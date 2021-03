¡Porter Robinson contagia pura buena vibra con “Musician”, su nuevo sencillo!

La pandemia no parece relajarse aún en este 2021, pero eso no significa que la industria musical detenga su marcha. Aún en medio de las complicaciones que siguen deteniendo festivales y eventos en vivo, hay algunos creativos como Porter Robinson que aprovecharán este año para establecer su regreso en grande.

El productor estadounidense lleva un buen rato sin un lanzamiento de larga duración, así que decidió tomar el próximo mes de abril como la tarima perfecta para su vuelta a la escena. Y bueno, en lo que llega la fecha, él nos trae su sencillo “Musician” con el que podemos calentar motores rumbo a la liberación de su nuevo disco.

Porter Robinson y un viaje largo hacía su nuevo disco

En 2014, Porter Robinson tomaba por sorpresa al mundo de la música con su aclamado LP debut Worlds. Aquel disco lo llevó de gira por el mundo, encabezando festivales y detonando los escenarios en diversas partes del mundo. Así comenzó a ser conocido como el nuevo rostro de la música electrónica, preparado para abrir una nueva brecha en el estilo.

De ahí en adelante, el productor comenzó a lanzar otras composiciones y algunos trabajos más como la rola “Ghost Voices” -bajo el proyecto alterno Virtual Self– que incluso le permitió ser considerado al Grammy por Mejor Grabación Dance en 2019. Sin embargo, esa rolita era solo una parte del extended play, lo que mantuvo a sus seguidores a la expectativa sobre cuándo verían un placa discográfica completa.

Un 2020 lleno de sencillos

Entonces llegó el complicado 2020, pero el buen Porter Robinson no se iba a frenar en sus aspiraciones musicales. Si bien no hubo festivales ni la posibilidad de armar fechas en venues, el oriundo de Carolina Del Norte echo a andar el lanzamiento de varios sencillos, los cuales eventualmente fueron “Something Comforting”, “Get Your Wish” y “Mirror”.

¿Ya estaba Robinson abriendo la posibilidad de un nuevo álbum? Sí, eso era más que inminente, pero el regreso no se podía materializar aún en aquel año. Había algunos que detalles que afinar y el siguiente año sería el indicado para volver… Y sí sucedera.

Porter Robinson presenta su nuevo sencillo “Musician”

Ya en 2021, Porter Robinson se dejó ir con todo y presentó la rola “Look At The Sky” a finales de enero pasado y todo estaba listo: vendría nuevo material de larga duración tras siete años del último. El nuevo material llevará por nombre Nurture y saldrá el próximo 23 de abril, ahí para que lo tengas bien agendado.

El compositor recién compartió “Musician”, el nuevo adelanto de lo que será este regreso a las andadas. “Fue una de las últimas canciones que se escribieron para Nurture. La rola tenía la intención de ser una celebración… Irónicamente, es la canción menos triste del álbum y es la que me hace llorar. Es divertida. Sueno muy feliz en esta canción” dice Porter en un comunicado.

A continuación, te dejamos el nuevo temazo de Porter Robinson para que le des play y lo agregues a tus listas de reproducción. Recuerda que el 23 de abril próximo el productor lanza su nuevo disco y seguro por acá te daremos nuestra reseña. Ahora sí, a gozar la rolita.