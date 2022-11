El regreso de The Mars Volta ha sido una las cosas más emocionantes de este 2022, por mucho. No solo porque sacaron un nuevo disco (AQUÍ nuestra reseña) y porque rompieron una ausencia de 10 años, sino también porque se animaron a volver a los escenarios. Acá en México, somos afortunados de que darán su único show en Latinoamérica del año y pues la verdad qué emoción.

La cita para ver a la emblemática banda encabezada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López se dará el próximo sábado 5 de noviembre en el festival Hipnosis, el cual se realizará en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Y bueno, como sabemos que ya quieren verlos también, le metemos emoción al momento repasando el posible setlist que tocarán en su vuelta a la capital mexa.

The Mars Volta en su vuelta a los escenarios. Foto vía Twitter: @AstralInsomnia

¿Qué canciones está tocando The Mars Volta en su gira actual?

Seguramente, ha sido una tarea titánica para The Mars Volta armar los repertorios de este nuevo tour. Y es que si somos bien honestos, cada disco suyo tiene un montón de canciones increíbles con las que se podría hacer un solo setlist y sería igual de espectacular. Ahora, imagínense la bronca de armar una lista de rolas sin que

Lo bueno es que, según lo que se ha visto en sus recientes shows, han equilibrado en medida de lo posible los repertorios agregando un poco de cada álbum. Sin embargo, parece que no han agregado tracks ni de The Bedlam In Goliath ni del Octahedron. En ese sentido, De-Loused in the Comatorium y Frances The Mute son los materiales discográficos que más rolas aportan a los setlist

Así que, ¿les late si vemos qué canciones han tocado de cada disco?

Foto vía Facebook: The Mars Volta

De-Loused in the Comatorium:

“Roulette Dares (The Haunt Of)”

“Eriatarka”

“Drunkship Of Laterns”

“Cicatriz ESP”

“Televators”

“Son et lumière”

“Inertiatic ESP”

Frances The Mute:

“L’Via L’Viaquez”

“Cygnus….Vismund Cygnus”

“The Widow”

Amputechture:

“Vicarious Atonement”

“Viscera Eyes”

Noctourniquet:

“Empty Vessels Make the Loudest Sound”

The Mars Volta (disco homónimo del 2022):

“Graveyard Love”

“Blacklight Shine”

Este es el orden de las canciones

Dado que el orden de las canciones no ha variado en las presentaciones en Estados Unidos, es posible que este sea el orden de las canciones de The Mars Volta para el Hipnosis 2022:

Vicarious Atonement

Roulette Dares (The Haunt Of)

Eriatarka

Graveyard Love

L’Via L’Viaquez

Empty Vessels Make the Loudest Sound

Cygnus….Vismund Cygnus

Blacklight Shine

Drunkship of Lanterns

The Widow

Cicatriz ESP

Televators

Son et lumiere

Inertiatic ESP