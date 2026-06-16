Lo que necesitas saber: Los cambios y las nuevas categorías de los Grammy comenzarán a verse a partir de la próxima premiación, en 2027.

La industria musical está cambiando y los premios Grammy quieren subirse “al tren” de varias cosas que están sucediendo. Para ello, han anunciado una serie de cambios en sus reglas, además de añadir cinco nuevas categorías de premiación.

La relevancia de los premiso Grammy estará una vez más a prueba en 2025. Foto: vía Facebook de Recording Academy / GRAMMYs

¿Cuáles son las nuevas categorías que se premiarán en los Grammy?

El director ejecutivo de los Grammy, Harvey Mason Jr, confirmó la actualización que se le dio al proceso anual con el cual se premia lo mejor de la música. Además, se introducen cinco nuevas categorías.

“[Estos cambios] se inspiraron en que nuestra comunidad musical nos expresó la necesidad de tener más oportunidades para celebrar géneros musicales diferentes y nuevos”, señaló Mason Jr en una sesión de preguntas y respuestas publicada en la página oficial de los premios Grammy.

La nuevas categorías que comenzarán a premiarse en la ceremonia 2027 son:

Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional

Mejor Canción Latina

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática

Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo R&B

Mejor Álbum de Folk Tradicional

Bad Bunny en los Grammys 2026. Foto: vía redes sociales de los Grammys.

“La música latina es una de las fuerzas más vibrantes e influyentes del mundo, pero hasta ahora, los compositores latinos no habían tenido un premio específico dentro de la categoría de música latina”, explicó el ejecutivo de los Grammy respecto a la creación de la categoría de Mejor Canción Latina.

“Esta nueva categoría les brinda un reconocimiento significativo, ampliando la representación del género en el proceso de los Grammy, que continúa teniendo un impacto global”, agregó, para después casi decir lo mismo de la incorporación de la categoría para premia a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

¿Cómo, cuándo y dónde ver ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en cines de México? / Foto: IG @bts.bighitofficial

“Su impacto es innegable y continúa creciendo y dando forma a la cultura musical en todo el mundo. Hay muchísima música proveniente de esa región, desde el J-pop hasta el Mandopop y el K-pop , y me entusiasma reconocer su influencia en la gala del próximo año”.

Se modifican las reglas para Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum

Respecto a las modificaciones que se les hicieron a ciertas reglas, estas atañen a las categorías de Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum. En la primera, se aumenta el número de veces que un artistas puede ser presentado (de tres, ahora podrán ser cuatro).

“La forma en que se desarrollan los artistas está cambiando, y el tiempo que se necesita para alcanzar el éxito o el reconocimiento puede ser mayor que antes”, justificó Mason. “Los artistas a menudo lanzan más música antes de realmente captar la atención del público o de nuestros votantes, y esta evolución impacta directamente en esta categoría”.

Bad Bunny y Sabrina Carpenter, en los Grammy 2026 / Foto: facebook.com/GRAMMYS

Por otra parte, para lo que toca a Mejor Álbum se decidió reducir el umbral de grabaciones nuevas requeridas para su elegibilidad: del 75, ahora será del 66%. Con este cambio, se evitará excluir candidaturas que son ampliamente reconocidas en toda la industria musical como álbumes nuevos.

Es decir, podrán entrar en la categorías discos con cuatro o cinco canciones nuevas… y que, por falta de material, meten remixes o versiones en vivo. Así, se flexibiliza la norma para que sean considerados en la categoría.