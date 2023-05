Sin duda, este año ha sido intenso para los amantes de la música, pues a cada rato se anuncian conciertos y festivales en los que gastamos la quincena. Sin embargo, no siempre podemos lanzarnos a todos los shows que queremos. Y si ustedes se quedaron con las ganas de ir a Primavera Sound 2023, no se preocupen, que acá les contamos cómo ver en vivo este festivalazo.

Desde hace ya un buen rato, este festival se ha consolidado como uno de los mejores de Europa y del mundo, pues siempre arman lineups espectaculares. Para este 2023, el Primavera Sound se volvió a volar la barda, pues además de llegar por primera vez a Madrid, tanto ahí como en Barcelona tendrán grandes actos del tamaño de Depeche Mode, Blur, Kendrick Lamar, Pet Shops Boys, Rosalía y muchos más.

Imagen ilustrativa de Primavera Sound/Foto: Getty Images

Amazon Music transmitirá Primavera Sound 2023 en vivo y a todo color desde Barcelona y Madrid

Ahora bien, sabemos que no todos tienen chance de lanzarse a España para estar presentes en cualquiera de las ediciones de Primavera Sound 2023. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, habrá una manera de seguir en vivo y a todo color lo que pase en el Parc del Fórum de Barcelona y Arganda del Rey en Madrid, porque transmitirán varias presentaciones del festival.

Resulta que Amazon Music ha anunciado que presentará en vivo actuaciones selectas de ambos fines de semana de Primavera Sound 2023, los cuales se llevarán a cabo del 1 al 3 de junio en Barcelona, y del 8 al 10 de junio Madrid. Y ojo, que lo más rifado de todo es que la transmisión será completamente gratis. Así que ya no hay pretexto para perderse uno de los mejores festivales del mundo.

Este es el cartel para Primavera Sound 2023 en Barcelona y Madrid/Foto vía Instagram: @primavera_sound

Acá les contamos dónde podrán ver Primavera Sound 2023 completamente en vivo y gratis

Anoten muy bien los datos para que no se les pase, porque la transmisión en vivo gratuita de Primavera Sound 2023 estará disponible en el canal de Twitch de Amazon Music así como en Prime Video a partir de las 11:30 am (hora del centro de México).

Y tomen nota, porque en dicha transmisión de Amazon Music del Primavera Sound 2023 podrán checar a los siguientes actos: Alex G, Arlo Parks, Beak >, Black Country, New Road, Blur, Christine and The Queens, Depeche Mode, Julia Jacklin, Los Hacheros, Maneskin, Mora, My Morning Jacket, New Order, Perfume, Sparks, St. Vincent, Surf Curse, The Comet Is Coming, The Moldy Peaches, The Voidz, The War on Drugs, TURNSTILE y más por confirmar.

Amazon Music trae varias sorpresas para el Primavera Sound 2023/Foto: Cortesía Amazon Music

Aunque eso sí, además de las presentaciones de grandes bandas y artistas, Amazon Music nos dará más contenido para sentir que estamos en este festivalazo. El fin de semana de Primavera Sound 2023 en Barcelona tendrá dos canales diferentes, con comentarios disponibles en inglés o con subtítulos en español en los dos.

Mientras tanto, el fin de Primavera Sound en Madrid se transmitirá en español con subtítulos en inglés. En ambas transmisiones, Amazon Music también mostrará entrevistas y contenido backstage para que chequen lo que pasa tanto en los escenarios como detrás de ellos y así, tengan la experiencia completa.

¿Qué tal? ¿Están listos para ver en vivo, gratis y desde sus casas los mejores actos del Primavera Sound 2023 con Amazon Music? Es hora de ir apartando las fechas para armar el plan con sus cuates y checar todo lo que sucederá en uno de los festivales más grandes e importantes del mundo.