Lo que necesitas saber: Aprovechando su primera visita a México, charlamos con Joey Casey de Protomartyr sobre su nuevo disco y su show en el Pitchfork Music Festival

Estamos en pleno Pitchfork Music Festival México y esperamos con muchas ansias la primera tocada en la historia de Protomartyr en nuestro país, programada para el sábado 9 de marzo en el Frontón Bucareli de la capital chilanga.

Sin embargo, antes de la presentación de este grupazo, tuvimos oportunidad de platicar con Joey Casey, vocalista y guitarrista de la banda de Detroit sobre su show en el festival, el impacto del encierro y lo que sigue para esta bandota de post-punk.

Protomartyr es uno de los actos fuertes para la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX/Foto vía Facebook de la banda

Platicamos con Joey Casey de Protomartyr antes de su debut en el Pitchfork Music Festival México

Sopitas.com: Hola Joey, gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros antes de tu aparición en el festival de música Pitchfork. Es su primera vez en la CDMX, ¿Qué esperan o qué te han contado tus colegas?

Joey Casey de Protomartyr: “Sobre la CDMX y la gente en los shows, bueno, amigos que han estado allí dicen que es increíble y es algo que hemos querido, queríamos tocar en la CDMX tan pronto como comenzamos a girar, así que finalmente tener la posibilidad vale la pena. Mis amigos solo dicen que es más grande de lo que crees, que es muy grande y sí, eso es más o menos todo lo que me han dicho. También que hace más calor allí, actualmente está nevando aquí, así que está bien”.

El disco más reciente de Protomartyr, Formal Growth in the Desert (2023) contiene muchas referencias personales y subyacen ideas distópicas sobre el futuro y nuestra relación con la tecnología. Estos trancazos de rolas retumbarán en el Frontón Bucareli el sábado, y quisimos cuestionar más a Joey sobre lo que lo inspiró a tocar estas ansiedades modernas.

Sopitas.com: Creo que hay ideas bastante sólidas a lo largo de los álbumes de Protomartyr, pero hay algunas líneas que me llaman la atención. Existe esta idea sobre nuestra obsesión con la tecnología y cómo ha creado tal vez una sociedad distópica. ¿Cuáles son algunas de sus ansiedades o temores personales hacia esta inmensa cosa que es la tecnología?

Joey: “Bueno, te daré un ejemplo personal. Mientras intentaba participar en esta llamada de Zoom, mi computadora estaba descargando cosas de mi impresora y no me dejaba parar y estaba ralentizando mi computadora y todas estas ventanas emergentes. Estaban apareciendo pop-ups y, ¿Sabes? Solía ser mucho más fácil tener una impresora, sabías que simplemente la conectabas y funcionaría y ahora siempre está descargando nuevo software y enviándote correos electrónicos y eso es simplemente un fastidio”.

“Salgo por aquí y veo que muchas tiendas casi no tienen empleados, todo está automatizado y me pregunto cuál será el futuro, donde hay solo una persona trabajando en una gran tienda departamental. Es algo sustentable que siempre va más hacia la tecnología que hacia las personas, sí, eso es lo que también me preocupa, pero bueno, veamos cómo se desarrolla y tal vez eso dé más cosas sobre las cuales escribir”.

Sopitas.com: Siempre he admirado a las bandas que no hablan de amor y tal vez no solo sobre el amor no correspondido y ese tipo de cosas, sino sobre el otro catálogo de sentimientos: tristeza, ansiedad, preocupación, que eso toca a las personas. ¿Cuál fue la primera banda o proyecto que tal vez te llamó la atención y te hizo decir: ‘quiero escribir sobre eso’?

Joey: “Me encantaban toneladas de bandas, cuando era niño me gustaban mucho los Pogues, me gustan los Pixies, soy un poco viejo, pero había una banda local, Tyvek, de Detroit, que cuando tocaban en espectáculos y de gira yo estaba como: ‘Bueno eso es algo que puedo hacer’. Antes estaba bien siendo un espectador y simplemente asimilando todo, pero esa fue la primera vez que pensé: ‘Está bien, bueno, en realidad puedo hacer esto con mis amigos, lo están haciendo, yo podría hacerlo también'”.

El significado del éxito, la pasión y técnica en la música, y seguir explorando sonidos

Sopitas.com: Es divertido que hayas traído la parte digerible porque algunos de los títulos de tu álbum realmente me hicieron reír pero al mismo tiempo me enojan. ¿Qué dirías sobre ‘el máximo éxito de hoy’? Me hizo pensar en nuestro estilo moderno. valores y cómo el éxito se combina con prioridades económicas y todos quieren ser ricos, ¿qué sería éxito para usted con respecto a lo que hace o su vida o por qué le gustaría ser recordado?

Joey: “No creo ser recordado, sin importar lo que haga, así que es mejor quitarlo de mi cabeza. Creo que en lo que respecta a la banda, podemos tener éxito si podemos continuar de gira y publicar música que la gente quiera escuchar y tener un lugar para publicarla, que no solo la publicaremos en el bandcamp y esperar que alguien la escuche, como si empezáramos de esa manera”.

“Si volviéramos a eso, no podríamos hacer una gira y solo estaríamos sacando música, entonces yo diría que está bien, es hora de terminar con la banda. Creo que todavía podemos hacer una gira y todavía podemos sacar música, y eso es lo que vamos a hacer. Siento que ahora vivimos en el éxito y el truco es tratar de mantenerlo”.

Protomartyr tiene un concepto muy distinto del éxito, fuera de lo establecido por la sociedad/Foto vía Instagram: @protomartyrband

Sopitas.com: Ojalá los veamos manteniéndolo. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, pero desde que vi el nombre del álbum No Passion All Technique (2012) me pregunto: ¿Cuál es la principal diferencia entre pasión y técnica y cuál preferirías tener?

Joey: “Nombramos el álbum como una broma porque definitivamente no teníamos técnica y realmente tampoco teníamos pasión. Detroit no es conocido por tener pasión no somos personas apasionadas, pero yo elegiría la pasión sobre la técnica cualquier día. He estado en el negocio de la música durante más de una década y no tengo ninguna técnica en absoluto, así que creo que tal vez debería haber aprendido algo, técnica musical o teoría musical. Soy un perro viejo, así que no puedo aprender nada nuevo, pero la pasión te ayuda a superar muchas cosas en las que tus habilidades te han fallado”.

“La pasión no se puede enseñar o no se puede comprar la pasión, tal vez te puedan enseñar la técnica o puedas comprar la técnica, pero la pasión se ha vuelto cada vez más una rareza en esto en estos tiempos bueno, siento que hay una especie de, no diría una pasión falsa, pero hay una especie de pasión cinematográfica en la que sabes que tienes que golpearte el pecho y tienes que enfurecerte y tienes que hablar en voz alta y llamar la atención sobre ti mismo”.

Portada de ‘No Passion All Technique’, el disco debut de Protomartyr/Foto: Urinal Cake Records

Sopitas.com: En su más reciente álbum una cosa que encontré un poco diferente, fueron los acordes que entran en “Rain Gardens” y eso me hizo pensar primero: ¿Qué te hizo considerar esto como acordes orquestales al revés? Y, ¿hay alguna otra intriga musical que busques explorar en Protomartyr?

Joey: “Bueno, esa es la banda y específicamente Greg no se siente cómodo con lo que han hecho y Greg siempre está tratando de presionar para intentar hacer algo nuevo y experimental. Se aburre muy fácilmente, ha habido momentos en los que dice: ‘Ya no quiero tocar la guitarra eléctrica, no soy muy bueno en eso o quiero probar otra cosa’. No lo es, como si no tuviera ego o piensa que ya lo ha dominado, solo que él entiende que es una persona muy inquieta y por eso trae cosas que a veces tal vez están demasiado lejanas de nosotros”.

“Estaba muy emocionado cuando hicimos este álbum más nuevo, especialmente después de COVID, él estaba dispuesto, todavía quería hacer música y se sentía cómodo. Estaba dispuesto a probar cosas más melódicas y diferentes a las que estábamos acostumbrados, porque soy de la misma manera. Odio hacer lo mismo una y otra vez y es un desafío tratar de ser más melódico porque soy una persona muy poco melódica, así que me gusta que me desafíen sus composiciones y, espero que continúe, de hecho, actualmente está trabajando en algunas cosas nuevas, así que espero que me traiga algo completamente innovador y nuevo”.

Protomartyr se presenta el sábado en el Pitchfork Music Festival México, junto a Glasser, Megers, Descartes A Kant, Corridor, Diles que no me maten y King Krule. La sede será el Frontón Bucareli, a partir de la 1 de la tarde (y por acá puedes comprar tus boletos) y definitivamente, será uno de los shows imperdibles de este festival.

