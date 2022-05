Se sintió como una eternidad, pero después de casi dos años, el Pulso GNP 2022 regresa oficialmente para hacernos pasar un gran día lleno de música en Querétaro. Este festival se ha perfilado como uno de los más importantes de nuestro país, presentando carteles con grandes artistas internacionales y nacionales, además de ofrecer una experiencia única muy cerca de la CDMX.

Y sin duda, el Pulso GNP volverá este año por la puerta grande, pues contará con un lineup increíble que incluye nombres del tamaño de Gorillaz, Hot Chip, Band of Horses, Cold War Kids en el plano internacional, pero también con Enjambre, Carla Morrison, Kinky, Ximena Sariñana y muchos más (ACÁ pueden checar a todos los actos). Así que como verán, vale la pena lanzarse para ver en un sólo lugar a todos estos artistazos, ¿no creen? Porque como dice el tío GNP: ¡Vivir es increíble!

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Sopiguía para Pulso GNP 2022

Sin embargo, más allá del cartelazo que se armaron para esta edición, es probable que tengan algunas dudas sobre Pulso GNP 2022. Pero no se preocupen. Como ya es una tradición y porque no podía faltar, nosotros les armaremos una guía con todo lo que necesitan saber del festival. De verdad, ABSOLUTAMENTE TODO.

Desde lo básico como los horarios y mapa, hasta el estacionamiento y el clima. Aquí encontrarán la información necesaria para que se la pasen de maravilla este 7 de mayo en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro. Así que corran por lápiz y papel y tomen nota, porque estamos seguros que estos consejos les servirán mucho.

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Primero que nada, los horarios

Antes de clavarnos y pensar en otras cosas, es muy importante conocer los horarios de Pulso GNP 2022. Lo decimos porque a partir de aquí, tendrás chance de planear muy bien lo que hará en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro y el itinerario de bandas que verás ese día.

Échale un ojo con tus cuates antes de llegar al festival para que se pongan de acuerdo y no estén decidiendo a la mera hora. Y sobre todo, chequen muy bien que no se empalmen los actos, porque lamentablemente siempre pasa y en esta ocasión no es la excepción (lo sentimos por aquellos que querían ver a Gorillaz y La Cuca).

OJO, acá un tip: No se les olvide pasar por el Hospitality de GNP, en donde podrán descansar en lo que agarran fuerzas para brincar al próximo escenario.

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Conoce el mapa del lugar

Una vez que ya tengas planeado el itinerario de las bandas y artistas que verás en Pulso GNP 2022, lo que sigue es conocer el mapa del festival –porque no queremos que se nos pierdan–. El Antiguo aeropuerto de Querétaro es un lugar enorme, así que deben checar muy bien dónde se ubica el acceso, los cinco escenarios, así como las zonas de baños, alimentos, bebidas y merch.

Sin embargo, también deben tener en cuenta algunos otros lugares que son vitales en dando caso de que algo llegue a pasar (cruzamos dedos de que no), pero no está de más saber dónde están los servicios médicos. Sabemos que en estos eventazos de repente es muy probable que pierdas a tus amigos o acompañantes, así que como tip, marquen un punto de reunión para que puedan verse y no anden por ahí solitos.

Y no se les olvide checar bien dónde se tomarán la selfie de cajón, por acá nos contaron que el landmark (o las letras) de Vivir es Increíble de GNP estarán rifadísimas. Un consejo de compas para que lo tomen en cuenta.

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Consigue tu pulsera cashless

Desde hace un buen rato, la mayoría de los festivales de nuestro país implementaron las pulseras cashless para que sea más cómodo comprar de todo. Para esta edición de Pulso GNP, este método de pago estará presente, así que antes de que te lances a los escenarios y te quedes ahí para agarrar buen lugar, pasa por cualquiera de los stands de cashless para recargar saldo con efectivo y tarjetas de crédito o débito, y así, puedas armarte de chelas, comida y más.

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Regreso seguro al Estado de México y la CDMX

Ahora bien. Otro punto que consideramos a la hora de lanzarnos a un festival, es el regreso. Si eres de Querétaro, seguramente ya sabes cómo volver a tu casa del Pulso GNP entre rutas y caminos. Pero si vienes de otro estado, probablemente tu plan sea quedarte por ahí y retacharte el domingo sin tanta prisa.

Pero ojo, que si no tienes idea de cómo regresarte al Estado de México y la CDMX, hay una opción que te conviene. Resulta que Colectivo Vintage ofrece transporte de vuelta saliendo al término del show del último artista, y te deja en puntos que quedan muy cerca de municipios como Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Tultitlán. De ahí podrías tomar un taxi (de app o normal) para llegar a tu cantón. Y sin duda, es una gran opción para volver del festival.

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Estacionamiento gratis

Ahora que si tu plan es llevar carro al Pulso, no te preocupes, que también hay algo para ti. Encontrar dónde dejar tu nave puede ser una tarea muy complicada, pero en esta ocasión, el festival nos ofrece dejar nuestro coche en un lugar seguro para que estemos tranquilos mientras vemos a Gorillaz, Hot Chip y demás bandas. Y lo mejor de todo es que ES GRATIS.

Aunque eso sí, para aprovechar este ofertón, deberás llegar con al menos cuatro personas en tu carro y solamente aplicará de las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., así que tómenlo muy en cuenta. Acá abajo les dejamos los lugares donde estarán ubicados los estacionamientos

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Foto: Captura de pantalla

¿Qué entra y qué no al festival?

Por más que nos encantaría llevar de todo a Pulso GNP –¿alguien dijo nuestra mascota?–, la realidad es que hay objetos que sí entran y otros que no. Así que antes de llegar al Antiguo Aeropuerto de Querétaro y que los chequen en la entrada, es importante que revisen la lista de cosas que pueden ingresar al foro y las que de plano ni pensarlo para evitar que se las quiten.

Objetos permitidos

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Encendedores y paquetes de cigarros cerrados

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrado

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Bloqueador solar en crema

Objetos prohibidos

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, aerosol de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Líquido para vaporizadores

Flyers con publicidad



Foto vía Facebook: Pulso GNP

Y a todo esto, ¿qué onda con el clima?

Por último pero no menos importante, hay que checar muy bien el clima para el 7 de mayo. En estas fechas, en Querétaro hace bastante calor y aunque los pronósticos indican que estaremos a 32º el día de Pulso GNP 2022, también se advierte que estará nublado.

A esto habría que sumarle que por las noches puede llegar ‘el chiflón’ y no queremos que se estén congelando a la hora de ver a su acto favorito. Así que nuestro tip es que se vayan con ropa fresca y por ahí lleven una chamarra ligera. Luego no digan que no les avisamos.

Foto: AccuWeather

Ahora sí, ya que te dijimos todo lo que tienes que saber, no hay excusa para no disfrutar de este festival, porque ¡Vivir es Increíble con la mejor música! ¿ A poco no?