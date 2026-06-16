Lo que necesitas saber: 'Live!' fue grabado durante las presentaciones que Pulp ofreció, en 2025, en el O2 de Londres.

“Un concierto es un evento donde las canciones regresan a la vida”, dice Pulp en el anuncio de su disco en vivo. “Por eso este álbum se llama ‘Live!’”.. y el álbum va con un nuevo documental de la banda.

Jarvis Cocker, Pulp 2026 / Foto: David Barajas

¿Cuándo se estrena el disco en vivo de Pulp?

Luego de haber dado uno de los conciertos más increíbles del 2026 (si no es que el más), Pulp anuncia el lanzamiento de un disco en directo… pero no es la grabación de su ahora mítica presentación del 2 de junio en el Palacio de los Deportes. Buhhhh…

De acuerdo con el mensaje de Pulp, el disco Live! fue grabado durante los conciertos que la banda ofreció en el O2 de Londres, en 2025. Así que, además de los varios éxitos del grupo, también se incluyen las versiones en directo de algunos temas del más reciente álbum de estudio, More.

Pulp, Live! / Imagen: facebook.com/welovepulp

Habrá también nueva película documental del show en vivo

Aunque por ahí hay algunas grabaciones en vivo de Pulp –por ejemplo,una versión del This Is Hardcore tiene como extra algunas canciones del legendario show de Glastonbury– este es el primer disco completamente en vivo de la banda… y no sólo se lanza porque sí.

El disco Live! sirve de banda sonora de la película Pulp: What Do You Do For An Encore? Este filme es dirigido por Garth Jennings y, junto con el álbum en vivo, se ofrece como una experiencia cinematográfica de los conciertos.

El álbum estará disponible a partir del 28 de agosto y, de una vez, puede ordenarse en Rough Trade Records. Habrá versión en vinilo, CD… y una edición limitada de acetato color azul.

¿Y para cuándo Pulp: What Do You Do For An Encore? Todavía no hay fecha exacta para el lanzamiento de la película-concierto, sólo se sabe que se podrá ver eventualmente en el otoño de este 2026.

Ahhhhh, pero mientras, están disponibles dos canciones del disco Live!: el clásico “Disco 2000” y el tema con el que Pulp cerró las presentaciones en el O2 de Londres: “Sunset”.