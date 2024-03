Este es el posible setlist que Kendrick Lamar tocará en México este 2024

Lo que necesitas saber: Kendrick Lamar tocará en dos festivales de México este 2024 y acá les dejamos el posible setlist que daría en sus conciertos. ¡Qué emoción!

Oh sí, la tercera semana de marzo ya está aquí y eso sólo significa una cosa: estamos a sólo unos días de ver a Kendrick Lamar en México, quien visitará por primera vez la CDMX –y por segunda ocasión Monterrey– para dar dos conciertos que ya pintan para ser los mejores del año.

Seguramente muchos recuerdan que Kendrick Lamar visitó nuestro país en agosto de 2017 como headliner del Hellow Festival, evento en Monterrey donde el rapero vino para promocionar su álbum ‘DAMN’, el cual le dio el Pulitzer de música un año después.

‘Damn’, el disco que le ganó a Kendrick Lamar el Premio Pulitzer de música en 2018. Foto: Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar dará dos conciertos en México este 2024

Afortunadamente este 2024 las cosas serán distintas gracias a festivales como el AXE Ceremonia y el Tecate Pal’ Norte, quienes en sus respectivas ediciones de este año tendrán a K-dot como acto estelar y promocionando su quinto disco de estudio ‘Mr. Morale & The Big Steppers’.

La emoción –como seguramente se han dado cuenta en redes sociales– es bastante y con justa razón, ya que como lo mencionamos al principio, Kendrick Lamar no ha visitado la CDMX a pesar de ser uno de los artistas más grandes en la industria en las últimas décadas.

Kendrick Lamar llegará a la CDMX por primera vez. Foto: Getty Images

Donde podremos escuchar rolas de su reciente disco ‘Mr. Morale & The Big Steppers’

Aunque Kendrick vino a la tierra de la carnita asada anteriormente, se sabe que muchos han esperado su retorno a México, tanto para escuchar de nueva cuenta (o por primera vez) canciones como “Swimming Pools” y “Money Trees”, hasta otras más recientes tipo “N95” y “Count Me Down”.

La visita de Kendrick Lamar a México nos tiene muy emocionados, pero también con la expectativa de qué canciones seleccionará para su setlist en ambos festivales, pues definitivamente hay rolones que anhelamos oír en vivo de voz del rapero de Compton.

Así como otros de sus grandes éxitos

Eso sí, la cosa de adivinar el setlist también está medio compleja si consideramos que Kendrick Lamar no ha dado shows en lo que va de 2024. De hecho, el último que el llamado ‘Kung Fu Kenny’ ofreció fue en diciembre del año pasado y con 22 canciones en la lista.

Pero también es una realidad que muchos de los setlist de Kendrick Lamar han sido similares en los últimos meses en los que dio un concierto. Pero teniendo eso en mente, acá nos podemos dar una idea de las rolas que Kendrick interpretará el próximo 23 y 29 de marzo.

Foto: Getty Images

Acá el posible setlist que Kendrick Lamar tocará en México este 2024

Con varias canciones de sus últimos cuatro discos de estudio y tomando como referencia las rolas que se oyeron en conciertos pasados del ‘The Big Steppers Tour’, este es el posible setlist de Kendrick Lamar para sus conciertos en México este 2024:

1.- The Heart Part 5

2.- N95

3.- ELEMENT.

4.- A.D.H.D

5.- King Kunta

6.- Worldwide Steppers

7.- Nosetalgia (Pusha T cover)

8.- Backseat Freestyle

9.- m.A.A.d city

10.- Swimming Pools (Drank)

12.- LOYALTY.

13.- DNA.

14.- Rich Spirit

15.- HUMBLE.

16.- Sidewalks (The Weeknd cover)

17.- Count Me Out

18.- Money Trees

19.- Bitch, Don’t Kill My Vibe

20.- Die Hard

21.- LOVE.

22.- Alright

23.- Savior

Kendrick Lamar se presentará en AXE Ceremonia y Tecate Pal’ Norte 2024. Foto: Getty Images

La posible sorpresa que Kendrick Lamar daría en el AXE Ceremonia 2024

No tenemos duda que luego de una larga espera, Kendrick Lamar dejará todo sobre los escenarios de AXE Ceremonia y Tecate Pal’ Norte este año. Eso sí, muchos tenemos la esperanza de que en el festival de CDMX pueda darnos una colaboración especial en vivo.

Lo mencionamos porque el mismo día en el que Kendrick tocará en AXE Ceremonia, también se presentará Sampha, cantante británico con el que Lamar colaboró en la canción “Father Time” que viene incluida en el ‘Mr. Morale & The Big Steppers’.

¿Será que Kendrick nos dará esta colab en vivo? ¿O ya volándonos la barda de soñar, vendrá su primo Baby Keem para tocar juntos “Family Ties”? Parece que tendremos que esperar unos días más para descubrirlo. ¡Qué emoción, verdaderamente!

El AXE Ceremonia nos dejó con la boca abierta con el lineup que armaron para este 2024/Foto vía Twitter: @AXECeremonia

Este es el cartel completo de Tecate Pa’l Norte 2024/Foto: Apodaca Group

