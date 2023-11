Lo que necesitas saber: Ahora sí, es momento de armar el plan porque ya tenemos los horarios oficiales del Corona Capital 2023 y habrá que tomar decisiones fuertes.

¡Por fin! Después de mucha espera –cinco meses para ser exactos– y anticipación, estamos a tan solo unos cuantos días de que llegue uno de los eventos que más esperamos en todo el año. Así es, hablamos del Corona Capital, que este 2023 vuelve con uno de los carteles más fuertes y rifados que nos han presentado en toda su historia.

Y es que no exageramos, pues dentro del lineup para esta nueva edición, lograron juntar a nombres grandes como The Cure, Blur, Pulp, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Alanis Morissette con otros que también están a la par, como Arcade Fire, The Hives, The Black Keys, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Jungle, Metronomy, Parcels, Chromeo y muchos más.

Se acerca la edición 2023 del Corona Capital/ Foto: Facebook oficial del festival.

Ya tenemos los horarios oficiales para el Corona Capital 2023

Definitivamente, no exageramos cuando decimos que nos espera un fin de semana impresionante en el Corona Capital 2023, lleno de grandes actos para cantar y bailar como si no hubiera mañana. Y la verdad es que ya estamos contando hasta las horas, minutos y segundos para que arranquen oficialmente las actividades en todos los escenarios que montarán en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, a pesar de que ya estamos más puestos que un calcetín para aventarnos el maratón de tres días, aún faltaba algo muy importante para lanzarnos al festival: los benditos horarios. Y sí, sabemos que cada año, los organizadores la hacen ‘de emoción’, pues se esperan casi una semana antes del Corona para soltar la parrilla de bandas y actos por día. Pero esta vez sí sentimos que se tardaron una eternidad.

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

Este 10 de noviembre, a través de las redes del Corona Capital aparecieron los horarios para la edición 2023 y definitivamente, habrá qué hacer algunos sacrificios. Lo decimos porque los temidos empalmes no faltaron y ahora, tendremos qué decidir entre ver a The Cure o Pet Shop Boys, 30 Seconds to Mars y The Black Keys, Hot Chip o Arcade Fire e incluso, Metronomy con Jungle.

Pero bueno, ya fue mucho texto, a continuación les dejamos el calendario completo para que vayan armando el plan con sus cuates o acompañantes:

Viernes 17 de noviembre

Así quedan los horarios para el primer día del Corona Capital 2023/Foto vía Twitter: @CoronaCapital

Sábado 18 de noviembre

El sábado habrá que decidir entre The Black Keys y 30 Seconds to Mars/Foto vía Twitter: @CoronaCapital

Domingo 19 de noviembre

Juntar casi a The Cure con The Chemical Brothers y Pet Shop Boys fue un verdadero crimen/Foto vía Twitter: @CoronaCapital

¿Qué tal? ¿Les gustó cómo quedaron los horarios oficiales del Corona Capital 2023? De plano vamos a tener qué hacer un esfuerzo sobrehumano para alcanzar a ver a todas las bandas y artistas que queremos. Aunque eso sí, lo más seguro es que deban tomar decisiones importantes para que no terminen como ‘el perro de las dos tortas’. ¿Están listos para disfrutar este 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez?

Te puede interesar