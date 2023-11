Lo que necesitas saber: Arcade Fire regresará a México después de seis años y acá les decimos qué rolas podríamos escuchar en su show del Corona Capital 2023.

El Corona Capital por fin dio a conocer sus horarios para la edición de este 2023 y eso sólo nos confirma que cada vez estamos más cerca de presenciar a bandas como Blur, Pulp, The Cure, Pet Shop Boys, Arcade Fire y otras más que llegarán al Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el caso de Arcade Fire, la banda canadiense llegará para abrir prácticamente el festival –que este año, al igual que el 2022, tendrá una duración de tres días–, pues se presentarán en el escenario principal el viernes 17 de noviembre para cerrar el primer día de actividades.

Win Butler y Regine Chassagne de Arcade Fire. Foto: Getty

Arcade Fire regresará a México después de seis años de ausencia

El regreso de Arcade Fire a México emociona a varios, pues además de que ya pasaron seis años desde su última visita a México (recordemos que vinieron al Auditorio Nacional en su último concierto para promocionar su disco ‘Everything Now’), ahora regresaran con nuevas rolas bajo el brazo.

Régine Chasssagne y compañía se presentarán en CDMX con su reciente álbum ‘WE’, lanzado en 2022 y donde la agrupación comenzó una nueva etapa musical al despedir a Will Butler, quien partió de Arcade Fire en marzo del año pasado para seguir con sus proyectos solistas.

Will Butler tocando con Arcade Fire en 2017/ Foto: Getty

Arcade Fire vendrá con nuevas rolas bajo el brazo y sus conocidos hitazos

Aunque con esa noticia –y otras cuestiones– pusieron en duda el futuro de la banda, Arcade Fire regresó hace unos meses al escenario y ahora volverán a México como uno de los headliners del Corona Capital, donde seguro podremos escuchar rolas recientes como “Age of Anxiety” y “End of The Empire I-III” (sólo por mencionar algunas).

Peeero, los fans de la agrupación canadiense seguramente también esperan el show de Arcade Fire para tener una oportunidad de volver a escuchar rolas clásicas como “The Suburbs”, “Reflektor”, “Aftertlife” y otras que han hecho famosas en sus seis discos de estudio.

Este es el setlist de Arcade Fire que podríamos escuchar en el Corona Capital 2023

Seguramente son muchas las personas que ya esperan el viernes del Corona Capital 2023 para ver a Arcade Fire rifarse sobre el escenario y si ustedes son de esos, entonces acá les dejamos el posible setlist que podríamos escuchar por parte de la banda:

Age of Anxiety II (Rabbit Hole) Creature Comfort Neighborhood #3 (Power Out) Rebellion (Lies) Reflektor Afterlife The Lightning I The Lightning II No Cars Go Neighborhood #1 (Tunnels) The Suburbs The Suburbs (Continued) Unconditional I (Lookout Kid) Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) Everything Now Wake Up

Si bien al recordar algunos shows que la banda canadiense ha dado en Mèxico, como el que dieron en 2014 con el disco de ‘Reflektor’ o el del Auditorio Nacional que mencionamos (y donde los vimos en una especie de ring de boxeo), nosotros estamos con la incertidumbre de ver qué show visual tendrá la banda en este show.

Considerando que tocarán alrededor de una hora con 40 minutos, estamos seguros que podríamos escuchar el setlist que les mencionamos y hasta una que otra rola sorpresa por parte de Arcade Fire. ¿Qué canción les gustaría escuchar en vivo el próximo 17 de noviembre?

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

