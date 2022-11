Estamos a unos cuantos días de disfrutar de una edición más del Corona Capital, y podemos decir que la de este 2022 es una de las más esperadas por muchos, pues además de que ahora serán 3 días llenos de música, son miles los que ansiamos el regreso de bandas como los Arctic Monkeys.

La agrupación originaria de Sheffield, Reino Unido, volverá a México luego de tres años de ausencia –acá recordamos su último show en la CDMX– y lo harán con música nueva bajo el brazo. Algo que tiene a todos sus fans más que emocionados.

Foto: Captura de pantalla

Los Arctic Monkeys regresarán a México luego de tres años de ausencia

Y es que el pasado 21 de octubre la banda comandada por Alex Turner presentó formalmente su séptimo disco de estudio titulado ‘The Car’, el cual de alguna manera sigue la línea musical de su predecesor, el muy amado y no tan querido ‘Tranquility Base Hotel & Casino’.

Pero más allá de eso, la visita de Arctic Monkeys a México es muy esperada por el hecho de que el cuarteto conformado por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley han desempolvado algunas rolitas de sus primeros discos y las han agregado a sus recientes setlist.

Foto: Getty Images

La banda de Sheffield ha sorprendido con sus últimos setlists

Tal fue el caso de “Potion Approaching”, una canción perteneciente al ‘Humbug’ (su tercer álbum lanzado en 2009), el cual la banda británica tocó en el primer show de esta gira que Turner y compañía dieron en Turquía el pasado 9 de agosto, y misma que no tocaban desde el 2011.

Lo mismo ocurrió con “That’s Where You’re Wrong”, rola que forma parte del disco ‘Suck It and See’ y la cual el pasado 22 de agosto los Arctic Monkeys tocaron por primera vez en casi diez años. Esto durante un show que la agrupación dio en Praga.

Y seguro en el Corona Capital no será la excepción

Dicho esto y en resumen podemos esperar escuchar cualquier cosa el próximo sábado 19 de noviembre. Sin embargo y considerando que actualmente los Arctic Monkeys están tocando un setlist de aproximadamente 21 canciones, nosotros ya nos hacemos una idea de las rolas que la banda interpretará.

Como nosotros ya estamos que se nos ‘queman las habas’ por ver al cuarteto de Sheffield sobre el escenario del Corona Capital acá les dejamos la lista de canciones que muy probablemente escucharemos en un par de días más. ¡Crucen los dedos!

Foto: Getty Images

Este es el posible setlist de los Arctic Monkeys que podremos escuchar en el Corona Capital 2022

Sculptures of Anything Goes Brianstorm Snap Out of It Crying Lightning Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair Why’d You Only Call Me When You’re High? Body Paint Four Out of Five Arabella Potion Approaching The Car Cornerstone Do I Wanna Know? Tranquility Base Hotel + Casino Pretty Visitors Do Me a Favour From the Ritz to the Rubble 505 There’d Better Be a Mirrorball I Bet You Look Good on the Dancefloor R U Mine?

Line-up actualizado del festival. Foto: Corona Capital

Escucharemos varias rolas de ‘The Car’ en el Corona Capital 2022

El setlist que acaban de ver, y el cual los ‘monos’ tocaron en su presentación en Primavera Sound de Sao Paulo (que se realizó el pasado 5 de noviembre), nos muestra una selección variada de rolas. Aunque probablemente muchos quisiéramos escuchar más canciones del ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’.

Como sea, la verdad es que es emocionante el regreso de la agrupación inglesa a nuestro país. Sobre todo porque siempre son garantía de un show increíble y además, porque podremos escuchar las nuevas canciones de ‘The Car’ en vivo.

Aprovechando, les dejamos la entrevista que hace poco tuvimos con Alex Turner y Matt Helders, quienes nos contaron más sobre este nuevo disco: