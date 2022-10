Ahora sí se vino octubre y con todo. Y es que el décimo mes del año ha comenzado con una avalancha de conciertos por parte de banda que muchos hemos esperado ya un buen rato para poder ver en vivo. Y una de las que próximamente podremos escuchar es Phoenix.

Luego de tres años de haber presentado su residencia con el disco ‘Ti Amo’, la banda francesa conformada por Thomas Mars, Deck d’Arcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai regresará a México para dar un show imperdible en la CDMX, donde presentarán su nuevo disco de estudio, ‘Alpha Zulu’.

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: Getty Images

Phoenix regresará a México para presentar su nuevo disco de estudio

Como ya les habíamos contado, este séptimo material discográfico está programado para estrenarse el 4 de noviembre. Sin embargo, Thomas Mars y compañía decidieron aventurarse (y apresurarse) a la promoción del disco, por lo cual visitarán nuestro país para interpretar varias rolas nuevas en vivo.

Anteriormente la banda ya nos había dejado escuchar un par de sencillos de este disco, tales como la rola que lleva el mismo nombre del disco y otra titulada “Tonight”, las cuales muy seguramente escucharemos en el Pepsi Center el próximo lunes 17 de octubre.

Foto: OCESA

En el show podremos escuchar nuevas rolas del ‘Alpha Zulu’

Acá nosotros –así como muchos de ustedes– estamos que no aguantamos la emoción, sobre todo considerando que la próxima visita de Phoenix a la CDMX también nos dejará escuchar rolas como “If I Ever Feel Better”, “J-Boy” “Lisztomania” y otras más que se han vuelto grandes clásicos.

Y como sabemos que seguramente muchos se quieren preparar para este show, acá les dejamos el setlist que posiblemente escucharemos por parte de Phoenix en su regreso a nuestro país. Uno que armamos considerando las rolas que han tocado en sus últimos conciertos.

Phoenix tocando en el KROQ Almost Acoustic Christmas de 2017/ Foto: Getty

Este es el posible setlist que escucharemos en el show de Phoenix en CDMX

¿Creen que Thomas Mars y su séquito nos sorprendan con alguna otra rola sorpresa? Acá les dejamos el setlist en cuestión:

1.- Lisztomania

2.- Entertainment

3.- Lasso

4.- Too Young

5.- Girlfriend

6.- J-Boy

7.- Alpha Zulu

8.- Ti amo

9.- After Midnight

10.- Armistice

11.- Love Like a Sunset Part I / Love Like a Sunset Part II

12.- Tonight

13.- Rome

14.- Winter Solstice

15.- Long Distance Call

16.- Identical

17.- If I Ever Feel Better / Funky Squaredance

18.- Telefono / Fior di latte

19.- Trying to Be Cool / Drakkar Noir

20.- 1901