella, jiar jiar.