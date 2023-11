Lo que necesitas saber: Blur regresa a México como headliners del Corona Capital 2023. Repasamos acá el que sería su repertorio.

Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree vienen a México y no podemos estar más emocionados por el regreso de estas leyendas del britpop. Y como ya estamos a nadita de que suceda, es momento de repasar el posible setlist de Blur para el Corona Capital 2023.

Blur durante uno de sus conciertos en el Estadio de Wembley en el 2023. Foto: Getty.

Blur vuelve a México un nuevo disco en la bolsa

El momento no podría ser mejor para los fans de Damon Albarn y compañía. Tuvieron que pasar 8 AÑOS para que la banda se reuniera y nos trajera un nuevo material discográfico. Fue en julio de este mismo año que los de Colchester lanzaron The Ballad of Darren, un disco que ha dejado muy buenas sensaciones tras un largo rato de ausencia (aquí la reseña del álbum).

Con esta entrega, cuyo título está inspirado en Darren “Smoggy” Evans, viejo amigo de la banda, ellos nos demuestran que su regreso no está basado en un tema nostálgico únicamente. Después de todo, las ganas de componer y de ser creativos persisten más allá del tiempo.

Esta es la portada de ‘The Ballad of Darren’, el nuevo disco de Blur/Foto: Warner Music

“Darren no es una persona; es un estado de ánimo”, nos decía Damon Albarn en una reciente entrevista que tuvimos con él a propósito del disco. Pero al mismo tiempo, en medio de todas estas nuevas canciones que son la prueba de la reinvención de Blur, también hay un poquito de nostalgia.

Como el propio vocalista nos dijo en la entrevista que les dejamos aquí abajito completa por si quieren echarle ojo, “de alguna manera, permite que se trate de todos nosotros si se trata de él [su amigo Darren Evans]”. Bueno, ¿les late si vemos el posible setlist de Blur para el Corona Capital 2023?

El posible setlist de Blur para el Corona Capital 2023

La combinación perfecta del presente y pasado… Para ver qué es lo que nos espera en el repertorio de la banda rumbo al CC2023, nos echaremos un clavado en los sets que han presentado en diferentes festivales alrededor del mundo.

De hecho, tuvimos la oportunidad de verlos en el Primavera Sound de este año y pudimos calar tanto las rolas en vivo de The Ballad of Darren, así como escuchar muchos de los clásicos que han forjado su historia. Podemos esperar cerca de 20 canciones, en las cuales varía el tema de arranque que puede ser “The Ballad” o “St Charles Square”.

Luego, se viene un catálogo de rolas muy variado con algunas que son ‘de cajón’ y otras que aparecen de repente. Aquí abajito les dejamos el posible setlist de Blur para el Corona Capital… Y sí, les dijimos que tocan una veintena de canciones, pero mejor les dejamos una lista un poquito más extensa con todas las posibilidades…

1. St. Charles Square

2. The Ballad

3. Popscene

4. Beetlebum

5. Goodbye Albert

6. Trimm Trabb

7. Villa Rosie

8. Coffee & TV

9. Luminous

10. End of a Century

11. Country House

12. Parklife

13. To the End

14. Sing

15. Barbaric

16. Girls & Boys

17. Advert

18. Song 2

19. The Heights

20. Intermission

21. This Is a Low

22. Tender

23. The Narcissist

24. The Universal

Ya veremos en unos días cuáles quedaron y cuáles no. Mientras, les dejamos por aquí un quiz para ver qué tanto saben sobre la banda. ¿Le entran o qué onda?

