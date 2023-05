Fechas, lugar y todo sobre el concierto de Lana del Rey en CDMX

Saquen los cigarros, el delineador y las coronas de flores que se viene uno de los shows del año. Y es que este viernes 26 de mayo se confirmó que Lana del Rey regresará a la CDMX para ofrecer el concierto más grande que ha dado en nuestro país.

Luego de su visita en el Corona Capital de 2016 donde abarrotó el extinto escenario Doritos, Lana del Rey regresará a la CDMX para dar un concierto en el Foro Sol, el próximo 15 de agosto. ¡Preparen los ahorros!

Póster del concierto de Lana del Rey en CDMX. Foto: Ocesa

Lana del Rey dará un concierto en el Foro Sol de la CDMX

Sí, leyeron bien. Lana del Rey regresará a México para promocionar su noveno disco de estudio ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd‘, el cual la cantautora lanzó el pasado 24 de marzo y que significa escucharemos rolas nuevas en su concierto de CDMX.

Si son mega fans de Lana del Rey entonces rompan el cochinito porque los boletos para su concierto en el Foro Sol de la CDMX, saldrán a la venta general este jueves 1 de junio a partir de las 2 de la tarde, mientras que la preventa Citibanamex dará inicio el miércoles 31 de mayo a partir de la misma hora. Todo a través del sistema Ticketmaster.

Lana del Rey regresará a la CDMX para dar un concierto en el Foro Sol. Foto: Getty Images

La cantante regresará a CDMX para presentar su disco ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’

Lana del Rey regresará a la CDMX con el tour de su noveno disco que arrancará el sábado 27 de mayo en el Festival Mita de Río de Janeiro, en Brasil, donde los fans podrán escuchar en vivo algunos de los nuevos sencillos como Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, “A&W”, “The Grants”, y “Say Yes to Heaven”.

Con esta gira mundial, Lana del Rey pasará por otros festivales en el mundo como el Glastonbury, BST Hyde Park, Festival D’été, Lollapalooza, Outside Lands y All Things Go, entre otros. Todo antes de dar su concierto en el Foro Sol de la CDMX. ¿Qué tal?

Portada de ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, el noveno disco de Lana del Rey. Foto: Interscope Records.