¿Podemos seguir diciendo que Blur está de regreso, cuando lo único que han demostrado en los últimos años, es que los grupos no se disuelven, sino que de alguna u otra manera, siempre terminan estando juntos?

La bruma del mediterráneo abrazaba la madrugada y a los asistentes del primer día del Primavera Sound Barcelona 2023, el primer festival de muchos que serán encabezados por Blur en los próximos meses. –¿Alguien dijo Corona Capital? cof, cof– pero… ¿qué hace especial un concierto de Blur en este 2023?

Blur en el Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: José Carlos Figueroa

Blur en Primavera Sound Barcelona

Puede sonar a cliché, pero un concierto de Blur es lo más parecido que puede haber a aquellas reuniones de exalumnos o de viejos amigos, donde invariablemente se contarán los mismos chistes, las mismas anécdotas y los mismos recuerdos que a pesar de los años, siguen siendo vigentes, pero también de alguna u otra forma explican lo que somos y lo que hemos caminado.

La nostalgia de Blur, no sólo se trata de repasar la comunión de los presentes al cantar “Tender“, sacudir la cabeza en “Song 2” o levantar el puño en “The Universal“; también se trata de ver lo que este grupo de cincuentones (sí, los cuatro integrantes de Blur superan ya los 54 años) es capaz de crear y provocar en el 2023.

Blur en el Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: José Carlos Figueroa

El resultado final lo conoceremos el próximo 21 de julio cuando se lance ’The Ballad of Darren’, el noveno disco de Blur que parece tomárselo muy en serio al abrir sus presentaciones precisamente con una de las nuevas canciones, “St. Charles Square” con la que el grupo se cimienta en una nueva era, en la que por supuesto, no dejan de presumir su legado con clásicos como “Popscene”, “Tracy Jacks”, “Trimm Trabb”, “Girls & Boys”, “Parklife” o “To The End“, pero la sorpresa y el verdadero momento que habría de marcar esta noche, fue la interpretación en vivo de “Luminous“, una canción que únicamente se editó en la edición japonesa de ‘Leisure’ en 1991 y que Blur había dejado de tocar desde 1999.

Escuchar "Tender" de @blurofficial siempre es un placer, pero Damon, Graham, Alex y Dave salieron más que felices y animados al escenario del #PrimaveraSound, como si el tiempo no hubiera pasado. ? #PrimaveraSound pic.twitter.com/wOOeoddc93 — Sopitas (@sopitas) June 2, 2023

Pero hubo más sorpresas de Blur en Primavera Sound Barcelona…

Por supuesto no es la única joya que Blur ha desempolvado para esta gira, pues no olvidemos que en este 2023 se cumplen 30 años del lanzamiento de ‘Modern Life is Rubish‘, motivo suficiente para incluir ‘Villa Roise’ en el setlist de la noche.

¿Una sorpresa más? El debut de “Country House” en la serie de conciertos que ha dado Blur en este año, sin dejar de lado, lo bien que se escucha (y encaja en esa parte del setlist) “The Narcisisst” como antesala a la esperanzadora despedida con “The Universal“.

Estamos acostumbrados a pensar que la nostalgia, solo se trata del pasado, pero cada vez que Blur se para sobre un escenario, nos demuestra que esa nostalgia, también es capaz de reflejar el presente y el futuro, pues si algo nos han dejado claro a lo largo de todos estos años, es que no importa que pase: tus amigos, siempre serán tus amigos y que el final, tal vez nunca es el final.

Galería de imágenes de Blur en Primavera Sound Barcelona 2023



Blur en el Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Getty Images

Blur en el Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Getty Images

Blur en el Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Getty Images

Setlist de Blur en Primavera Sound Barcelona 2023

St Charles Square

There’s No Other Way

Popscene

Tracy jacks

Bettlebum

Trimm Trabb

Villa Roise

Coffee & TV

Luminous

End Of a Century

Country House

Parklife

To The End

Girls & Boys

Song 2

Intermission

This is a Low

Tender

The Narcissist

The Universal

Por cierto… aquí les dejamos una foto de Blur en el Primavera Sound del 2013... justo hace 10 años de diferencia al festival que acabamos de ver. Wow!

Blur en el Primavera Sound Porto 2013 / Foto: Getty Images