¿Qué es la pared de sonido de Phil Spector y cómo cambió la música?

Este 17 de diciembre será recordado como un día que la industria musical, pues murió a los 81 años Phil Spector. Un personaje controvertido y que en muchas ocasiones, sus aportaciones en la producción y detrás de las consolas quedaron relegadas por lo caótica que fue su vida privada; sin embargo, hubo algo que él mismo ideó y que dejó como legado para todos aquellos que querían sonar diferente: la pared del sonido.

En 1955, Spector trabajó con los compositores Jerry Leiber y Mike Stoller, en un período en el que buscaban un sonido más completo usando un exceso de instrumentación. Imagínense que en aquella época, llegaron a grabar hasta cinco guitarras eléctricas y utilizaron hasta cuatro percusionistas para una misma canción, algo que por supuesto no era usual, mucho menos para rolas de pop o rock comercial.

¿Qué es la pared de sonido?

Pero antes de continuar, es importante explicar qué es la pared de sonido que hizo famoso a Phil Spector. Esta es una técnica de producción en la que los músicos involucrados tocaban sus partes, a menudo duplicándolas y triplicándolas con otros instrumentos sonando al unísono, creando un sonido más completo y denso, donde el eco y la reverberación se unían para crear el efecto de varias personas tocando en un solo cuarto, como el de una orquesta.

Además de generar esta ilusión sonora, también logró que las rolas que producía bajo este método se escucharan de maravilla a través de las radios AM y en las rocolas. “El término ‘Pared de Sonido’ creo que fue la revista Life a quien se lo oí por primera vez… para mi solo era una forma de grabación y el tratar que todo sonara como si lo estuviéramos viendo en vivo o desde la radio PERO ejecutado en un estudio…”, contó en alguna ocasión Spector.

La idea de Phil Spector que revolucionó la música

Es por eso que dos años más tarde, Phil Spector probó la que sería una de las técnicas que cambiaría por completo la producción musical, la pared de sonido. La primera canción en que usó su experimento fue “Don’t You Worry My Little Pet” de su propio grupo, The Teddy Bears. En realidad, lo único que hizo fue utilizar una cinta demo que se reprodujo por los altavoces del estudio para grabar otra toma sobre ella.

El producto final fue una cacofonía con las armonías vocales en capas que apenas se podían oír con claridad, es por eso que Phil se pasó los años siguientes desarrollando y perfeccionando ese proceso de grabación. En la década de 1960, Spector trabajó mucho en los Gold Star Studios de Los Ángeles, famosos porque tenían unas salas de eco excepcionales, y en este lugar consiguió que ese truco tan ambicioso llegara a su punto más alto.

Ver en YouTube

Perfeccionado la técnica

Para conseguir que el efecto de la pared de sonido sonara espectacular, Phil Spector trabajó con habitualmente con el ingeniero de sonido, Phil Levine y The Wrecking Crew, un grupo de músicos de sesión que tocaba de forma anónima desde la década de 1960 para las bandas y artistas más exitosos del momento. Entre ellos se encontraban Hal Blaine, Earl Palmer y Jim Gordon a la batería, Carol Kaye y Chuck Berghofe en el bajo, Larry Knechtel a los teclados, Glen Travis Campbell a la guitarra y Leon Russell al piano.

La suma de sus esfuerzos daría lugar a lo que el productor británico, Andrew Loog Oldham llamó oficialmente Phil Spector’s Wall of Sound en los anuncios de 1964 del sencillo “You’ve Lost That Lovin’ Feeling” de los Righteous Brothers. Desde entonces, miles de personas detrás de las consolas intentaron imitar y conseguir esta técnica, pero nadie lo conseguía de manera obsesivamente perfecta como el propio Spector.

El punto más alto de la idea de Spector

Phil Spector se hizo de un nombre dentro de la industria musical gracias a su pared de sonido. La técnica la podemos escuchar en todo su esplendor en rolas como “Sleigh Ride” de The Ronettes, “Da Doo Ron Ron” de The Crystals, “Be My Baby” de The Ronettes, “The Long and Winding Road” de The Beatles y “That Lovin’ Feeling” de The Righteous Brothers entre muchas otras más.

Sin embargo, en “River Deep – Mountain High” de Ike and Tina Turner, Spector afirmó que esta canción era la cima de su muro de sonido. Y no exageraba, pues el propio George Harrison dijo que la rola “era perfecta de principio a fin. No se podía mejorar”. Pero otros artistas que no trabajaron con Phil, como los Beach Boys, también usaron este efecto. Brian Wilson reconoció que en discos como Pet Sounds y Smile lo replicaron.

Ver en YouTube

Si quieren conocer un poco más sobre la pared de sonido de Phil Spector, así cono algunas canciones donde se puede notar esta técnica de grabación, les recomendamos que escuchen completito el episodio de #TuttiFruttiXSopitas dedicado completamente a este truco espectacular. Pueden escucharlo a continuación: