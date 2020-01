Post Malone le entró al karaoke y se echó un extraño cover de Pantera

2019 fue el regreso triunfal de Post Malone a la cima de la popularidad. Y es que no fue para menos, pues lanzó su tercer álbum de estudio, Hollywood’s Bleeding, donde trabajó con músicos de todos los géneros como Ozzy Osbourne, Halsey, Travis Scott, Future y muchos más, además de llegar a los primeros lugares de la listas más importantes de ventas, el rapero la rompió y parece que para este año lo seguirá haciendo.

A pesar de todo eso, siempre tiene ases bajo la manga para sorprendernos pues nos dejó con el ojo cuadrado porque al parecer su amor por el metal no lo demostró al cien cantando junto al ‘Príncipe de las tinieblas’ la rola “Take What You Want”, pues ahora acaba de salir un video de Post Malone aventándose los guturales de “Walk”, una de las rolas más iconicas de Pantera.

Resulta que el señor Malone se encontraba en un bar de Nueva York junto a unos cuates, los integrantes de la banda de indie rock, Beach Fossils. Entre el cotorreo normal –y al parecer con una copas de más–, el rapero se paró en la pequeña barra del lugar junto al vocalista de la agrupación de Brooklyn, Dustin Payseur para armar un divertido momento de karaoke con algunas rolas conocidas.

En su cuenta de Instagram, los Beach Fossils mostraron los videos de esa noche junto al cantante de “Rockstar”. En el primero de ellos vemos cómo ambos comenzaron a rapear una canción de hip-hop, lo normal ¿no? Pero un segundo clip nos muestra a Malone sin playera y echándose unos guturales macizos con el clásico de Pantera, casi casi como los que Phil Anselmo hacía en su época dorada.

Chequen a continuación las publicaciones de Beach Fossils con Post Malone pasándola bomba y cantando este verdadero rolón del metal:

Aunque ustedes no lo crean, la relación entre Post Malone y Pantera va más allá de este extraño tributo que les rindió en un bar. Durante el show de despedida de Slayer en The Forum de Los Ángeles, el rapero tuvo un breve encuentro con Phil Anselmo en backstage y por supuesto que no dejaron pasar la oportunidad para conocerse.

El vocalista de Pantera compartió la foto con Malone en Instagram y hasta le dedicó unas cuantas palabras: “Sangre nueva se encuentra con sangre vieja… fue un verdadero placer conocer a Post Malone, un chico genuinamente agradable. Mis sobrinos estarán definitivamente celosos”. Quién iba a pensar que el rapero amara al metal de esa manera.